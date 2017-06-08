Гриль-бар «ШашлыкоFF» о своём «Роял Бургере» позаботился с материнской любовью. Бутерброд тщательно завернули в фольгу, добавили к нему гарнир из картошечки фри и аккуратно запаковали в пенопластовый бокс. До редакции блюдо добралось без потерь: начинка не вывалилась, не рассыпалась по контейнеру, а бутерброд даже был тёплым. К тому же, мы получили скидку 10% за самовывоз.



Фуд-экспертов впечатлил размер «Роял Бургера». На вид он был просто громадным с гигантской котлетой и ещё более внушительной булкой. Однако это как раз тот случай, когда размер – не главное.



На поверку булка оказалась сухой, похожей на безвкусный пасхальный кулич и неравномерно обжаренной: один бок красовался золотистым «загаром», другой явно передержали у огня. Из-за того, что хлебобулочной составляющей оказалось несоизмеримо больше, чем овощей и соуса, бургер оказался сухим. Кусочек помидора и маринованный лук были неплохими на вид, но листу салата явно нездоровилось – он грустненько и вяло выглядывал из-под котлеты и даже не надеялся, что его кто-нибудь попробует.



Но самое большое разочарование нас ждало впереди. Члены редакции отметили, что котлета практически сырая. Её середина бесстыдно сверкала кроваво-красным мясом. Но ведь мы заказывали не стейк с кровью? При этом в меню гриль-бара мы прочли: «Хорошо прожаренный бифштекс в аппетитной булочке на гриле». Интересно, это самоирония или издевательство над клиентами?



Сыр на котлете совсем не расплавился. Шок, гастрономическое разочарование и меньше всего баллов по всем параметрам.

