Праведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купаний

Праведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купанийВ крещенскую ночь корреспондент Сибдепо Роман Янченко побывал на елыкаевской и притомской купелях: поглазел на девушек в бикини, позадавал каверзные вопросы воцерковлённым, пообщался с суровым водолазом, весёлым казаком, бодрым пенсионером и другими участниками крещенских мероприятий, а потом опробовал на себе ледяную водичку в новой иордани на Притомском и даже не заболел.Чтиво 19 января 2017 20:11 Фоторепортаж: Как кемеровчане грехи смывали Текст: Роман Янченко. Видео: Никита Анульев/Сибдепо Фото: Никита Анульев/Сибдепо.ВКонтактеFacebookОдноклассникиTwitter