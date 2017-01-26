«Притяжение»: приземление и наказание

Ещё ни один российский фильм не был таким засекреченным, как «Притяжение». Ни единой утечки во время съёмок, никакой информации кроме того, что было показано в трейлере. Памятуя о «главной премьере» прошлого года, российские зрители готовились к самому худшему. И, как часто бывает в таких случаях, ошиблись. Не всё так плохо с «Притяжением».

«Что касается сюжета, то трейлер с этой точки зрения — обманка, нарезанная и склеенная таким образом, чтобы никто и помыслить не мог, что государственный бюджет потрачен не зря и всё не ограничивается примитивным способом решения конфликтов «стенка на стенку». КГ-Портал

Сюжет

В первой трети фильма вы будете уверены, что смотрите русский «День независимости», с крутыми лётчиками, бравыми спецназовцами и «Адмиралом Кузнецовым». И даже наивная девочка, смотрящая огромными глазами на роковой звездолёт, имеется. Вы будете прикидывать в уме, как комендант Москвы Валентин Лебедев (Олег Меньшиков) будет до последнего надеяться на мирный исход, но уж потом покажет галактическим интервентам, что «это – наша Земля!!!». И всё это — при активной поддержке народных масс. Примерно так вы подумаете и ошибётесь во всём, кроме, разве что, крутости российских вояк.

Во второй части картины в голову упорно лезет фраза «Е. Т. телефон домой». Впрочем, больше половины активных зрителей современности с тем шедевром Спилберга наверняка не знакомы, им будет проще.

А вот заключительная треть фильма… Нет, тут уж будьте добры, посмотрите сами. Здесь любое слово будет спойлером, здоровенным, как звездолёт посреди Чертаново. Скажем лишь, что эта часть картины наводит на весьма интересные размышления. И она очень не похожа на то, что обычно делает Фёдор Бондарчук. Заметьте, в лучшую сторону не похожа.

«Актеры, в основном, сыграли неплохо. Отдельно, конечно, стоит Меньшиков, исполняющий роль сурового полковника, это понятно. Кстати, во всей этой вакханалии он в принципе единственный разумный человек с понятной мотивацией и следующим из нее поведением. Но и другие персонажи выглядели неплохо. Например, родные чертановские гопники прекрасны. Рожи настолько тупые и омерзительные, а поступки дебильные, что тут вопросов никаких. Верю!» Афиша

Герои

«Притяжение» — фильм во многом подростковый, со старшеклассниками и талантливой чертановской молодёжью на ключевых ролях. Но при этом Фёдор Бондарчук труханул работать с актёрами-подростками (или просто лень было устраивать сложные и утомительные кастинги). Поэтому за парты (в прямом смысле) сели вполне уже состоявшиеся господа и дамы. Но если одни (Ирина Старшенбаум, Дарья Руденок) компенсируют свою явную взрослость достойной актёрской игрой, то у остальных «одноклассников» это не получилось. Особенно ужасен мелкий ботан по кличке Гугл, занимающий, к сожалению, довольно важное место в сценарии.

Бешеный и неистовый Артём из Чертаново хорош. Но хорош именно своей безумной лютостью. У остальных чертановских пацанов её нет и в помине, поэтому они получились ненастоящими. Но в качестве фона смотрятся колоритно. «Секретный» же персонаж, ни разу не засветившийся в трейлере, себя, на наш взгляд, не оправдал. Откровенным «фейлом» не выглядит, но и восторгов не вызывает.

А лучше всех у Бондарчука вышли вояки во главе с Олегом Меньшиковым. Маэстро отечественного кино грамотно командует, неграмотно исполняет родительские обязанности и красиво бьёт быдло прикладом «Абакана». Подчинённые – под стать командиру. Интересно, что при явном уважении создателей к армии и МЧС, они откровенно троллят полицию и депутатов Госдумы.

Минусы

«Дырявый» сценарий – порой логика начинает хромать так заметно, что даже сам Бондарчук не сможет объяснить, как так получилось.

Огромное число заимствований. Скафандры пришельцев, например, заставят встрепенуться поклонников «X COM» и «Half-Life 2». Но это мелочь, опытный зритель моментально распознает сцены, «любезно предоставленные» создателями «Кин-дза-дза», «Района №9», «Красного рассвета», «Аватара» и уже упоминавшихся «Дня независимости» и «Инопланетянина».

Ненужные персонажи и сцены, во главе с бабушкой старшеклассницы Юли и бронированным автозаком в роли школьного автобуса.

Фирменный пепел Бондарчука. После «Сталинграда» прошло уже три года, а он всё падает и падает, даже спустя три дня после приземления злосчастного корабля. Надоел – мочи нет!

Реклама чипсов. В фильме «Притяжение» есть и другая, но та скрыта как следует. А вот чипсы откровенно режут глаза. До крови.

Плюсы

Глубина и актуальность затрагиваемых проблем. Как уже говорилось, после окончания сеанса будет над чем подумать. И это не тезис «Человечество не сломить».

Спецэффекты. О, дорогие друзья, это тот случай, когда после слов «не уступает западным аналогам» не хочется ехидно улыбаться. Всё безупречно, от метания бутылок с «коктейлем молотова», до рушащихся зданий и инопланетной техники.

Динамичный сюжет. Диалоги не затянуты, персонажи быстро переходят от слов к делу, постоянно либо что-то случается, либо вот-вот должно случиться.

Хорошая игра главных героев. Да, некоторые второстепенные персонажи «лажали». Но к Старшенбаум, Петрову и Меньшикову претензий нет.

Адекватный взгляд на всякого рода демонстрации, парады, стихийные митинги, «майданы» и прочие проявления народной воли.

В итоге «Притяжение» стоит просмотра – благодаря заложенным в него настрою и идеям, достойной реализации, даже с поправкой на «дебютность» тематики, а также огромному запасу иронии и самоиронии (взять хотя бы депутата, самоотверженно вызвавшегося устанавливать контакт с пришельцами), заслуживающему как минимум уважения. «25 кадр»

Фёдору Бондарчуку следовало бы поблагодарить создателей «Викинга» за то, как мастерски они взбесили зрителя месяц назад. Память о «премьере года» ещё жива и «Притяжение» рядом с ней смотрится просто замечательно. Возможно, даже лучше, чем должно бы. К шедеврам мировой фантастики этот фильм, конечно, не причислят никогда. Армии фанатов у него не будет, да и во второй раз пересмотреть захотят немногие. Но один раз увидеть очень даже стоит. Хотя бы ради того, чтобы удостовериться: российский кинематограф ещё не окончательно умер.