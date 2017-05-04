Рецензия на «Стражи Галактики. Часть 2»

Уже даже кинематограф намекает, что с заморозками и прочими пережитками зимы пора заканчивать. Начиная с 4 мая и вплоть до сентября, чуть ли не каждую неделю на большой экран будет выходить потенциальный кинохит. А начался этот марафон так, что хочется верить в светлое будущее: вторая часть кинокомикса «Стражи Галактики» вышла просто замечательной.

Весь фильм пропитан “ганновскими” элементами, которые отвечали за крутость в первой части: ностальгия по 70-80-м, солянка из элементов научной фантастики и отсылок к популярной культуре. Ганн экспертно использует сильные стороны каждого из персонажей и, что самое главное, — сразу задаёт фильму правильный тон. После первой же сцены со Стражами становится ясно, что дальше будет приключенческая история с искромётными шутками, долей эмоций и очень крутым саундтреком. InterMedia.ru

Сюжет

Джеймс Ганн уже снискал успех с первыми «Стражами», послав к чертям все каноны и приличия марвеловской героики. С чего бы ему было изменять этому правилу работая над сиквелом? Привычный зрителю «скелет» успешного кинокомикса так и остался лежать где-то в шкафу самого дальнего чулана киностудии — сюжет фильма ещё более непредсказуем, чем три года назад. К чему придут герои в результате очередного космического перелёта/битвы/действий енота – нет смысла и гадать. Обычно ведь всегда понятно, с кем и почему будут биться герои в финале. Открытыми остаются лишь вопросы «где?» и «как?». А здесь – фигушки, ничто не указывает на то, что бодрый наёмничий старт «Стражей» на планете Соверен приведёт к тому, что в конце все Опустошители Галактики… Э, стоп-стоп, это уже бесстыжий спойлер. В общем, «Стражи Галактики. Часть 2» совершенно не приспособлен для того, чтобы зритель выходил из зала «подышать» — сюжет динамичный, не имеющий аналогов и требует к себе самого пристального внимания.

Циничный юмор, прославивший франшизу «Стражи Галактики» не потерял, а лишь добавил в качестве. Шутка про Мерри Поппинс, например, так и напрашивается стать долгоиграющим мемом. И далеко не только она. Обязательные перебранки енота со всеми окружающими прилагаются. И всё это – в сопровождении умопомрачительного саундтрека родом из 70х-80х. Вроде бы затасканный уже приём – композиция, ни словом ни духом не соответствующая той жести, что творится на экране. Но здесь возникает ощущение, что этот режиссёрский ход придумывали специально для «Стражей» и Джеймса Ганна.

«Мы все уже видели Ракету и Грута, знаем на что способна Гамора и Дракс Разурушитель. Но решительно все они предстанут перед зрителем в ином свете, а отдельные и вовсе заставят зрителя изменить мнение о них» Kinonews.ru

Герои

Ганн ценит своих героев не только в качестве колоритной свиты для Питера «Звёздного лорда» Квилла. И «Стражи Галактики. Часть 2» это наглядно показывают. Квилл (Крисс Пратт) зачастую ненавязчиво отдвигается на второй план, чтобы дать раскрыться другим членам команды. Зеленокожая Гамора (Зои Салдана) решает психологические проблемы, уходящие корнями глубоко в детство, проведённое в компании сестрёнки-киборга Небулы (Карен Гиллан). По ходу решения зритель узнаёт о сёстрах много интересного.

Енот Ракета, наконец, раскрывает свои технологические способности во всей красе. Изощрённые ловушки, снайперская стрельба и даже ближний бой не помешают зрителю понять, что творится в душе у енота, которого лучше не называть енотом.

Самый очаровательный и мимимишный – естественно, малыш Грут, по ходу повествования именуемый Черенком и Пеньком. Что тут скажешь – визитная карточка картины. Даже традиционный танец на первых минутах фильма доверили на этот раз ему, а не Питеру Квиллу. Тут надо смотреть, пытаться описать гэги словами — последнее дело. Но знайте – он один стоит того, чтобы посмотреть «Стражи Галактики. Часть 2».

Самый же интересный, на наш взгляд персонаж – капитан корабля Опустошителей Йонду Удонта (Майкл Рукер). Здесь вам и личная драма, и история падения, и кардинальное изменение отношения зрителей к персонажу. Алая стрелка, управляемая свистом всё ещё при нём. И что же он с ней творит, доложим мы вам! А потенциал юмориста, как минимум, равного еноту, чувствовался ещё в первой части. Но во второй раскрылся во всей красе – Йонду великолепен.

И только громила Дракс остался в тени. Либо к образу тупого вояки больше нечего добавить, либо знакомство с ним приберегли на третью часть – она будет совершенно точно.

Отметим также появление Сильвестра Сталлоне в роли самого-самого главного Опустошителя. Но появится ли он, вместе с прочими колоритными звёздными корсарами в следующей части франшизы – неизвестно.

«В отличие от большинства современных кинокомиксов, претендующих на осмысление мировых проблем, в “Стражах Галактики” нет претензий на серьёзность и какую-либо тонкость межгалактической политики: герои фильма просто валяют дурака, подкалывают друг друга, а в перерывах спасают мир» «Аргументы и факты»

Зло и «16+»

Должно же хоть что-нибудь в фильме соответствовать канонам Marvel? Роль это «чего-то» отвели как раз главному злодею. Классический уничтожитель всего сущего ради ему одному понятной цели. Но могущественный – с ума сойти. Враг уровня Серебряного Сёрфера, не ниже. Но скучноватый. Сражайся с ним не развесёлые Стражи Галактики, тоска вышла бы смертная. Но команда Питера Квилла отлично отработала за себя и за злобного парня.

Он впрочем, не единственное зло – героям приходится сталкиваться и с врагами помельче. И как раз в эти моменты фильм оправдывает маркировку «16+». Сцена пиратского бунта – точно не для детей. Она выделяется своей жестокостью на фоне всего фильма. «Стрелка» капитана Йонду и гуманизм енота Ракеты, по большому счёту, тоже не для малышей. Впрочем, в компании с родителями, детям ничего не грозит. Всё можно объяснить и подать в нужном свете. В том числе и несколько странное отношение режиссёра Ганна к традиционным семейным ценностям.

Несмотря на то, что почти ничего принципиально-нового на фоне первой части “Стражи Галактики 2” не заявляют, старые приёмы работают безотказно: из колонок звучит ностальгический “улётный микс”, Грут всё так же умилителен (даже немного в большей степени), главные герои всё так же отпускают в адрес друг друга довольно жёстокие шуточки (“потому что мы семья”), а мораль остаётся всё такой же простой и понятной для зрителя любого возраста – “верь в себя и цени настоящих друзей”. И это всё ещё работает, потому что во второй части очарование “Стражей” и режиссёрский драйв Джеймса Ганна тоже никуда не делись». Filmpro.ru

Возможно, мы до сих пор под впечатлением, но очевидных минусов у фильма «Стражи Галактики. Часть 2» мы не нашли. От первого фильма слишком многого ждали – только поэтому многие критики и кривились. Теперь же – удивительное дело – те же критики пишут «Великолепно, но слабее, чем первая часть». Вот где тут логика? Вот вам наше мнение: вторые «Стражи» подарят зрителю больше, чем первый фильм франшизы. Кроме драйва, отличного юмора, великолепных спецэффектов и боевых сцен, смело можете рассчитывать на новых колоритных персонажей, ряд трогательных моментов и гораздо более сильный финал. Тот случай, когда деньги, потраченные на билет, себя гарантированно оправдают.