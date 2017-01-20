Сексуальные фото кузбассовцев с крещенских купаний

Крещенские купания для нашего народа, как показывает практика, не только способ очиститься от грехов или проверить свой дух и тело на слабо, но и прекрасная возможность сделать одну-две фоточки для соцсетей, покрасовавшись телесами и нарядным купальным костюмом. Что может быть экзотичнее разгорячённых полуобнажённых тел, когда вокруг снега, казаки в тулупах и прорубь с ледяной водицей?!

Репортаж из соцсетей
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И розовый купальничек на сладенькое:

Ехууууууу👙

A video posted by Олёнка💁🏼 (@cherneva1) on

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Текст: Роман Янченко.
Фото: Instagram, vk.com

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