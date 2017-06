Счастье в километрах: Александр Капер — о забеге из Москвы в Пекин

День 72 отчет дня. Сегодня халявный день 18км. Я так не планировал, но началась эта история вчера вечером когда к нам в гости приехал Сергей и его дочь Арина. Сергей как выяснилось является крупным фермером из Булаево, которое находилось от нас через 18км. Со всем своим обоянием он убедил меня прервать сегодняшний забег на половине дистанции и остаться у него в гостях попариться в бане и посмотреть на его фермерские угодья. Проснулся я довольно поздно в 11 часов по местному времени в чистом поле. Позавтракал и в путь. До гостей добежал за 2 часа, осмотрел ферму, а сейчас идем париться в баню. Люблю такие дни, когда все не по плану, но так классно. А у вас такое бывает? #пробегуВсюСтрану #МоскваПекин

