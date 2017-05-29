Семейный праздник от Сбербанка: тысячи кемеровчан - на «Зелёном марафоне»
28 мая в 54 городах России прошла благотворительная акция от Сбербанка - «Зелёный марафон». Уже в шестой раз все желающие преодолевают дистанцию в 4,2 км в парке им. Жукова. Зачем проходит «Зелёный марафон» и как к нему готовятся спортсмены, выяснили корреспонденты Сибдепо.
Погода решила порадовать кемеровчан, и с самого утра ощущалась по-настоящему летняя жара. Возможно, поэтому уже за полтора часа до первых стартов в парке им. Жукова собрались тысячи жителей города - не было ни одной свободной скамейки.

На входе в парк – большие палатки со стойками регистрации. Все разные по размеру – в самой большой регистрируют любителей. Рядом с ней стойка регистрации спортсменов. К ней подходят настоящие атлеты – те, кто профессионально занимаются бегом или регулярно участвуют в подобных марафонах. Напротив – небольшая палатка, где выдают номера участников детям.
Те, кто уже зарегистрировался и получил номер, спешат наклеить заветные цифры на одежду. Тем временем по всему парку расположились около 30 локаций от партнёров «Зелёного марафона».

Тут и там можно было услышать вопросы: «А что делать надо? А это бесплатно? Что, правда?». Бесплатные угощения, кислородные коктейли, дартс, огромные шахматы, гонки радиоуправляемых машинок, аэрохоккей, забеги в огромных поролоновых ботинках – каждый мог найти занятие по душе. На сцене в это время выступали творческие коллективы.

«Мы здесь впервые, раньше не участвовали. И знаете, всё, что нам говорили о «Зелёном марафоне» оказалось правдой, - рассказали кемеровчане Алёна Абрамова и Роман Иванов. –Здесь действительно очень весело, есть очень интересные площадки, мы много фотографируемся и дегустируем всё подряд. Атмосфера просто отличная, мы даже нашли новые контакты для работы. В следующем году тоже побежим и всем знакомым будем советовать».
Особое внимание кемеровчан заслужили ходулист, русалочка, клоун и аниматор в костюме Дэдпула – сложно сказать, сколько селфи было сделано с ними.

В одной из главных зон расположились сотрудники благотворительного фонда «Счастье детям». Все участники марафона могли принять участие в благотворительных акциях и пожертвовать любую сумму как наличными, так и посредством пластиковой карты. Собранные средства пошли на лечение двухлетнего Глеба Шостика, который болен ихтиозом.
«Зелёный марафон» проходит уже в шестой раз, - рассказала Сибдепо заместитель председателя Сибирского банка, управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Татьяна Галкина. – За все годы в марафоне приняло участие более полумиллиона человек по всей России. Этот праздник уже стал не просто спортивным или семейным, но и социальным. В этом году мы проводим забеги совместно с обществами людей с ограниченными возможностями. Потому что для нас нет ограничений, для нас есть просто особенные люди с особенными условиями. И мы хотим, чтобы сегодня на старт вышли все и каждый пробежал ту дистанцию, которая ему по силам».

Перед первым забегом – церемония открытия. Со сцены участников приветствуют руководители кемеровского филиала Сбербанка, спортсмены и представители администрации.

«Очень здорово, что у нас в Кузбассе есть такие компании, которые занимаются не только своим делом, но и развивают социальную направленность, - отметил и.о. начальника Департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области Дмитрий Черноскутов. – Очень важно, что проходят такие мероприятия. И здорово, что скрепляющим звеном является спорт, ведь здесь могут встретиться совершенно разные люди, разных возрастов, с разной физической подготовкой. Сегодня получился действительно семейный праздник».

В честь открытия десятки шариков взлетели в небо – всё, «Зелёный марафон» официально открыт!

«Мама, смотри, как красиво!», - восклицает девочка лет пяти, пока ее мама снимает происходящее на видео.

После церемонии открытия народу возле точки старта становится заметно больше. На тротуаре, лужайках, в тени самолета разминаются участники. Болельщики «добывают» для них воду – возле старта стоят бесплатные бутылки, которым особенно были рады участники после финиша.

«Я бегу уже третий раз, - рассказал один из возрастных участников забега Юрий Никифоров. – Бегу, потому что движение – это жизнь. Специально не готовлюсь, бегаю круглогодично, три-четыре раза в неделю от 8 до 20 км».

Первыми на старт вышли спортсмены. Болельщики активизировались: «Рома, мы за тебя! Давай!», «Я в тебя верю!» доносилось из-за ограждения.

Спортсмены пробегают четыре круга – в общей сумме 4,2 километра. После того как финиширует первый участник, другие начинают задавать вопросы: «Как?» и «Тяжело?». Бегуны отвечают коротко и лаконично: «Жарко, поэтому и тяжело».

«Вообще я занимаюсь лёгкой атлетикой. Никогда не бывает легко, но последние два круга тяжело дались, – поделилась впечатлениями Екатерина Каманина. – Я выполняла установку тренера: начала не быстро и потом наращивала темп, а в конце сделала ускорение. Свой результат не видела, вроде прибежала четвертой. Потом, с тренером, ещё разберем ошибки».
Следующий старт – любители. Их заметно больше, чем спортсменов. Пока есть пара минут настроиться, участники обсуждают, как лучше бежать, делятся своей тактикой и узнают, кто как готовился.

«К забегу готовился, тренировался регулярно, каждый день после работы бегал, наращивал темп, - пояснил Алексей Петров. – Какой-то тактики у меня нет, буду бежать по ощущением. Сейчас перед стартом есть небольшое волнение, но думаю, справлюсь и покажу хороший результат».

«Я постоянно бегаю в подобных марафонах, - сообщила Кристина Закирова. – Главное – бежать в кайф и не стараться кого-то обогнать. Нужно расслабиться, верить в свои силы и бежать через «не могу». Примерно в середине силы заканчиваются, но если перетерпеть, откроется второе дыхание».

Кстати, во втором забеге приняли участие и сотрудники Сбербанка. Любители справляются с дистанцией заметно дольше спортсменов – некоторые не рассчитали свои силы и заканчивают дистанцию пешком. Правилами марафона это не запрещено, главное – участие. Никто, впрочем, и не расстраивается.

Пока проходят первые старты, на стойку регистрации подходят те, кто не планировал бежать, но передумал: «Ой, а нам еще можно зарегистрироваться? Дочь решила всё-таки бежать».
Последними на старт выходят люди с ограниченными возможностями. Все участники в хорошем настроении, общаются друг с другом, интересуются, как прошли первые забеги и обсуждают праздник.


«Мне очень нравится, что сегодня тёплая погода и по-настоящему летнее, отличное настроение, - поделился участник забега Виктор Колмыков. – Я участвую второй раз в «Зелёном марафоне» и с каждым разом нарабатываю тактику: где-то даю отдохнуть мышцам, где-то накатом коляску веду. В прошлый раз пришёл пятым и не был доволен своим результатом. В этот раз хочу прийти хотя бы вторым».

Кстати, несмотря на то, что время, которое показывают участники, в «Зелёном марафоне» - не главное, для победителей предусмотрены призы. Для каждой категории свои. Так, лучший бегун в категории «Спортсмены» получил сертификат в спортивный магазин, а в категории «Дети» - самокат.

«Зелёный марафон» завершился, но парк ещё долго не пустеет. Участники делятся своими впечатлениями, звонят родным: «А я за 20,36 пробежала!», - или спешат на одну из развлекательных зон, где ещё не успели побывать.
Постоянные участники отмечают, что с каждым разом марафон становится более массовым. В этот раз на старт вышли три тысячи и один человек. А болели за них 12 000. Возраст участников удивляет – самому маленькому бегуну недавно исполнилось 4 года, а самому взрослому – 60.

Девиз проекта - «Километры добрых дел!», поэтому в каждом из городов проходят различные мероприятия, направленные на улучшение городской среды. Так, например, за годы проведения марафона в Кемерове были высажены сотни деревьев в парке им. Жукова, установлены парковая скульптура и книгообменник. В этом году традицию продолжили – компания подарила городу велопарковку. Она установлена на проспекте Ленина, 70, около обновлённого офиса Сбербанка.
Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Никита Анульев.
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