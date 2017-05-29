Семейный праздник от Сбербанка: тысячи кемеровчан - на «Зелёном марафоне»

Следующий старт – любители. Их заметно больше, чем спортсменов. Пока есть пара минут настроиться, участники обсуждают, как лучше бежать, делятся своей тактикой и узнают, кто как готовился.
«К забегу готовился, тренировался регулярно, каждый день после работы бегал, наращивал темп, - пояснил Алексей Петров. – Какой-то тактики у меня нет, буду бежать по ощущением. Сейчас перед стартом есть небольшое волнение, но думаю, справлюсь и покажу хороший результат».
«Я постоянно бегаю в подобных марафонах, - сообщила Кристина Закирова. – Главное – бежать в кайф и не стараться кого-то обогнать. Нужно расслабиться, верить в свои силы и бежать через «не могу». Примерно в середине силы заканчиваются, но если перетерпеть, откроется второе дыхание».
Кстати, во втором забеге приняли участие и сотрудники Сбербанка. Любители справляются с дистанцией заметно дольше спортсменов – некоторые не рассчитали свои силы и заканчивают дистанцию пешком. Правилами марафона это не запрещено, главное – участие. Никто, впрочем, и не расстраивается.