Праведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купаний

В крещенскую ночь корреспондент Сибдепо Роман Янченко побывал на елыкаевской и притомской купелях: поглазел на девушек в бикини, позадавал каверзные вопросы воцерковлённым, пообщался с суровым водолазом, весёлым казаком, бодрым пенсионером и другими участниками крещенских мероприятий, а потом опробовал на себе ледяную водичку в новой иордани на Притомском и даже не заболел.

Чтиво

Фоторепортаж: Как кемеровчане грехи смывали

Текст: Роман Янченко.
Видео: Никита Анульев/Сибдепо
Фото: Никита Анульев/Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Кинопрокат

«Три икса: мировое господство»: аттракцион дядюшки Дизеля

Как возрождали карьеру самого безбашенного агента Голливуда
Фоторепортажи

Как кемеровчане грехи смывали

Фотокорреспондент Сибдепо посетил популярную купель в селе Елыкаево и новую иордань на Притомском проспекте в Кемерове
Чтиво

9 важных вопросов об уборке снега в Кемерове

Почему на вашу улицу поздно добираются уборщики; как меняется их работа во время аномальных снегопадов, куда увозят убранный снег? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем материале
Цена недели

Сколько стоит сходить в баню в Кемерове

Сибдепо узнал, сколько стоит провести час в общественных кемеровских банях

Сегодня в Кемерове

Популярное