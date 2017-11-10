«Рыцарский» коттедж за 26 миллионов в Кемерове

В центре внимания «Квартиры недели» вновь оказался кемеровский коттедж, выставленный на продажу на портале Domofond.ru . У него солидный, хоть далеко не рекордный, по меркам нашей рубрики, «ценник». Но главное, за что мы выбрали именно этот дом – тяга владельцев к прекрасному (в их понимании).

Влечение к средневеково-рыцарской тематике становится тем сильнее, чем дальше прогресс уводит человечество от той славной эпохи. Сегодня замки кажутся романтичными и уютными, но никак не суровыми (в том числе и в смысле проживания). Поэтому чуть ли не каждый, у кого есть такая возможность, стремиться внести в интерьер своего жилища немного европейской старины. У хозяев дома ну улице Кленовая в Кемерове такие возможности явно имелись. А результат они теперь продают.

Расположение

Ну, вопрос о преимуществах и недостатках проживания на Металлплощадке в нашей рубрике поднимался уже не один раз. Читатели уже всласть поспорили про доступность и экологичность, качество дорог и инфраструктуру. Повторяться не будем. Отметим лишь, что данный коттедж, на наш взгляд, расположен выгоднее предыдущих домов из этого жилого района, появлявшихся в «Квартире недели». Совсем рядом сквер «Зелёный остров», недалеко до берега Томи. И выезд на улицу Суховскую, ведущую в город, совсем рядом – очень важный фактор в утренние часы.

В таких условиях детей проще устроить в школу или садик на Комсомольском – добираться реально легче, чем до образовательных учреждений на Металлплощадке.

Территория

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Главное доказательство тяги хозяина к теме замков и рыцарей выполняет функцию главного украшения двора – декоративная скала, на вершине которой красуется гордая цитадель с мощными башнями и контрфорсами. Не забыты и хижины черни – вот они, ютятся в тени обиталища гордого и справедливого барона. Ещё ниже раскинулось озеро – искусственный водоём, который любому хозяину в радость. Ландшафтное украшение исполнено искусно и симпатично, а напротив специально установлена скамеечка для мечтаний о славных деяниях.

Вообще же двор смотрится очень приятно. Аккуратно подстриженные кусты, мощёные дрожки и много деревьев, не только молодых, но и вполне уже высоких, развесистых и тенистых. Есть и беседка, правда уже не средневековая, а, скорее, версальская. И даже небольшая псевдоантичная статуя на зелёной лужайке.

Сам дом тоже не выбивается из общего стиля. Отделанный керамической плиткой и с небольшой башенкой на крыше, он действительно отдалённо напоминает обиталище если не барона, то зажиточного эсквайра. Впечатление дополняют специально «утяжелённые» оконные арки. И даже гаражный бокс не выбивается из общего ритма. Было бы ещё интереснее, если бы его замаскировали под конюшню, но чего нет, того нет.

Дом и интерьер

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С улицы дом не выглядит большим, но на самом деле просторный – 350 кв. м. Но комнат при этом не так уж и много: 3 спальни, столовая, кухня, гостиная, кабинет, 2 санузла, СПА-зона с бассейном, оружейная, сокровищница и часовня .

По утверждениям проект коттеджа, включая интерьер, планировал «известный архитектор». На наш взгляд, мэтр включил в свой проект всё, что знал о Средневековье. А уж раннее оно или позднее – это дело шестнадцатое. Комнаты настолько разнятся между собой, что создаётся ощущение, как будто мы смотрим фото экспозиций какого-нибудь европейского исторического музея. Вот нарочито тёмный и мрачный холл. Серый кирпич и тёмное дерево, тяжёлые романские арки и канделябр «со свечами». А вот гостиная и столовая наводят скорее на воспоминания об эпохи «короля-солнца» во Франции. Точнее, наводили бы, если бы не жестокие к глазам смотрящего вкрапления оранжевого.

Но самые агрессивные цвета – в спальне с гобеленами. Красное с золотом в сочетании с тёмным дерево – это мощно. Если дворяне позднего Средневековья действительно обитали в комнатах с такой раскраской, то неудивительно, что в ходе семейных неурядиц в ход шли мечи и кинжалы – такая цветовая гамма расшатает любую психику. Ещё одна спальня – внезапно – абсолютно современная, но всё равно оранжевая. В общем, хозяевам явно по вкусу не только средневековые мотивы, но и сильные цвета. Если у будущего покупателя иные взгляды, то к 26 миллионам потребуется добавить ещё некоторую сумму – на изменения в дизайне.