Сексуальные фото кузбассовцев с крещенских купаний

Сексуальные фото кузбассовцев с крещенских купанийКрещенские купания для нашего народа, как показывает практика, не только способ очиститься от грехов или проверить свой дух и тело на слабо, но и прекрасная возможность сделать одну-две фоточки для соцсетей, покрасовавшись телесами и нарядным купальным костюмом. Что может быть экзотичнее разгорячённых полуобнажённых тел, когда вокруг снега, казаки в тулупах и прорубь с ледяной водицей?!Репортаж из соцсетей 20 января 2017 12:32 См. также См. также И розовый купальничек на сладенькое: Ехууууууу👙A video posted by Олёнка💁🏼 (@cherneva1) on Jan 19, 2017 at 3:28am PSTСмотрите также:Фоторепортаж: как кемеровчане грехи смывалиПраведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купаний Текст: Роман Янченко. Фото: Instagram, vk.comВКонтактеFacebookОдноклассникиTwitter