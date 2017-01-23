«Персональная Италия» в Кемерове за 16 миллионов

«Свечка» на Набережной – неизменный предмет завистливых взглядов горожан. Наверняка, каждый второй, если не двое из трёх прохожих были бы очень не против переселиться именно в этот элитный дом. А вот вам и возможность – есть тут прелюбопытнейшая квартирка, ждущая новых хозяев. Объединение «Держава недвижимость» рекомендует. И нужно-то всего ничего: ваше горячее желание и 16 миллионов российских рублей.

Расположение

Что тут скажешь: набережная, она и есть набережная. Окна с видом на реку и сосновый бор за ней – это здорово в любое время года. Даже зимой. Географических плюсов хватает: лучшая прогулочная зона в городе, начинающаяся прямо от вашего подъезда; с десяток неплохих ресторанов и кафе в нескольких минутах ходьбы; какой-никакой, а пляж в нескольких шагах. Ну и престиж, конечно – квартира в самом центре города. Имеется и бесплатный бонус – лучшие места для наблюдения за весенними подрывами льда под мостами.

Правда, на День города или 9 мая территориальные плюсы автоматически превращаются в минусы. Но, во-первых, шестой этаж позволит не обращать особого внимания на многотысячные гуляния. А во-вторых, у дома есть своя, закрытая территория, на которую праздношатающиеся не допускаются. В доме есть и подземная парковка. И место не ней имеется, на 2 машины. Но его придётся покупать отдельно, в стоимость квартиры не входит, предупреждает «Держава недвижимость».

Квартира

На 176 метрах расположились 4 жилых комнаты, гостиная, кухня со столовой зоной, 2 санузла гардеробная и кладовая. Гостиная — самая большая и, на наш взгляд, самая уютная комната. Это не классический советский «зал» для смотрения телевизора, а именно гостиная. Прочие комнаты хозяева, не мудрствуя лукаво, именуют «спальнями». Впрочем, в них действительно значительную часть площади занимают огромные двуспальные кровати. Есть, где прилечь, так что «спальни» тоже подходят, не будем придираться к словам.

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Кухня совмещена со столовой зоной, а разделительной меткой между ними служит электропечь. Ещё один разрыв советского шаблона – мы-то привыкли, что к ней можно подходить только с одной стороны. Впрочем, сама печь меньше всего походит на кухонное оборудование, скорее – на эксклюзивный предмет мебели.

Два санузла в квартире примечательны тем, что оба – полноценные, то есть с ванной и всем, что полагается. Даже биде представлены в количестве двух штук. Предметы вроде стиральной машины и «титана», которые в ванных комнатах обычно выпирают и караулят, чтобы вы ударились головой или мизинцем на ноге, здесь призваны к порядку и спрятаны в специальных нишах. В каждой комнате имеется кондиционер, а в ванных и кухне – ещё и теплые полы.

Интерьер

Мы столкнулись с тем редким случаем, когда готовность вложить немалую сумму в ремонт совпала с наличием по-настоящему хорошего вкуса и похвальной сдержанности. В интерьере доминируют спокойные, не режущие глаз цвета. Возмутителей спокойствия, вроде памятного нам розового кухонного гарнитура, здесь не найти, как ни старайся. Здесь гарнитур, вместе с печью, вытяжкой и обеденным столом создают ансамбль единый и неделимый. Стены, люстра, настенные часы – всё гармонирует друг с другом и служит общему делу.

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Всё ту же приятную сдержанность можно наблюдать во всей квартире. При этом все комнаты разные, а хозяйская потребность в самовыражении вполне удовлетворилась тщательно подобранными дизайнерскими куколками, мягкими игрушками и декоративными украшениями. Как указали сами хозяева, дизайнерский ремонт выполнялся с использованием только итальянских материалов. Кухонный гарнитур вместе с печью и вытяжкой тоже приехал в Кемерово с Апеннин. На фото не видно, но хозяева утверждают, что в его недрах спрятаны холодильник и посудомоечная машина. А электроплита – не простая, а с духовым шкафом и грилем.

Единственный, на наш взгляд, недостаток квартиры указан ещё в заголовке. Он же, наверняка, и является причиной, по которой чудная квартира в доме на Притомской набережной до сих пор не обрела новых хозяев. Впрочем, 2 года назад квартира выставлялась по ещё более внушительной цене – в объявлении на Expo Home от 19 февраля 2015 года значился 21 миллион рублей.