Оценить и не умереть: рейтинг бургеров из кемеровских гриль-баров
Редакция онлайн-журнала Сибдепо продолжает дегустировать блюда и продукты из кемеровских магазинов и заведений. Прошлый раз мы попробовали 11 видов пломбира. Теперь непредвзятому жюри досталась назавидная доля: оценить бургеры из кемеровских гриль-баров, выбрать «короля» и «нищего» среди всех и при этом выжить. В материале расскажем, кто стал безоговорочным лидером, а какие кемеровские заведения кладут в бургеры сырые котлеты и злоупотребляют перцем, дабы скрыть неприятный вкус мяса.
Для «конкурса красоты и талантов» мы выбрали бургеры, схожие по начинке. В каждый бутерброд входят: котлета из говядины, сыр, помидор, огурец, лист салата или пекинская капуста и фирменный соус. Оказалось, такие «классические» бургеры есть практически во всех заведениях общепита, специализирующихся на быстрой еде. Поэтому мы выбрали 10 самых популярных мест – в основном, это гриль-бары, парочка пабов и один ресторан быстрого питания.
Все бургеры мы заказали заранее, однако пока колесили по городу и собирали образцы, прошло около часа. К столу хрустящие булки добрались уже остывшими, а некоторые успели размокнуть. Поэтому делаем скидку на то, что вкус бургеров с пылу с жару мог быть другим и, надеемся, значительно лучше.
Редакция Сибдепо оценила внешний вид заморских бутербродов, вкус, сочность и сочетание ингредиентов по шкале от 1 до 10, где 1 – «Бабулин бутер по сравнению с этим – венец творения гастрономического мира», а 10 – «Маршалл Эриксен снимает шляпу». И отметим, что все образцы на стол дегустаторам попали зашифрованными – никто не знал, из каких именно заведений общепита эти бургеры.
10 место гриль-бар «ШашлыкоFF»
Гриль-бар «ШашлыкоFF» о своём «Роял Бургере» позаботился с материнской любовью. Бутерброд тщательно завернули в фольгу, добавили к нему гарнир из картошечки фри и аккуратно запаковали в пенопластовый бокс. До редакции блюдо добралось без потерь: начинка не вывалилась, не рассыпалась по контейнеру, а бутерброд даже был тёплым. К тому же, мы получили скидку 10% за самовывоз.
Фуд-экспертов впечатлил размер «Роял Бургера». На вид он был просто громадным с гигантской котлетой и ещё более внушительной булкой. Однако это как раз тот случай, когда размер – не главное.
На поверку булка оказалась сухой, похожей на безвкусный пасхальный кулич и неравномерно обжаренной: один бок красовался золотистым «загаром», другой явно передержали у огня. Из-за того, что хлебобулочной составляющей оказалось несоизмеримо больше, чем овощей и соуса, бургер оказался сухим. Кусочек помидора и маринованный лук были неплохими на вид, но листу салата явно нездоровилось – он грустненько и вяло выглядывал из-под котлеты и даже не надеялся, что его кто-нибудь попробует.
Но самое большое разочарование нас ждало впереди. Члены редакции отметили, что котлета практически сырая. Её середина бесстыдно сверкала кроваво-красным мясом. Но ведь мы заказывали не стейк с кровью? При этом в меню гриль-бара мы прочли: «Хорошо прожаренный бифштекс в аппетитной булочке на гриле». Интересно, это самоирония или издевательство над клиентами?
Сыр на котлете совсем не расплавился. Шок, гастрономическое разочарование и меньше всего баллов по всем параметрам.
В рядах лузеров оказался и бургер от ВEEF. MEAT & LIBERTY. И с ним похожая история: за симпатичным внешним видом скрывалась крайне непрожаренная котлета с сырой серединой и минимум соуса. Вкус мяса повара изо всех сил старались перебить вымоченным в воде луком. Его в бутерброде оказалось сполна. Настолько, что он завладел всем сознанием и заставил наши желудки плакать.
Редакция высоко оценила лишь хрустящий салат. А вот ломтики помидора оказались настолько свежи, словно создатели бургера крайне спешили снять овощ с грядки, не дождавшись, пока тот поспеет. В целом после дегустации этого блюда осталось чувство горечи: в прямом и переносном смыслах.
Бургер: «Бургер биф фирменный». Состав: «котлета из 100% мраморной говядины, сыр «Чеддер», помидор свежий, салат «Айсберг», огурцы маринованные, лук красный маринованный, соус «Бургер»». Цена: 280 рублей. Заявленный вес: 290 граммов. Оценка редакции: 2,1 балла.
8 место паб CRAFTSMAN
Огромным на вид оказался и бургер из паба «CRAFTSMAN» Taproom & Shop. Серьёзно, если сравнивать с бургером из «ШашлыкоFF», история как под копирку: огромный бутерброд, пышная булка, в один укус и не захватишь всей начинки. Но все эти преимущества меркнут по сравнению с непрожаренной котлетой. К тому же, дегустаторы отметили, что мясо насквозь пропитано перцем, который напрочь перебивает весь вкус. Возможно, повар хотел что-то скрыть?
Положительные отзывы заслужила только булка, которая, в отличие от предыдущих образцов, оказалась намного вкуснее сырой ваты.
Бургер: «Бургер из говядины». Состав: «помидор, огурец маринованный, лист салата, лук, сыр «Чеддер», котлета из говядины». Цена: 240 рублей. Заявленный вес: 335 граммов. Оценка редакции: 3,1 балла.
7 место гриль-кафе Burger Break
В свободном доступе меню заведения нет. Чтобы узнать хоть что-нибудь о составе и кухне, нужно написать управляющей и получить заветные скрины. Но и в них не написан вес блюда. Узнать его удалось только у администратора «Burger Break», когда мы забирали готовый бургер. Девушка отметила, что «Чизбургер» весит 230 граммов. По факту оказалось,что вес бутерброда – 387 граммов.
И вот, заветный «Чизбургер» лежит перед нами на тарелочке – помятый и самый страшненький на вид на нашем столе. Но, запретив себе вестись на притягательный внешний вид конкурентов, мы ринулись дегустировать бургер из гриль-кафе «Burger Break». За тот час, пока бургер добирался до редакции, булка промокла насквозь, соус и овощи стали вываливаться, а нижняя часть просырела настолько, что бутерброд невозможно было держать руками.
Но мы наивно надеялись на красоту его внутреннего мира. Бургер оказался очень жирным. Удивил странный кислотно-жёлтый соус, которым промазали булку. Но зато в этом образце котлета не пугала непрожаренностью сердцевины, а лук действительно заслужил звание «маринованный лучок».
Бургер: «Чизбургер» Состав: «бифштекс из мраморной говядины с ломтиком сыра, маринованным огурчиком, лучком, томатным соусом в булочке с кунжутом». Цена: 210 рублей. Заявленный вес: 230 граммов. Оценка редакции: 4,4 балла.
6 место бар-ресторан The Pint
В меню бара-ресторана The Pint бургеры появились в апреле 2017 года. При заказе по телефону нам уточнили вес блюда. Молодой человек ответил, что бургер из говядины весит 335 граммов. Однако наши весы показали иную цифру – 278 граммов.
Бургер из бара-ресторана The Pint оказался самым прочным. Он пережил транспортировку до редакции и мог бы стать главным рабочим инструментом в доме. Булка была самой сухой из всех образцов. Возможно, это задумка его авторов. Ведь такая структура до конца держала форму бутерброда, все овощи в «домике» и не раскисла. Однако это не спасло блюдо. Дегустаторов смутила котлета, которая по вкусу напомнила паштет из коровы-долгожительницы с добавлением доброй доли лука. Овощи оказались кислыми и несвежими.
Бургер: «Бургер из говядины». Состав: «котлета, булка, помидор, огурец маринованный, лист салата, лук, сыр «Чеддер», специальный соус». Цена: 240 рублей. Заявленный вес: 335 граммов. Оценка редакции: 4,9 балла.
5 место бар Milton
Сотрудники бара Milton знают, что бургеры лучше всего есть с пылу с жару. Поэтому при заказе по телефону нас предупредили, что блюдо готовят не более 10 минут и лучше быть в баре, чтобы сразу приступить к трапезе. Пока мы спешили за заказом, опаздывая на 15-20 минут, нам даже позвонили и отечески поругали: чего, мол, опаздываете?
Бутерброд из бара Milton оказался приятным и на вид, и на вкус. Булочка не растеклась по упаковке вместе со своим содержимым, а ингредиенты гармонично сочетались. Приятным дополнением к классической начинке стали вкусный сыр и сырный соус.
Но слабым звеном неплохой рецептуры бургера оказалась котлета – в ней явно присутствовали посторонние ингредиенты. У дегустаторов создалось ощущение, что в говяжий фарш добавили потроха или печень, потому что именно их привкус остался после пробы. При этом в заведении эта котлета заявлена как «из мраморной говядины в сливках».
Бургер: «Сырный». Состав: «котлета из мраморной говядины в сливках, с сыром «Чеддер», с солёным огурцом и помидором». Цена: 270 рублей. Заявленный вес: 340 граммов. Оценка редакции: 5,2 балла.
4 место гриль-бар Re:bro
Внешний вид бургера из гриль-бара Re:bro редакцию очень впечатлил. Дегустаторы отметили оригинальное решение с печатью на булочке.
Также комплименты заслужила начинка. За время дегустации бургер всё ещё оставался сочным - похоже, повара не пожалели соуса и промазали им каждый слой. Огурчики и лист салата идеально дополнили композицию.
Булка и сочность бутерброда пришлись нам по вкусу. Но не все оценили оригинальную добавку гриль-бара из моркови и капусты. Как говорится, на любителя.
Бургер: «BRO». Состав: «котлета из 100% мраморной говядины с сыром «Чеддер», салат «Коул Слоу», свежие помидоры, салат «Айсберг», маринованный огурец, всё на собственной натуральной булке, вкус дополняет фирменный соус «Бургер»». Цена: 220 рублей. Заявленный вес: 320 граммов. Оценка редакции: 6,8 балла.
3 место бургер-бар OMGastro
Приятным дополнением к бургеру у «OMGastro» является доставка блюда к офису. За неё мы заплатили дополнительно 100 рублей и не мотались по городу в час пик.
Бургеру «Американо» можно было бы поставить максимальные оценки по всем параметрам, если бы не чрезмерно кислый вкус бутерброда в целом. Возможно, во время сборки в бургер положили слишком горячую котлету, потому что помидоры и другие овощи из начинки нам достались немного разваренными.
Бургер: «Американо» Состав: «говяжья котлета, лук, салат «Айсберг», сыр «Чеддер», помидоры, солёные огурчики и соус «1000 островов»». Цена: 210 рублей. Заявленный вес: 300 граммов. Оценка редакции: 7 баллов.
2 место ресторан быстрого питания McDonald's
Оставить без внимания бургеры из «McDonald's» мы просто не могли. И тут даже решили шикануть и заказали самый дорогой бургер с говяжьей котлетой. На стол к дегустаторам отправился чизбургер «Де люкс» с двойным бифштексом.
Спору нет, внешне бутерброд выглядит идеально. Он мог бы занять первое место в каком-нибудь региональном конкурсе красоты. Сложилось впечатление, что в МакДаке над его сборкой трудились скульпторы и художники, настолько всё выверенно и совершенно смотрелось. Даже подозрительно!
По вкусу чизбургер приятно удивил. Все ингредиенты здорово сочетались между собой. Однако из-за большого количества мяса бутерброд показался суховатым. Вот бы чуть больше соуса – и, возможно, он бы занял первое место.
Бургер: Двойной чизбургер «Де люкс» Состав: два бифштекса из 100% говядины с двумя кусочками сыра «Чеддер» на карамелизорованной булочке с кунжутом, заправленной горчицей, кетчупом, луком, маринованными огурчиками, свежим салатом, ломтиком свежего помидора и специальным соусом «Мак Чикен». Цена: 191 рубль. Заявленный вес: 275 граммов. Оценка редакции: 7,3 балла.
1 место ирландский паб Harat's Pub
Единогласным лидером дегустации стал бургер из «Harat's Pub». Сочетание маринованных овощей, котлеты с «шашлычным» вкусом и соусов каждый сотрудник редакции признал идеальным. По крайней мере, лучшим из всех 10 образцов. К блюду также подали гарнир из картофеля фри.
Но! И здесь есть своё «но». Не все высоко оценили булочку. Она показалась довольно пористой и по вкусу напомнила восточную лепёшку. Нижняя часть также показалась тонковатой. Поэтому 10 баллов по всем параметрам не получил ни один бургер.