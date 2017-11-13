Меню для мажоров: рестораны Кемерова Vs Москвы

Мы привыкли думать, что жить в Москве – запредельно дорого. Но и в Кемерове есть кое-что, в чём мы почти не уступаем столице. Это блюда в местных ресторанах. Онлайн-журнал Сибдепо сравнил «премиальные» блюда обеих столиц. И нам есть, что сказать о кемеровской высокой кухне!

Пельмени

Кемерово: пельмени домашние из мяса марала, ресторан «Забой», 599 рублей.

Москва: пельмени «Порт-Артур», ресторан «Экспедиция», 1 530 рублей.

Давайте для разминки начнём с простого блюда – короля студенческих и холостяцких вечеринок и ленивых ужинов. Речь о пельменях. Так как мы решили сравнить самые премиальные блюда в обеих столицах, то со стороны Кемерова в битве понтов выступят домашние пельмени с мясом марала из ресторана «Забой». Подают их с домашней сметаной и хреновиной за 599 рублей. Примерно на эту же сумму в любом магазине можно купить три пачки пельменей, а тут — одну порцию (300 граммов).

В Москве пельмени «Порт-Артур» за 1 530 рублей подают в ресторане «Экспедиция». Здесь, конечно, пафос наиболее оправдан. В тесто добавляют чернила каракатицы, а начинку делают из мяса краба, креветок и морских гребешков. Но будь то хоть мясо снежного человека, 1 500 рублей — за пельмени? А вы недовольны, что мы просроченные опасные продукты из «Магнита» сожгли. Разве поедать эти драгоценные пельмени – не большее кощунство?

Стейк

Кемерово: стейк, ресторан «Авиатор», 1 500 рублей.

Москва: стейк «Филе миньон премиум», ресторан Megumi, 23 000 рублей.

Самый дорогой стейк в столице Кузбасса онлайн-журнал Сибдепо нашёл в ресторане «Авиатор». Как заявлено в меню, готовят его с картофелем Шато и коньячным соусом, и стоит он 1 500 рублей. Такую цену мы попытаемся оправдать атмосферой и дизайном ресторана, его расположением в самом центре города и видом на набережную.

Ведь, например, есть в столице Кузбасса и блюда, которые вовсе не заслуживают своей цены и гордого звания «стейк». Один из таких мы нашли в гриль-баре «Жара», который открылся в начале ноября. Мы уже сходили на открытие и в материале рассказали всё, что думаем о кухне нового заведения и ценовой политике. Здесь же просто отметим: стейк в этом гриль-баре стоит 1 200 рублей и таких денег точно не заслуживает.

В Москве это мясное блюдо можно найти и меньше, чем за 2 000 рублей. Но если вы хотите треснуть от понтов и пафоса, то попробуйте стейк «Филе миньон премиум» из премиальной говядины в ресторане японской кухни Megumi. Стоит он 23 000 рублей. В Кузбассе на эти деньги можно купить целую корову или двух телят.

Морепродукты

Кемерово: хасанские устрицы, ресторан «Port42», 5 400 рублей.

Москва: краб, ресторан La Taverna, 12 900 рублей.

Очевидно, что в Кузбассе любые морские деликатесы будут иметь заоблачную цену, ведь, к сожалению, в Томи не водятся крабы, морские гребешки и устрицы. Последние, кстати, в самом морском ресторане Кемерова стоят 5 400 рублей. Возможно, стоит раз в жизни шикануть и отведать в столице угольного региона этот деликатес. Но не проще ли накопить денег на путёвку хоть в тот же Таиланд и там по самым человеческим ценам отведать самые популярные морепродукты?

Хоть к столице России Баренцево, Балтийское, Адриатическое моря и другие «месторождения» морепродуктов географически находятся ближе, цены они имеют такие же космические. Например, за плато из морепродуктов в ресторане Valenok придётся отдать треть средней зарплаты кузбассовца – 11 900 рублей. Практически столько же стоит краб в ресторане La Taverna – 12 900 рублей. После такого блюда придётся весь месяц питаться «Дошираком». Или же остаётся довольствоваться кузбасскими щуками, окунями и другими не столь пафосными речными рыбами.

Пицца

Кемерово: пицца «Супер папа» XXL, ресторан «Папа Джонс», 1 168 рублей.

Москва: пицца Parma, ресторан La Bottega Siciliana, 1 400 рублей.

Если говорить не о самых премиальных блюдах, а о том, что знакомо и простым смертным, тогда непременно стоит сравнить цены на пиццу. В Кемерове одними из самых дорогостоящих считаются пиццы ресторана «Папа Джонс». Практически все позиции в меню ограничиваются стандартным набором ингредиентов, и за большинство из них придётся отдать 429 рублей (традиционное тесто и диаметр в 23 сантиметра). Большая пышная пицца диаметром 40 сантиметров с сыром в бортиках стоит в «Папе Джонс» 1 168 рублей.

Разнообразием добавок к лепёшке из теста отличаются столичные заведения. Например, московская пиццерия Bocconcino готовит пиццу с пармской ветчиной, вяленой говядиной, итальянским сыром скаморца и другими непривычными кузбасскому гурману продуктами. Самая дорогая в заведении пицца с трюфелями и трюфельным маслом небольшого диаметра стоит 1 250 рублей. В другом, более премиальном ресторане La Bottega Siciliana, пицца Parma с более скромной рецептурой стоит 1 400 рублей. Даже не представляем, какие московские барышни заказывают на пижамную вечеринку помидоры, сыр моцарелла, руколу, пармскую ветчину, пармезан и кусок теста за такие деньги.

Бургер

Кемерово: бургер с говядиной, ресторан «Авиатор», 450 рублей.

Москва: «Фуа-гра бургер», стейк-хаус «Бутчер», 2 300 рублей.

Раз уж речь зашла о пиццах и всякого рода фаст-фуде, мы узнали, насколько отличаются цены на бургеры в столицах России и Кузбасса. По нашему мнению, самые дорогие кемеровские бургеры из всех специализированных заведений подобного типа обитают в заведении «МясоRoob». All Inclusive с ананасом, тремя видами сыра и сладким перцем стоит 380 рублей. Из понтов здесь, конечно, больше – топор в двери заведения, нежели ингредиенты бургера. Даже в московском Black Star Burger – обители пафоса – можно найти блюда за 195 рублей.

Если говорить не только о бургерных, но обо всех заведениях города в целом, то самый пафосный бургер можно заказать в уже упомянутом «Авиаторе». 450 рублей за классический бургер с говядиной. А вообще редакция Сибдепо уже сравнила, оценила все блюда из кемеровских заведений и выбрала лучшие.

Что касается самого дорого столичного блюда с дьявольски премиальной начинкой, такое – «Фуа-гра бургер» – подают в стейк-хаусе «Бутчер». Котлета из говядины зернового откорма, эскалопы из фуа-гра, приготовленные в соусе из чёрных трюфелей, тапенада из чёрного трюфеля, шафрановый соус и соус из манго с красной смородиной за 2 300 рублей. Такой бургер язык не повернётся фаст-фудом назвать. Высокая кухня меж двух пшеничных булок.

Десерт

Кемерово: шоколадные камни «Пласт», ресторан «Забой», 599 рублей.

Москва: морошка в собственном соку, ресторан «Экспедиция», 1 150 рублей.

Наконец, мы добрались до самой сладкой и пафосной части материала. И, скажем вам, даже в столице угольного края есть чему удивиться сладкоежкам. Например, в ресторане «Забой» готовят шоколадные камни «Пласт» со свекольной начинкой за 599 рублей.

В Москве же за 1 700 рублей в ресторане Aviator можно заказать только фруктовую тарелку. Остаётся надеяться, что такой десерт с экзотическими фруктами и панорамным видом из ресторана на весь город достоен своей цены. Ресторан «Экспедиция» столь будоражащим видом из окна не отличается, зато только одна морошка в собственном соку стоит там 1 150 рублей.