Самая умная механика: в КузГТУ открыли две учебных аудитории БелАЗ

«26 октября в Кузбасском государственном техническом университете открыты две новые учебные аудитории». Краткая строчка из пресс-релиза не очень впечатляет, верно? Тем не менее, вуз воспринимает это событие как нечто знаменательное, а руководство и преподаватели открыто говорят о «прорыве» и значительном повышении качества образования. Достойный повод для того, чтобы узнать подробнее, что за учебные аудитории окрылись в одном из ведущих вузов региона.

БелАЗ в высшей школе

Утверждения, что выпускники вузов не всегда готовы к работе на реальном предприятии, звучат довольно часто. Эту проблему обозначают директора заводов, шахт и разрезов, её зачастую признают преподаватели самих учебных заведений. Как выйти из ситуации, тоже, в общем-то, не секрет: обучение студентов должно проходить при непосредственном участии потенциального работодателя. Меньше «голой» теории, больше практических навыков.

Как нужно воплощать такие тезисы в жизнь, рассмотрим на примере сотрудничества КузГТУ и концерна БелАЗ. С одной стороны — крупнейшая машиностроительная компания, чьи самосвалы составляют до 90% карьерной техники на разрезах не только Кузбасса, но и всей России. С другой – флагман высшего образования в сфере угольной промышленности. По данным Минэнерго, более 30% всех молодых специалистов на угольных предприятиях России – это выпускники КузГТУ. А по специальности «Горные машины и комплексы» – более 50%. При этом, по данным областной администрации, сама Кемеровская область также нуждается в постоянном притоке молодых специалистов.

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«У нас в Кузбассе более трёх тысяч вакансий на угольных предприятиях. И в ближайшей перспективе с развитием отрасли мы будем испытывать дефицит кадров, а не безработицу среди угольщиков. У нас 65 разрезов в области и две тысячи машин марки БелАЗ. На них нужны будут специалисты. Надо успевать, надо учить людей, чтобы не оставить нашу ведущую отрасль без инженерных кадров», – поделился мнением областной власти заместитель губернатора Кемеровской области Денис Шамгунов.

При этом сами БелАЗы постоянно модернизируются, становятся всё более сложными. А значит, и квалификация специалистов сервисных центров должна постоянно повышаться. Соответственно, обе стороны – вуз и машиностроительный концерн – крайне заинтересованы в сотрудничестве.

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«Мы заинтересованы в том, чтобы повышать качество подготовки наших выпускников. А чтобы специалисты были действительно высококлассными, они должны учиться на лучшей технике, которая используется в реальном производстве. Новые учебные аудитории, укомплектованные современным, дорогостоящим оборудованием и всем необходимым наглядным материалом, конечно, лучший подарок от компании, заинтересованной в том, чтобы после окончания вуза молодые специалисты быстрее и эффективнее включались в работу», – пояснил и. о. ректора КузГТУ Андрей Кречетов

Естественно, руководство БелАЗа, со своей стороны, заинтересовано в том, чтобы их карьерные самосвалы попадали в руки грамотных и подготовленных специалистов, знакомых с любыми деталями и тонкостями машины уже при выпуске из вуза. Результатом обоюдного интереса стало подписанное нынешним летом соглашение о научно-техническом сотрудничестве между ОАО «БелАЗ» (управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг», Республика Беларусь), ООО «БелАЗ-24» (дилер в Кузбассе) и КузГТУ. А материально этот договор воплотился в двух учебных аудиториях, отрытых в КузГТУ. Хотя, на наш взгляд, здесь не менее уместным стало бы слово «лаборатории».

Умная гидравлика

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В главном корпусе КузГТУ начала работу именная «белазовская» аудитория под названием «Гидравлика. Гидромеханика». Здесь будут изучать объёмный гидравлический привод. Без этих знаний управлять карьерным самосвалом, а тем более обслуживать БелАЗ совершенно невозможно.

На оснащение аудитории было потрачено почти 2 млн рублей. Думается, привычные парты и экран будут востребованы гораздо реже, чем в других аудиториях – изучать гидравлику карьерного самосвала студентам предстоит на практике с помощью двух лабораторных стендов – «Экспериментальная механика жидкости» и «Гидропривод и электрогидроавтоматика». Вместо чтения чертежей и решения «бумажных» уравнений студенты будут проектировать и экспериментировать. Стенды позволяют задать любые параметры, имитирующие гидравлические процессы во время работы карьерного самосвала. Другими словами, горняки и машиностроители, проходившие обучение на них, будут полностью готовы к работе с соответствующим оборудованием на настоящем БелАЗе.

Тренажёр для инженера

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Если возможности первой лаборатории по-настоящему смогут оценить только специалисты-«технари», то вторая с первого взгляда приводит в восторг и гуманитариев. В институте информационных технологий, машиностроения и автотранспорта в новой лаборатории «Электрооборудование автомобилей» для будущих инженеров-механиков появился первый в Кузбассе динамический тренажёр. Этот комплекс стоимостью 6 млн руб. состоит из двух модулей. Один -для водителя, до мелочей имитирует кабину карьерного самосвала. Вместо лобового и боковых стёкол – мониторы. Студент (на открытии его роль исполнял замгубернатора Кузбасса Денис Шамгунов) усаживается в водительское кресло и приступает к пилотированию. И компьютерный модуль – для инструктора, например, преподавателя. Он и отправляет «рабочие задания». Причём может в один миг серьёзно осложнить жизнь водителю: превратить день в ночь, обрушить на дорогу проливной ливень, а то и устроить неполадку, вплоть до возгорания двигателя. Справляйся, студент, ищи верное решение. И помни – здесь, в аудитории, результатом ошибки будет только неудовлетворительная оценка. А через несколько лет этот опыт поможет спасти не только технику, но и чью-нибудь жизнь.

«Это самая настоящая кабина самосвала БелАЗ, но на динамической платформе! Студенты смогут отработать погрузку, перевозку, выгрузку и другие манёвры», – рассказал заместитель начальника отдела капитального строительства ООО «БелАЗ-24» в Кемерове Юрий Захаров, который лично контролировал установку кабины. — «Парк большегрузных карьерных машин растёт. Растёт стоимость и сложность автомобильной техники. Раньше несколько лет уходило на то, чтобы молодой специалист полностью освоился и понял, как работает эта машина. Сейчас мы хотим, чтобы к нам пришел выпускник, который четко знает все нюансы эксплуатации крупной карьерной техники: как работает тормозная система, электроника, что нужно сделать, чтобы её отремонтировать. Так как 70% стоимости БелАЗа – это его электроника, гидравлика, электрика, нам надо исключить всякую вероятность простоя этой техники. Стоимость часа её работы стоит очень больших денег».

Перспектива

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Все участники встречи неоднократно подчёркивали, что открытие аудиторий – лишь малая часть мероприятий в рамках сотрудничества вуза и машиностроительной компании.

«Помимо уже сделанного вклада мы также передаём вузу те знания и материалы, которые необходимы для подготовки квалифицированных специалистов, последние данные по техническим характеристикам наших машин. Этим свободно смогут пользоваться как преподаватели, так и студенты. Но на учебных и наглядных пособиях мы не остановимся. Будет продумана и создана система стажировки на предприятиях БелАЗа», – поделился планами заместитель генерального директора по качеству стандартизации производства компании БелАЗ Сергей Лесин.

Ещё одна инициатива БелАЗа, направленная на воспитание нового поколения специалистов, – Чемпионат по решению машиностроительных кейсов. Он начался задолго до открытия аудиторий. Ещё летом мы сообщали, как студенты КузГТУ – горняки и машиностроители – соревновались в решении теоретических задач по эксплуатации карьерного самосвала.

«Мы даём студентам практические кейсы, задачи, основанные на реальных производственных ситуациях. Для отборочного тура были созданы две команды в Кузбассе и две на Урале. Победила команда горного института КузГТУ, их соперниками стала команда горно-механического факультета УГГУ. И сегодня я даю старт финалу – ребятам передаются финальные задания», – объявила на церемонии открытия начальник отдела маркетинга торгового дома БелАЗ Наталья Холодулина.

Через две недели студентам объявят, где, когда и в каком формате пройдёт решающий раунд чемпионата. Пока же у них есть не только время, но и широкие возможности, чтобы к нему подготовиться – новые аудитории и невиданные ранее в Кузбассе учебные пособия наверняка пригодятся.