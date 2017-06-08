Оценить и не умереть:
рейтинг бургеров из кемеровских гриль-баров
Редакция онлайн-журнала Сибдепо продолжает дегустировать блюда и продукты из кемеровских магазинов и заведений. Прошлый раз мы попробовали 11 видов пломбира. Теперь непредвзятому жюри досталась назавидная доля: оценить бургеры из кемеровских гриль-баров, выбрать «короля» и «нищего» среди всех и при этом выжить. В материале расскажем, кто стал безоговорочным лидером, а какие кемеровские заведения кладут в бургеры сырые котлеты и злоупотребляют перцем, дабы скрыть неприятный вкус мяса.
Для «конкурса красоты и талантов» мы выбрали бургеры, схожие по начинке. В каждый бутерброд входят: котлета из говядины, сыр, помидор, огурец, лист салата или пекинская капуста и фирменный соус. Оказалось, такие «классические» бургеры есть практически во всех заведениях общепита, специализирующихся на быстрой еде. Поэтому мы выбрали 10 самых популярных мест – в основном, это гриль-бары, парочка пабов и один ресторан быстрого питания.

Все бургеры мы заказали заранее, однако пока колесили по городу и собирали образцы, прошло около часа. К столу хрустящие булки добрались уже остывшими, а некоторые успели размокнуть. Поэтому делаем скидку на то, что вкус бургеров с пылу с жару мог быть другим и, надеемся, значительно лучше.

Редакция Сибдепо оценила внешний вид заморских бутербродов, вкус, сочность и сочетание ингредиентов по шкале от 1 до 10, где 1 – «Бабулин бутер по сравнению с этим – венец творения гастрономического мира», а 10 – «Маршалл Эриксен снимает шляпу». И отметим, что все образцы на стол дегустаторам попали зашифрованными – никто не знал, из каких именно заведений общепита эти бургеры.
10 место
гриль-бар «ШашлыкоFF»
Гриль-бар «ШашлыкоFF» о своём «Роял Бургере» позаботился с материнской любовью. Бутерброд тщательно завернули в фольгу, добавили к нему гарнир из картошечки фри и аккуратно запаковали в пенопластовый бокс. До редакции блюдо добралось без потерь: начинка не вывалилась, не рассыпалась по контейнеру, а бутерброд даже был тёплым. К тому же, мы получили скидку 10% за самовывоз.

Фуд-экспертов впечатлил размер «Роял Бургера». На вид он был просто громадным с гигантской котлетой и ещё более внушительной булкой. Однако это как раз тот случай, когда размер – не главное.

На поверку булка оказалась сухой, похожей на безвкусный пасхальный кулич и неравномерно обжаренной: один бок красовался золотистым «загаром», другой явно передержали у огня. Из-за того, что хлебобулочной составляющей оказалось несоизмеримо больше, чем овощей и соуса, бургер оказался сухим. Кусочек помидора и маринованный лук были неплохими на вид, но листу салата явно нездоровилось – он грустненько и вяло выглядывал из-под котлеты и даже не надеялся, что его кто-нибудь попробует.

Но самое большое разочарование нас ждало впереди. Члены редакции отметили, что котлета практически сырая. Её середина бесстыдно сверкала кроваво-красным мясом. Но ведь мы заказывали не стейк с кровью? При этом в меню гриль-бара мы прочли: «Хорошо прожаренный бифштекс в аппетитной булочке на гриле». Интересно, это самоирония или издевательство над клиентами?

Сыр на котлете совсем не расплавился. Шок, гастрономическое разочарование и меньше всего баллов по всем параметрам.
Бургер: «Роял Бургер».
Состав: бифштекс, булка с кунжутом, маринованные огурцы, помидор, лук, соус, салат, сыр.
Цена: 279 рублей.
Заявленный вес: 320 граммов.
Оценка редакции: 1,9 балла.
9 место
бургер-бар
BEEF. MEAT & LIBERTY
В рядах лузеров оказался и бургер от ВEEF. MEAT & LIBERTY. И с ним похожая история: за симпатичным внешним видом скрывалась крайне непрожаренная котлета с сырой серединой и минимум соуса. Вкус мяса повара изо всех сил старались перебить вымоченным в воде луком. Его в бутерброде оказалось сполна. Настолько, что он завладел всем сознанием и заставил наши желудки плакать.

Редакция высоко оценила лишь хрустящий салат. А вот ломтики помидора оказались настолько свежи, словно создатели бургера крайне спешили снять овощ с грядки, не дождавшись, пока тот поспеет. В целом после дегустации этого блюда осталось чувство горечи: в прямом и переносном смыслах.
Бургер: «Бургер биф фирменный».
Состав: «котлета из 100% мраморной говядины, сыр «Чеддер», помидор свежий, салат «Айсберг», огурцы маринованные, лук красный маринованный, соус «Бургер»».
Цена: 280 рублей.
Заявленный вес: 290 граммов.
Оценка редакции: 2,1 балла.
8 место
паб CRAFTSMAN
Огромным на вид оказался и бургер из паба «CRAFTSMAN» Taproom & Shop. Серьёзно, если сравнивать с бургером из «ШашлыкоFF», история как под копирку: огромный бутерброд, пышная булка, в один укус и не захватишь всей начинки. Но все эти преимущества меркнут по сравнению с непрожаренной котлетой. К тому же, дегустаторы отметили, что мясо насквозь пропитано перцем, который напрочь перебивает весь вкус. Возможно, повар хотел что-то скрыть?

Положительные отзывы заслужила только булка, которая, в отличие от предыдущих образцов, оказалась намного вкуснее сырой ваты.
Бургер: «Бургер из говядины».
Состав: «помидор, огурец маринованный, лист салата, лук, сыр «Чеддер», котлета из говядины».
Цена: 240 рублей.
Заявленный вес: 335 граммов.
Оценка редакции: 3,1 балла.
7 место
гриль-кафе Burger Break
В свободном доступе меню заведения нет. Чтобы узнать хоть что-нибудь о составе и кухне, нужно написать управляющей и получить заветные скрины. Но и в них не написан вес блюда. Узнать его удалось только у администратора «Burger Break», когда мы забирали готовый бургер. Девушка отметила, что «Чизбургер» весит 230 граммов. По факту оказалось,что вес бутерброда – 387 граммов.

И вот, заветный «Чизбургер» лежит перед нами на тарелочке – помятый и самый страшненький на вид на нашем столе. Но, запретив себе вестись на притягательный внешний вид конкурентов, мы ринулись дегустировать бургер из гриль-кафе «Burger Break». За тот час, пока бургер добирался до редакции, булка промокла насквозь, соус и овощи стали вываливаться, а нижняя часть просырела настолько, что бутерброд невозможно было держать руками.

Но мы наивно надеялись на красоту его внутреннего мира. Бургер оказался очень жирным. Удивил странный кислотно-жёлтый соус, которым промазали булку. Но зато в этом образце котлета не пугала непрожаренностью сердцевины, а лук действительно заслужил звание «маринованный лучок».
Бургер: «Чизбургер»
Состав: «бифштекс из мраморной говядины с ломтиком сыра, маринованным огурчиком, лучком, томатным соусом в булочке с кунжутом».
Цена: 210 рублей.
Заявленный вес: 230 граммов.
Оценка редакции: 4,4 балла.
6 место
бар-ресторан The Pint
В меню бара-ресторана The Pint бургеры появились в апреле 2017 года. При заказе по телефону нам уточнили вес блюда. Молодой человек ответил, что бургер из говядины весит 335 граммов. Однако наши весы показали иную цифру – 278 граммов.

Бургер из бара-ресторана The Pint оказался самым прочным. Он пережил транспортировку до редакции и мог бы стать главным рабочим инструментом в доме. Булка была самой сухой из всех образцов. Возможно, это задумка его авторов. Ведь такая структура до конца держала форму бутерброда, все овощи в «домике» и не раскисла. Однако это не спасло блюдо. Дегустаторов смутила котлета, которая по вкусу напомнила паштет из коровы-долгожительницы с добавлением доброй доли лука. Овощи оказались кислыми и несвежими.
Бургер: «Бургер из говядины».
Состав: «котлета, булка, помидор, огурец маринованный, лист салата, лук, сыр «Чеддер», специальный соус».
Цена: 240 рублей.
Заявленный вес: 335 граммов.
Оценка редакции: 4,9 балла.
5 место
бар Milton
Сотрудники бара Milton знают, что бургеры лучше всего есть с пылу с жару. Поэтому при заказе по телефону нас предупредили, что блюдо готовят не более 10 минут и лучше быть в баре, чтобы сразу приступить к трапезе. Пока мы спешили за заказом, опаздывая на 15-20 минут, нам даже позвонили и отечески поругали: чего, мол, опаздываете?

Бутерброд из бара Milton оказался приятным и на вид, и на вкус. Булочка не растеклась по упаковке вместе со своим содержимым, а ингредиенты гармонично сочетались. Приятным дополнением к классической начинке стали вкусный сыр и сырный соус.

Но слабым звеном неплохой рецептуры бургера оказалась котлета – в ней явно присутствовали посторонние ингредиенты. У дегустаторов создалось ощущение, что в говяжий фарш добавили потроха или печень, потому что именно их привкус остался после пробы. При этом в заведении эта котлета заявлена как «из мраморной говядины в сливках».
Бургер: «Сырный».
Состав: «котлета из мраморной говядины в сливках, с сыром «Чеддер», с солёным огурцом и помидором».
Цена: 270 рублей.
Заявленный вес: 340 граммов.
Оценка редакции: 5,2 балла.
4 место
гриль-бар Re:bro
Внешний вид бургера из гриль-бара Re:bro редакцию очень впечатлил. Дегустаторы отметили оригинальное решение с печатью на булочке.

Также комплименты заслужила начинка. За время дегустации бургер всё ещё оставался сочным - похоже, повара не пожалели соуса и промазали им каждый слой. Огурчики и лист салата идеально дополнили композицию.

Булка и сочность бутерброда пришлись нам по вкусу. Но не все оценили оригинальную добавку гриль-бара из моркови и капусты. Как говорится, на любителя.
Бургер: «BRO».
Состав: «котлета из 100% мраморной говядины с сыром «Чеддер», салат «Коул Слоу», свежие помидоры, салат «Айсберг», маринованный огурец, всё на собственной натуральной булке, вкус дополняет фирменный соус «Бургер»».
Цена: 220 рублей.
Заявленный вес: 320 граммов.
Оценка редакции: 6,8 балла.
3 место
бургер-бар OMGastro
Приятным дополнением к бургеру у «OMGastro» является доставка блюда к офису. За неё мы заплатили дополнительно 100 рублей и не мотались по городу в час пик.

Бургер порадовал сочетанием ингредиентов. Булка оказалась вкусной, мягкой, прекрасно дополненной котлетой.

Бургеру «Американо» можно было бы поставить максимальные оценки по всем параметрам, если бы не чрезмерно кислый вкус бутерброда в целом. Возможно, во время сборки в бургер положили слишком горячую котлету, потому что помидоры и другие овощи из начинки нам достались немного разваренными.
Бургер: «Американо»
Состав: «говяжья котлета, лук, салат «Айсберг», сыр «Чеддер», помидоры, солёные огурчики и соус «1000 островов»».
Цена: 210 рублей.
Заявленный вес: 300 граммов.
Оценка редакции: 7 баллов.
2 место
ресторан быстрого питания McDonald's
Оставить без внимания бургеры из «McDonald's» мы просто не могли. И тут даже решили шикануть и заказали самый дорогой бургер с говяжьей котлетой. На стол к дегустаторам отправился чизбургер «Де люкс» с двойным бифштексом.

Спору нет, внешне бутерброд выглядит идеально. Он мог бы занять первое место в каком-нибудь региональном конкурсе красоты. Сложилось впечатление, что в МакДаке над его сборкой трудились скульпторы и художники, настолько всё выверенно и совершенно смотрелось. Даже подозрительно!

По вкусу чизбургер приятно удивил. Все ингредиенты здорово сочетались между собой. Однако из-за большого количества мяса бутерброд показался суховатым. Вот бы чуть больше соуса – и, возможно, он бы занял первое место.
Бургер: Двойной чизбургер «Де люкс»
Состав: два бифштекса из 100% говядины с двумя кусочками сыра «Чеддер» на карамелизорованной булочке с кунжутом, заправленной горчицей, кетчупом, луком, маринованными огурчиками, свежим салатом, ломтиком свежего помидора и специальным соусом «Мак Чикен».
Цена: 191 рубль.
Заявленный вес: 275 граммов.
Оценка редакции: 7,3 балла.
1 место
ирландский паб Harat's Pub
Единогласным лидером дегустации стал бургер из «Harat's Pub». Сочетание маринованных овощей, котлеты с «шашлычным» вкусом и соусов каждый сотрудник редакции признал идеальным. По крайней мере, лучшим из всех 10 образцов. К блюду также подали гарнир из картофеля фри.

Но! И здесь есть своё «но». Не все высоко оценили булочку. Она показалась довольно пористой и по вкусу напомнила восточную лепёшку. Нижняя часть также показалась тонковатой. Поэтому 10 баллов по всем параметрам не получил ни один бургер.
Бургер: «Гамбургер»
Состав: «С мясной котлетой, маринованными огурчиками, свежими помидорами, листом салата, сыром и луком».
Цена: 240 рублей.
Заявленный вес: 320 граммов.
Оценка редакции: 8,2 балла.
Что ж, кажется, пока мы не нашли свой идеальный бургер. Как и Маршалл Эриксен из сериала «Как я встретил вашу маму», мы продолжаем поиски.

Если вы знаете, где в Кемерове готовят самый вкусный бургер, пишите в комментариях. А также участвуйте в опросе и высказывайте своё мнение.
В рамках дегустации редакция Сибдепо не сотрудничает с производителями продукции и предприятиями торговли. Дегустация проводится за счёт средств редакции.
Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Никита Анульев.
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