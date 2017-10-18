«Шары ярости»: как не подорваться на воздушных шариках

29-летняя жительница Полысаева решила сделать своей дочери сюрприз на день рождения. Она купила 30 шариков, якобы наполненных гелием, и оставила до утра на веранде дома. Когда женщина занесла украшение в комнату дочери, а потом зашла туда с тортом, на котором уже горели свечи – шары взорвались. Женщину с ожогами второй степени госпитализировали в больницу , девочка отделалась испугом. Пока Следственный комитет выясняет, какой газ был внутри шариков, редакция Сибдепо узнала, чем и как в Кузбассе накачивают воздушные шары, где берут гелий и безопасно ли его хранить в местах массового скопления людей.

В России это не единичный случай, когда взрываются гелиевые шары. В 2011 году в ДК в Рыбинске Ярославской области взорвались десятки воздушных шариков: в здании выбило окна, но никто не пострадал. Несколько детей были оглушены взрывом. Но тогда в шариках был именно гелий, а взорвались они из-за резкого перепада температуры — сами шарики не выдержали.

Чем наполняют воздушные шары

Гелий – не единственный газ, способный поднять в воздух шарик. Есть ещё метан, водород и фосген. Эти газы также легче воздуха, да и по цене они дешевле гелия. Но использовать их в аэродизайне нельзя, они мгновенно воспламеняются при нагревании. Однако в погоне за наживой нерадивые бизнесмены готовы пожертвовать безопасностью своих клиентов. Некоторые шародувы смешивают гелий с другими лёгкими газами или вовсе наполняют шарики метаном, а продают их как гелиевые. Это уголовно наказуемо. За подобное нарушение могут выписать штраф в размере до 200 тысяч рублей, а также могут лишить свободы на срок до двух лет.

Как рассказал Сибдепо заведующий кафедрой неорганической химии КемГУ Эдуард Суровой, если бы во взорванных в Полысаеве шарах был бы чистый гелий, взрыва бы не было и никто бы не пострадал. Скорее всего, производитель решил сэкономить и разбавил гелий другим газом. Но наверняка это будет известно только после экспертизы.

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«Сам по себе чистый гелий является совершенно безопасным, этот газ инертный, он не горит. Скорее всего, те люди, которые надували шары в Полысаеве, использовали или смешанный гелий с другим газом, или метан. Метан в нашем регионе достать проще всего, только в Кемерове есть несколько заправок, где можно купить этот газ, и по цене он дешевле гелия», — рассказал Сибдепо Эдуард Суровый.

Только представьте, насколько это опасно! Взрывы метана в шахтах называют «объёмными взрывами», пояснил собеседник онлайн-журнала. Это когда не бомба взрывается в конкретном месте и идёт взрывная волна, а когда взрывается всё пространство. Метан заполняет всю ёмкость, и не важно, шахта это или шарик. Со временем газ всё равно взорвётся.

Если клиент заказывает гелиевые шарики с доставкой на дом, самостоятельно он не сможет проверить, что именно находится внутри этого праздничного атрибута. По словам Эдуарда Сурового, у чистого метана есть слабый запах, но почувствовать его в шариках крайне сложно – он может перебиваться запахом материала, из которого изготовлен сам шар. Но всё-таки есть одна деталь, по которой можно распознать именно гелий. Напомним, этот газ не вступает в реакцию с химическими элементами, а значит, если внутри шарика, например, будут конфетти или какие-то синтетические детали, можно быть уверенным – шар наполнен гелием. Другие газы непременно вступят в реакцию с посторонними предметами, и не факт, что производитель вообще успеет довести изделие до покупателя.

Как обращаться с газом

В Ростехнадзоре по Кемеровской области Сибдепо рассказали, что за оборотом гелия особо никто не следит. Этот газ является безопасным для человека, и, в общем-то, на баллоны с гелием распространяются самые элементарные правила безопасности: баллон нельзя устанавливать рядом с нагревающимися предметами, его нельзя ронять и производить по нему удары. Конечно, не исключено, что баллон с гелием может взорваться, но не из-за газа, а из-за физического воздействия на сосуд, в котором он содержится. Сам баллон должен быть исправным и у него обязательно должен быть сертификат качества от производителя.

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Купить гелий в нашей стране может любой желающий. Производят этот газ только на одном заводе в России – в Оренбурге, а уже оттуда с поставщиками развозят по регионам. Единственное, что нужно сделать, чтобы открыть точку по продаже аэроукрашений, это зарегистрировать использование баллонов в Ростехнадзоре, затем раз в 10 лет производить переосвидетельствование и проверять баллон на техническое состояние. Об этом сказано в правилах устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Других требований на сегодняшний день просто нет.

Метан и водород стоят дешевле, но купить их официально не так просто. В областном центре, да и в других городах Кузбасса действительно есть заправки, где продают метан. Но чтобы его купить, нужно иметь разрешение от Ростехнадзора и специальный баллон. Только после проверки этих фактов, на газовых заправках осмотрят баллон, затем наполнят его в соответствии с весом сосуда.

С водородом ещё сложнее. Купить его можно на предприятиях и тоже только при наличии специального разрешения. Но не будем забывать о том, что есть же Интернет! Там продают всё и в любом количестве. Достаточно просто вбить в поисковик «где купить водород в баллонах», и вашему взору станут доступны многочисленные объявления, а за этим уже должен следить Роскомнадзор.

Что делать шародувам

После происшествия в Полысаеве некоторые компании, занимающиеся аэроукрашениями, встревожились. Многие кузбассовцы стали отказываться от покупки гелиевых шариков, но администраторы компаний считают, что это поспешное решение. В настоящее время в каждом крупном торговом центре есть хотя бы одна точка, где продают гелиевые шары. Законом не запрещено хранить баллоны с гелием в закрытых помещениях с массовым скоплением людей, а значит, бояться нечего.

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Специалисты Роспотребнадзора советуют кузбассовцам самостоятельно приезжать за гелиевыми шариками и просить продавцов накачивать украшения при вас. При таком условии риск купить шары с непонятным наполнителем сокращается в разы. А если травм избежать не удалось, шары воспламенились и человек получил ожоги, он может рассчитывать на материальное возмещение ущерба. Правда, предстоит долгая бумажная волокита, которая в конечном итоге скорее всего закончится судом. Но возместить ущерб всё-таки возможно.