Сексуальные фото кузбассовцев с крещенских купаний

Крещенские купания для нашего народа, как показывает практика, не только способ очиститься от грехов или проверить свой дух и тело на слабо, но и прекрасная возможность сделать одну-две фоточки для соцсетей, покрасовавшись телесами и нарядным купальным костюмом. Что может быть экзотичнее разгорячённых полуобнажённых тел, когда вокруг снега, казаки в тулупах и прорубь с ледяной водицей?!