Семейный праздник от Сбербанка: тысячи кемеровчан - на «Зелёном марафоне»

Те, кто уже зарегистрировался и получил номер, спешат наклеить заветные цифры на одежду. Тем временем по всему парку расположились около 30 локаций от партнёров «Зелёного марафона».



Тут и там можно было услышать вопросы: «А что делать надо? А это бесплатно? Что, правда?». Бесплатные угощения, кислородные коктейли, дартс, огромные шахматы, гонки радиоуправляемых машинок, аэрохоккей, забеги в огромных поролоновых ботинках – каждый мог найти занятие по душе. На сцене в это время выступали творческие коллективы.



«Мы здесь впервые, раньше не участвовали. И знаете, всё, что нам говорили о «Зелёном марафоне» оказалось правдой, - рассказали кемеровчане Алёна Абрамова и Роман Иванов. –Здесь действительно очень весело, есть очень интересные площадки, мы много фотографируемся и дегустируем всё подряд. Атмосфера просто отличная, мы даже нашли новые контакты для работы. В следующем году тоже побежим и всем знакомым будем советовать».

