Праведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купаний

В крещенскую ночь корреспондент Сибдепо Роман Янченко побывал на елыкаевской и притомской купелях: поглазел на девушек в бикини, позадавал каверзные вопросы воцерковлённым, пообщался с суровым водолазом, весёлым казаком, бодрым пенсионером и другими участниками крещенских мероприятий, а потом опробовал на себе ледяную водичку в новой иордани на Притомском и даже не заболел.