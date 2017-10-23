«Россия — это мы!»: детская фотовыставка под открытым небом заработала в Междуреченске

19 октября в Междуреченске открылась выставка юных фотохудожников — подарок городу от компаний МТС и ЕВРАЗ. Эта выставка — часть нового сезона проекта «Поколение М». В чём особенность фотовыставки и кто стал её участниками — читайте в материале Сибдепо.

Выставка юных фотохудожников открылась 19 октября в Междуреченске. Такой подарок городу сделали компании МТС и ЕВРАЗ в честь старта нового сезона всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». Три месяца дети от 6 до 18 лет загружали на сайт свои конкурсные работы, которых в итоге набралось более шестисот, из них для выставки было отобрано 80. Возглавил комиссию жюри ведущий российский фоторепортёр Василий Прудников, руководитель культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО». Участвовать в проекте и учиться у Василия Прудникова могут все дети и подростки Кемеровской области. Для этого нужно загрузить свои фотоработу на сайт – лучших авторов МТС отправит на стажировку в Москву.

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«Фотография – наиболее демократичный и доступный из жанров искусства. При этом он прекрасно передаёт смыслы и позволяет совершенствовать чувство прекрасного. Большое спасибо компании МТС за этот проект – связующее звено между молодым поколением и профессионалами фотографии», — рассказал куратор выставки, руководитель проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» (Москва) Василий Прудников.

После открытия выставки эксклюзивный мастер-класс для юных междуреченцев провели мэтры российской фотожурналистики из Москвы: известный фотограф, преподаватель МГУ Сергей Шахиджанян, шестикратный лауреат конкурса World Press Photo Владимир Вяткин и руководитель «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василий Прудников. Участники получили экспертную оценку своих работ и рекомендации по дальнейшему творческому развитию.

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«Сегодня мы не просто открыли фотовыставку, мы открыли для детей Кузбасса мир большой фотографии, пригласив ведущих российских мастеров. Особенно приятно, что мы подняли этот флаг именно здесь, на юге Кузбасса, и сделали это совместно с корпорацией ЕВРАЗ и городскими властями. Это уникальный опыт коллаборации, который можно и нужно брать на вооружение по всей стране», — пояснил директор филиала МТС в Кемеровской области Сергей Зданович.

В мае 2017 года МТС, ЕВРАЗ и администрация Междуреченского городского округа заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в развитии социокультурной сферы Кузбасса. Детская фотовыставка «Россия – это мы» – результат первого этапа реализации соглашения.

Выставка в Междуреченске — это лишь часть нового сезона проекта «Поколения М». По традиции компания МТС вместе с партнёрами ежегодно проводит для ребят от 6 до 18 лет большую программу творческих онлайн-конкурсов и офлайн-мероприятий в разных городах по всей России.

Стать частью Поколения М очень просто: достаточно зайти на сайт pokolenie.mts.ru, посмотреть мастер-классы наставников проекта и загрузить свою работу в одной из множества конкурсных номинаций: танцы, музыка, вокал, фотография, анимация, видео и так далее. Авторы лучших работ получат уникальные возможности для развития: пройдут стажировки в лучших творческих студиях Москвы и Петербурга, сделают проекты совместно с мэтрами отечественной культуры и шоу-бизнеса – ведущими фотографами, артистами, дизайнерами, кинорежиссерами.

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«Я планирую связать свою судьбу с фотографией. Участие в конкурсе стало для меня отличной тренировкой. А общение с мастерами помогло расширить кругозор и понять, в каком направлении лучше двигаться. Ребята, кто начинает свой путь в творчестве, рекомендую – присоединяйтесь к «Поколению М»!», — поделился победитель конкурса, ученик 11 класса гимназии №6 г. Междуреченска Александр Ананьев.

Для многих участников проект «Поколение М» стал трамплином для дальнейшего развития и карьерного роста. В числе победителей — Паша Часовников, школьник из Новокузнецка, который в прошлом сезоне выиграл конкурс артистов и скоро поедет в Москву стажироваться в театр-студию «Непоседы» – известную на всю страну кузницу молодых талантов.

Что особенно важно, «Поколение М» – это не только творческая площадка и социальный лифт для талантов, это открытая благотворительная платформа. Любая активность зрителей и участников на сайте проекта и в его соцсетях — загруженные работы, лайки и репосты пополняют общий благотворительный счёт. Ежегодно компания МТС выделяет реальные деньги на помощь тяжелобольным детям соразмерно активности участников и зрителей проекта.

За время существования «Поколения М» тысячи детей научились чему-то новому и помогли своим сверстникам в борьбе с тяжелыми недугами. Всего собрано более 15 миллионов рублей на операции 42 детям.

Текст: Алексей Соколов.