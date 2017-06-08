Рецензия на фильм «Мумия»

Как же кинокритики любят фразу «провал года»! Только в 2017-м мы уже слышали её пару-тройку раз. Но после перезапуска «Мумии» от режиссёра Алекса Куртцмана она звучит особенно громко и часто. И спорить с критиками на этот раз не очень хочется – у нас тоже сложилось ощущение, что на этот раз компания Universal действительно села в лужу.

«Уже по трейлерам было очевидно, что новая «Мумия» с Томом Крузом — совершенно бездарный фильм, который закладывает основы никому не нужной Dark Universe (единой вселенной монстров Universal) вместо того, чтобы рассказывать связную интересную историю с имеющимся набором персонажей». «Канобу»

Зачем всё это нужно?

«Мумия» Алекса Куртцмана – это воплощение возросших амбиций студии Universal. Насмотревшись на успехи Walt Disney Company, зарабатывающей миллиарды на стравливании персонажей Marvel между собой, в Universal решили создать собственную монстро-вселенную, с Франкенштейном и жёнами Дракулы. И с Мумией, конечно. Именно ремейк успешного проекта 1932-го и 1999-го годов открыл зрителю новую вселенную – Dark Univers. Её заселят монстрами, которых прямо сейчас достают из сундуков с нафталином. Уже совершенно точно известно, что вскоре мы увидим «Невесту Франкенштейна» и «Человека-невидимку» с Джонни Деппом. А на горизонте маячат «Тварь из Тёмной лагуны», «Человек-волк», «Дракула», новый «Ван Хельсинг» и другие красавцы. Звучит неплохо, верно? Но вот смотрится… После похода на «Мумию» нам пришлось несколько поумерить свои восторги относительно Тёмной Вселенной.

«Немного «Американского оборотня в Лондоне», немного «Индианы Джонса и последнего крестового похода», сверху все присыпано «Джекиллом и Хайдом». Весь проект очень вымученный, ненужный и сочинен огромным комитетом (чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на количество сценаристов в титрах)». Entertainment Weekly

Сюжет

Поначалу зрителю кажется, что он смотрит ту самую «Мумию» в реалиях 2017 года. Это несколько раздражает, ну да ладно – сюжет-то сам по себе неплохой. Но вот сюжет уходит на другие рельсы… и всё становится только хуже. Намного хуже. Похоже, Алекс Куртцман так до конца и не определился с тем, что же он намерен показать зрителям: комедийно-приключенческий экшн (как «Мумия» 1999-го) или полноценный триллер с элементами хоррора. Так он и мечется между жанрами на протяжении всей картины. Вот мы видим форменную веселуху — сцену с убеганием от террористов и переброской едкими замечаниями. А через 10 минут — мрачная и жуткая сцена с высасыванием жизни из бедных британских спасателей. И тут же – вновь «искромётный» юмор от Тома Круза и потешная драка с зомби. Подобные сцены чередуются и безобразно контрастируют между собой. В 1999-м всё было очень изящно и очаровательно наивно. А в картине Куртцмана юмор получился натужным до безобразия, но свёл на нет все серьёзные сцены.

Сценарий «Мумии» полон противоречий и надругательства над элементарной логикой. И для написания этого потребовалось аж 6 человек? Да в фильме характерных персонажей меньше! И даже экшн-сцены создатели умудрились испортить, затянув их до невозможности. Да, когда самолёт уходит в «штопор», а героев бросает по всему салону – это круто. Но зачем они беспрерывно бьются об стены в течение трёх минут? Просто бьются, не пытаясь повлиять на ситуацию? Каждый поединок тоже превращается в бесконечное число одинаковых ударов/бросаний Тома Круза на стены. Не смогли придумать ничего покруче, имея под рукой такого мастера экранных боёв, как Круз? Тогда никакие спецэффекты уже не помогут.

«Удивительно, что экшен в новой «Мумии» вызывает ностальгию по версии 1999 года. Не чувствуется хотя бы желания показать аудитории что-то новое: если не считать глаза Мумии с двумя зрачками в каждом. Почему у нее такие глаза, нам не объясняют: просто кто-то подумал, что это будет круто смотреться на постере». The Hollywood Reporter

Герои

Ник Мортон в исполнении Тома Круза не идёт ни в какое сравнение с тем, кого сыграл Брендан Фрейзер 18 лет назад. Причина проста – сценаристы заменили обаятельного авантюриста новым Итеном Хантом. К Крузу сложно предъявлять претензии — ему просто нечего было играть. От него требовался только фирменный прищур и элементарные акробатические навыки. И с тем, и с другим – полный порядок. Но герой-то где?

С главной женской ролью всё ещё печальнее – вместо полноценной героини, напрямую влияющей на события, мы получили очередную красавицу, которую нужно любить и спасать. Аннабелль Уоллис наиболее прекрасна, когда лежит без чувств. Минус один персонаж.

Ожившей мумии, как вы знаете из трейлера, сменили пол. Внешность Софии Бутеллы едва ли не идеально подходит для образа злой египетской царицы. Но у её героини нет нормальной истории, достойных мотивов, внятных целей, а главное – даже десятой доли той харизмы, которой обладал Имхотеп Арнольда Вослу. Ну некромант, ну вампир, пусть так. Но на роль мировой угрозы, о которой на экране говорят все, кому не лень, как-то не тянет. Единственное её преимущество над Имхотепом – классные глаза о двух зрачках.

Самый интересный персонаж, по традиции последних лет, получил меньше всех экранного времени. Доктор Джекил (и мистер Хайд, разумеется), исполненный Расселом Кроу, очень хорош. Но введён в повествование, как ходячий тизер – чтобы намекать зрителю на грядущие творения Dark Univers.

«Как критик на просмотре, я бы тоже был не против, если бы меня прикончили. Хотя миру тут угрожает древний ужас, рука режиссера неспособна принести нам веселье, опасность, тайну или напряжение». The Daily Mirror

Впрочем, весь фильм «Мумия», если разобраться, это один большой трейлер, представляющий новую киновселенную. На стенде у доктора Джекила имеется вампирский череп. И операторы сделали всё, чтобы мы обратили на него внимание и поняли – Дракуле быть! А вот перепончатая лапа на другой витрине. Ага, значит Тварь из Тёмной лагуны тоже с нами! Ну и финал «Мумии», конечно… Не хватает только надписи «Coming soon» во весь экран. Окончание повести о Мумии бесит, раздражает, поражает своей нелогичностью. Словом, вызывает любые эмоции, кроме позитивных.

Мы не берёмся только по одному этому фильму судить обо всей Dark Univers. Возможно, в её рамках ещё снимут настоящие шедевры, которые заткнут за пояс лучшие творения Marvel Entertainment. Но всё это будет потом. А пропустив «трейлер» протяжённостью 110 минут, вы ничего не потеряете. Возможно, на этой неделе есть смысл отдать должное отечественному кинопроизводителю. Драмы «Анна Каренина. История Вронского» и «Птица», даже если не удались, вряд ли окажутся намного хуже такой вот «Мумии».