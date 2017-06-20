Счастье в километрах: Александр Капер — о забеге из Москвы в Пекин

В рамках двухсотдневного забега «Москва – Пекин» российский ультрамарафонец Александр Капер дал пресс-конференцию в кемеровском ГЦС «Кузбасс». Спортсмен пообщался с журналистами о счастье, кузбасских дорогах и красоте России. Подробнее – в материале Сибдепо.

Кто такой Александр Капер и зачем он бежит из Москвы в Пекин?

Александр Капер – 35-летний российский бизнесмен, путешественник и ультрамарафонец, родом из Биробиджана. За свою жизнь российский Форрест Гамп пробежал более 100 000 километров.

Почти четыре месяца назад спортсмен отправился в увлекательнейший забег из Москвы в Пекин. Преодолеть 8 000 километров Капер планирует за 200 дней. Столица Китая становится ближе с каждым днём: бегун находится в пути уже 110 дней. За это время была сменена не одна пара кроссовок, пролито немало пота.

Несложно догадаться, что цель проекта «Москва – Пекин» — это популяризация здорового образа жизни. Капер бежит за счёт собственных сбережений и средств президентского гранта.

Вот что говорит Александр Капер о своём забеге:

«Главную свою цель я вижу в создании фильма о нашей стране, о людях, которые бегут со мной. Ко мне на протяжении всей дистанции присоединились уже более трёх тысяч человек. Большая социальная задача – рассказать об этом на весь мир, чтобы сделать Россию более привлекательной, разрушить стереотип о том, что русский – это тот человек, который пьёт боярышник и играет на балалайке. Все должны узнать, что есть другая – сильная, активная Россия».

Александр бежит не один, а сопровождении друзей. Ночует в автодоме, которым управляют его приятели.

Александр Капер — о России

Каждый раз, когда я подхожу к карте, веду пальцем по ней, понимаю, что вижу каждый поворот, каждый населенный пункт, вижу тысячи людей. Всё это играет разными красками, это и есть моя страна, моя Россия.

Фотографии не могут передать красоту сибирской тайги. #пробегувсюстрану #МоскваПекин #ПешкомпоРоссии #пробег #китай A post shared by Александр Капер (@runkaper) on Jun 14, 2017 at 4:21am PDT

Мне хочется понять, в какой стране я живу: какая она по протяженности, чем отличаются друг от друга люди, живущие в разных регионах. Хочется увидеть этот колорит. На моих глазах меняется всё, начиная от климата и заканчивая рельефом. Для меня это действительно великое путешествие. Я получаю большое моральное удовольствие, когда я выхожу из автодома и понимаю, что передо мной большая огромная Россия и у меня есть шанс преодолеть её пешком/бегом… Когда я понимаю, что это не сон, тогда волосы на голове встают дыбом. Для меня это полноценная жизнь. Я бегу в большую, неизвестную для себя страну. Уже оглядываясь, понимаю, какая она мне близкая, родная, большая, глубокая и настоящая. Россия безумно красива.

Ура до Новосибирска пару дней пути! И до Кемерово тоже недалеко! #пробегувсюстрану #москвапекин #новосибирск #кемерово #ультрамарафон A post shared by Александр Капер (@runkaper) on Jun 5, 2017 at 12:44am PDT

О людях

На протяжении всего пути я спрашиваю у людей: «Как стало жить?». И часто слышу в ответ примерно одно и то же. Например, встречаюсь с дальнобойщиком, у которого новый дорогой автомобиль Volvo. У нас происходит такой диалог, я спрашиваю:

— Твой?

— Да, мой.

— Как стало жить?

— Плохо стало жить.

— Подожди, у тебя пять лет назад такой машины точно не было.

— Ну да, не было.

— А на чем ездил?

— Да на старом американском грузовике 20-летней давности.

— Если ты купил Volvo, то, значит, получше стало?

— Вроде да, купил, но на самом деле…

Конец 82 дня ультрамарафона Москва — Пекин. Пробежал свои 40км а капермобиля нет в назначенном месте. Лежу жду и отдыхаю. #пробегувсюстрану #москвапекин #вечерняяпробежка #отдых A post shared by Александр Капер (@runkaper) on May 24, 2017 at 6:01am PDT

Или же приезжаю в маленький городок какой-нибудь, встречаюсь в кафешке с кем-нибудь, спрашиваю:

— Как жить стало?

— Плохо.

— Подожди, давай разбираться. У тебя машина есть?

— Да, две.

— Ты за границу в отпуск ездишь?

— Где-то раз в год.

— А вот 20 лет назад наши родители стояли в очередях и по талонам покупали сахар с молоком.

— Ну да.

— А сейчас почему плохо-то стало?

— Раньше у нас завод был, там весь народ работал, а сейчас его закрыли. На предприятии шили мешки для картошки.

— Так XXI век на дворе, может и не надо уже шить эти мешки, эра пластика ведь уже.

— Наверно так, да…

И вот когда начинаешь разбираться, тогда и проясняется всё. Да, есть, конечно, у нас в стране сложности, но меня удивляет, когда сильные и способные зарабатывать люди плачутся. Сейчас есть всё для того, чтобы развиваться, вести активный образ жизни, идти вперед.

Вообще, в нашей стране живут очень хорошие люди. Хочу дать совет: если вы вдруг разочаровались в людях — путешествуйте. Это просто какой-то кармический закон: никогда в путешествии плохих людей не встречается.

О счастье

Cкажу вам такую вещь: я и мое окружение — достаточно состоятельные люди. И у некоторых наступил один большой кризис, потому что вроде как есть возможности, есть заработок, но нет полноценного счастья.

А вы когда последний раз гуляли по небу? #пробегувсюстрану #москвапекин #небо #счастье A post shared by Александр Капер (@runkaper) on Jun 2, 2017 at 9:43am PDT

В то же время я постоянно вижу людей, которые чем-то занимаются и это их захватывает. Тогда я понимаю, что для счастья не обязательно быть очень богатым, не обязательно достигать каких-то материальных благ. Всё лучшее в мире – бесплатное. Заниматься своим любимым делом, кайфовать от него — это и есть самое настоящее счастье для меня лично. Если ты горишь чем-то, делаешь это с удовольствием, с душой, тогда и море по колено, и горы по плечам. Я каждому желаю найти свою отдушину.

О своём маршруте

Очень часто меняю маршрут, потому что много людей радостно встречают и не хотят отпускать, постоянно приглашают куда-то. А ради друзей, согласитесь, можно и менять маршрут.

Живу я в доме на колёсах. Там есть место для сна, печь, душ и холодильник. По сути, это однокомнатная квартира.

За три с лишним месяца сносил уже пять пар кроссовок. Всего у меня их с собой 25. В работе пар 15.

Поменялось уже четыре часовых пояса. Из-за этого бывают сложности. Например, иногда выбегаю в 11 утра. По московскому времени это правильно, в семь утра, а вот по местному — нет. Слава Богу, сейчас световой день длинный, бежать можно хоть до позднего вечера.

О Кемерове и кузбасских дорогах

В Кузбассе очень хорошие дороги. Но у вас обочина выложена крупным фракционным гравием. Для бегунов это не очень удобно. Безумно тяжело бежать, потому что нога постоянно преломляется, есть большой риск травмироваться, поэтому надо быть осторожным.

Ну как то так. #пробегувсюстрану #МоскваПекин #кемерово #иркутск #чита A post shared by Александр Капер (@runkaper) on Jun 15, 2017 at 1:12am PDT

Мне очень приятно находиться в Кемерове. Это действительно такой зажиточный хороший город. Здесь очень приветливые и добродушные люди. Не раз уже слышал о том, что за последнее время ваш город похорошел. Это очень здорово.

О планах

После забега планируем проехать по этому же маршруту, но уже со съёмочной группой. Хотя, в принципе, уже сейчас много материала, надо только будет написать сценарий. Фильм планируем сделать к концу 2018 года.

Если говорить о спортивных планах, то можно пробежать от Москвы до Берлина или побегать по Алтаю. Также можно сделать интернациональный забег. Посмотрим. Сейчас я полностью сосредоточен на «Москве – Пекине».

Информационным партнёром сегмента пробега в Кемеровской области выступила губернская телерадиокомпания «Кузбасс».