Экспертиза
Шашлычок с сюрпризом: проверяем мясо из кемеровских шашлычных
Шашлык - король любых летних вечеринок и выездов на природу. Это блюдо любят практически все, да и продаётся оно почти на каждом шагу. Но насколько безопасен шашлык? Редакция онлайн-журнала Сибдепо купила культовое мясное блюдо в 10 популярных местах города и отвезла его на экспертизу в «Кемеровскую межобластную ветеринарную лабораторию». В каком шашлыке эксперты нашли возбудителей кишечных заболеваний, читайте в нашем материале.
Мы объехали 10 самых популярных кемеровских "шашлычек". Среди них - уличные и парковые мангальные, привокзальные заведения и несколько кафе. Для экспертизы мы приобрели шашлык из свиной шеи. Чтобы во время закупки мясо не испортилось, мы складывали его в специальную-сумку холодильник. На стол экспертов шашлык попал через 1-2 часа после приобретения.

В лаборатории шашлык проверили по пяти микробиологическим показателям: золотистый стафилококк, бактерии группы кишечной палочки (БГКП), количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), сальмонеллы, протеи.
Закусочная «Аллегро»
Адрес: улица Кирова, 37/1
Цена: 150 рублей
Вес: 290 граммов
Закусочную «Аллегро» без зазрения совести можно назвать популярным шашлычным местом города. В какой бы день недели, в грозу, град, лютый мороз вы бы сюда не заглянули, здесь всегда есть посетители. Они неспешно потягивают напитки в закусочной или беседках и разговаривают о жизни. Вот и в разгар рабочей недели, когда мы приехали к «Аллегро» за образцом для лабораторных исследований, в беседках около закусочной пили пенное постоянные посетители. Здесь же, рядом с отдыхающими, целая стая голубей оживлённо доедала выброшенные куски хлеба и остатки шашлыка.
Судя по отзывам многих кемеровчан, шашлыки в «Аллегро» делают отменные. Но пробовать мы их не стали, слишком уж неприглядно выглядело место в целом. Продавец без головного убора, перчаток, голыми руками достал из кастрюли готовый шашлык и за три минуты разогрел его на мангале. Посмотреть, как готовят блюдо, нам, к сожалению, не удалось. Весь процесс приготовления проходит в небольшом тёмном ларьке с маленьким окошком, через которое и выдают блюдо. Лук и подогретый шашлык нам положили на бумажную тарелку. Возможно, сотрудникам кафе есть, что скрывать. Ведь в ходе экспертизы в местном мясе обнаружили превышение количества бактерий, и в целом у этой шашлычной оказался худший результат.

Результаты экспертизы: в образце из закусочной «Аллегро» обнаружены колиформы – бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, лабораторное исследование показало значительное превышение общей бактериальной обсеменённости.
Все протоколы лабораторных испытаний можно посмотреть в конце материала.
важно
Колиформы являются показателем фекального загрязнения. Приём такой пищи может стать причиной инфекционных заболеваний ЖКТ и мочевыводящих путей. Отравление, диарея, тошнота, колит и другие неприятные последствия употребления продуктов питания с «кишечкой» обычно проявляются у людей со слабым иммунитетом.

Превышение общей бактериальной обсеменённости говорит о недостаточной гигиене персонала и чистоте инвентаря. Бактерии могут попадать на продукты с грязных рук, с потоком воздуха, водой, животными и насекомыми. Превышение общего количества бактерий в продуктах питания может привести к проблемам с органами пищеварения.
Кафе «Привокзальное»
Адрес: проспект Кузнецкий, 79А к1, железнодорожный вокзал
Цена: 120 рублей
Вес: 260 граммов
Привокзальную площадь можно назвать одним из самых шашлычных мест города. На 600 с небольшим метров площади здесь находится с десяток всевозможных шашлычек. Тут тебе и шаурма, и дёнер, и несколько видов шашлыка, и блины, и другой фастфуд – в общем, настоящий фудкорт под открытым небом. Прикупил себе перекус в ожидании транспорта, ешь, наслаждаешься едой и ароматом выхлопных газов. Здесь же – бессчётное количество голубей и постоянно отбывающий и приходящий общественный транспорт.
С местом для взятия пробы определиться было трудно, но мы остановили свой выбор на мангальной с многообещающей вывеской «Вкусный шашлык». Она относится к кафе «Привокзальное», которое расположено буквально в паре шагов. А ещё ближе к мангальной находится туалет. Это совсем не то, что хотелось бы видеть рядом с твоей будущей едой.

Сотрудница точки без перчаток, но в головном уборе, подогрела для нас готовый свиной шашлык, не спросив о том, не хотим ли мы свеженький. Следом откуда-то из-за туалета вынесла сырое мясо на шампурах, чтобы пожарить его для следующих покупателей. Лук вилкой нам положили в отдельный от шашлыка пакет, хлеб завернули в салфетку. С такой обстановкой вокруг мангальной мы ожидали худших результатов, но итоги экспертизы удивили.

Результаты экспертизы: лабораторное исследование показало, что в образце из кафе «Привокзальное» превышение нормативов не обнаружено.
Площадь у ТРК «Гринвич»
Адрес: проспект Молодёжный, 2
Цена: 180 рублей
Вес: 150 граммов
Одна из no name шашлычных находится на торговой площади перед ТРК «Гринвич». Точку общепита снаружи украшают баннеры с ценами, режимом работы, ассортиментом, но названия точки на вывесках не значится.

В заведении трудятся несколько сотрудников. Один из них приветливо обслужил нас, а другой в соседнем помещении приготовил шашлык. Посмотреть, в каких условиях готовят блюдо, имеются ли перчатки и головной убор у мангальщика, не получилось. Шашлык готовят где-то внутри помещения, куда нет доступа взгляду покупателя. Но сотрудник, который отдавал нам готовое блюдо, работал без них. Также мы отметили, что помидоры, лук, огурцы и мясо для шаурмы, которую делают тут же, стоят на столах в металлических контейнерах без крышек или пищевой плёнки. А на потолке видны подтёки от дождевой воды. Но если закрыть на это глаза, в целом заведение выглядит вполне аккуратно и чисто.
Когда сотрудники кафе узнали, что шашлык мы покупаем для экспертизы, они отказались брать деньги. Мы несколько раз пытались оставить 180 рублей и предупредили, что такой жест не повлияет на результаты лабораторных исследований. Однако мужчины остались при своём. Можно было бы начать переживать и думать о взяточничестве и испорченном мясе, но итоги исследования показали, что волноваться не стоит.

Результаты экспертизы: лабораторное исследование показало, что в образце из точки общепита на площади перед ТРК «Гринвич» превышение нормативов не обнаружено.
Красное озеро, платный пляж
Адрес: проспект Ленинградский, 1
Цена: 200 рублей
Вес: 232, 5 граммов
В рейд за шашлыками мы отправились в один из самых жарких дней кузбасского лета. В такую погоду плавились прохожие, мысли о положительных итогах лабораторного исследования и желание стоять в очереди за шашлыком. Но по закону подлости именно на неё мы наткнулись на платном пляже Красного озера.

Середина рабочего дня. Огромная толпа народу греется на песочке возле воды. В перерывах между водными и солнечными процедурами кемеровчане отвлекаются на коктейли и еду, что продают на пляже. В точке по продаже шашлыка, на которую мы обратили внимание, также продавали плов и куриные крылышки. Никаких опознавательных знаков и названия точки питания. Это место от других можно отличить только по большому рекламному баннеру BonAqua, который натянут вместо крыши пляжного кафе. Здесь есть столики и стулья, на которых можно расположиться в ожидании еды. Только стоят они на песке и покрыты заметным слоем пыли. Сырые заготовки на шампурах находятся в холодильниках вместе с бутылками кетчупа, какими-то коробками и пакетами.
Мангал стоит вне «стен» кафе. За обслуживание отвечают два молодых парня: оба принимают деньги и готовят – ведь желающих хоть отбавляй. У одного из них пальцы перебинтованы пластырем, а головные уборы отсутствовали у обоих. Перчатки молодые люди надевали для того, чтобы положить в них лук на бумажную тарелку к шашлыку. И тут же, не снимая перчаток, принимали бумажные купюры и записывали данные в заляпанную тетрадь для отчётности. Неудивительно, что лабораторное исследование показало, что не всё здесь чисто.

Результаты экспертизы: в образце из шашлычной на платном пляже Красного озера специалисты обнаружили превышение норматива общей бактериальной обсеменённости в два раза.
Кафе-шашлычная «У Петровича»
Адрес: улица Ноябрьская, 70/5
Цена: 200 рублей
Вес: 190 граммов
Заехать за пробой в кафе-шашлычную «У Петровича» предложил фотокорреспондент онлайн-журнала Сибдепо Никита Анульев. По его словам, это одна из самых популярных шашлычек. Находится она не в центре города, но кемеровчане готовы ехать сюда только ради вкуснейшего шашлыка.

Свою любовь и преданность месту Никита даже продемонстрировал покупкой шашлыка «У Петровича».
Вообще это кафе – целый храм, в котором поклоняются мясу. Здесь есть огромные мангальные, которые без очереди способны накормить несколько десятков, а то и сотню человек. Первые, вторые блюда с мясом, рыбой, курицей, шашлыки и многое другое, приготовленное на огне. На территории кафе обустроены столы, лавочки, деревянные беседки, и даже есть детские игровые площадки.

Но минусы мы тоже нашли. Шашлык девушка-мангальщица готовила без специального головного убора, а специи и соусы стояли на столиках под прямыми солнечными лучами.

Результаты экспертизы: лабораторное исследование показало, что в образце из кафе-шашлычной «У Петровича» превышение нормативов не обнаружено.
Сеть фермерских продуктов «Калина-Малина»
Адрес: проспект Кузнецкий, 33/1, ТЦ «Облака»
Цена: 110,4 рубля
Вес: 174 грамма
Сеть фермерских продуктов «Калина-Малина» достаточно популярна в Кемерове. Компания позиционирует себя как «фермерский кооператив» с экологически чистыми продуктами и также предлагает готовые блюда, в числе которых шашлык. Мы решили заглянуть в одну из точек сети, которая находится в ТЦ «Облака».

Мясо для шашлыка здесь можно выбрать самостоятельно. Оно находится на виду в холодильных витринах. Его тут же приготовят на уличном мангале или подогреют уже готовое блюдо. Удобно, что подобрать продукт помогает один сотрудник, деньги принимает кассир, а мясом занимается мангальщик. Готовое блюдо упаковывают в фольгированный пакет для горячего. То есть, по сути, никакого лишнего контакта с грязными купюрами.
Однако нам показалось, что место для жарки шашлыков подобрано не самое удачное. Мангальная находится рядом с большой парковкой двух торговых центров. И огромные мусорные контейнеры ТЦ «Я» стоят в нескольких метров от точки. Итоги лабораторного исследования подтвердили наши опасения.

Результаты экспертизы: лабораторное исследование показало превышение общей бактериальной обсеменённости в 2,5 раза.
Кафе «Мангальная №1»
Адрес: улица Тухачевского, 68, к3
Цена: 250 рублей
Вес: 336 граммов
Кафе «Мангальная №1» нам посоветовал один из читателей Сибдепо. Расположено заведение практически на выезде из города, на улице Тухачевского, 68, к3.

Кафе располагает к себе современным дизайном, яркой вывеской, чистым и аккуратным помещением, удобными стойками и высокими стульями. Купил шашлычок - и можно тут же его отведать. В обеденное время здесь было достаточно много посетителей для окраины города. За клиентами тут же прибирала сердобольная уборщица.
Помимо шашлыков в «Мангальной №1» также можно отведать шаурму, слойки, самсу и другие блюда и напитки. Соусы и заготовки любезно расположены в холодильнике. Процесс выдачи блюда поделен между несколькими сотрудниками. Кассир принимает оплату, мангальщик занимается мясом, а девушка за стойкой упаковывает заказ. Из трёх сотрудников кафе только мангальщик был вооружён перчатками, а вот головные уборы отсутствовали у всех.

В интернете большинство отзывов о заведении – положительные. Некий Антон написал: «Пожалуй, пока самое лучшее место в городе, где можно без потери человеческого достоинства поесть с углей и не остаться при этом без штанов». Мы тоже почти влюбились в кафе, но заключение сотрудников лаборатории моментально охладило ныш пыл.

Результаты экспертизы: в образце из кафе «Мангальная №1» обнаружены колиформы – бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, лабораторное исследование показало значительное превышение общей бактериальной обсеменённости.
Кафе в парке «Антошка»
Адрес: улица Мичурина, 24
Цена: 190 рублей
Вес: 121 грамм
В парке «Антошка» помимо уточек и развлечений для детей есть и аттракцион для желудка – безымянное кафе, в котором готовят шашлык. Первый раз, не рассчитав, мы заглянули сюда в понедельник. Заведение выглядело так, словно мангальщик отлучился на минутку. Ведь к мангалу, специям и кетчупу был свободный доступ. Только спустя несколько минут и подсказок сотрудников парка мы поняли, что в понедельник кафе не работает.

На следующий день мы наконец-то взяли шашлык на пробу. Кафе располагает приятной атмосферой и деревянным интерьером. Здесь достаточно чисто, насколько это может быть в уличном кафе, есть столики и стулья для посетителей, а живительная тень спасает в жаркий день. Минус открытого заведения – спокойно гуляющие по территории голуби. На деревянных брусьях даже висит предупредительная табличка «Голубей не кормить».
Мангальщик в считанные минуты виртуозно подогревает шашлык, одной рукой занимаясь готовкой, другой – раскуривая сигарету. Лук находится в тёмном металлическом боксе, мангальщик накладывает его щипцами. А вот хлеб клиенты берут самостоятельно из общей хлебницы.

Заметив, что мы фотографируем кафе, сотрудница заведения поинтересовалась, для чего. Услышав, что покупаем шашлык для экспертизы, начала заметно волноваться. Однако итоги лабораторного исследования показали, что волнения были лишними, а шашлык из безымянного кафе на территории парка «Антошка» оказался самым безопасным из 10 образцов.

Результаты экспертизы: лабораторное исследование показало, что в образце из кафе на территории парка «Антошка» превышение нормативов не обнаружено.
Кафе «Грильбери»
Адрес: проспект Ленина, 91/2, парк им. Веры Волошиной
Цена: 199 рублей
Вес: 134 грамма
Ещё одно симпатичное уличное кафе под названием «Грильбери» с деревянным интерьером находится в парке им. Веры Волошиной. Узнав, что онлайн-журнал Сибдепо проводит экспертизу шашлыков и заведение оказалось в списке испытуемых, администратор кафе даже бровью не повёл. Неужели ему совсем наплевать? Или здесь всё идеально?

Пока мангальщик готовил наш свиной шашлык, мы огляделись. Цветочные занавески, аккуратные и чистые столики, мороженое, милкшейки и разнообразие мясных блюд. Кассир отдельно принимает оплату, мясом занимается другой сотрудник. Соусы, добавки и овощи не стоят на открытом воздухе. Их вовсе нет в доступе.
Минут через 15 наше блюдо было готово. Его упаковали в пластиковый контейнер, в отдельные тары поместили кетчуп и лук. Также в наш набор добавили салфетки, пластиковые нож и вилку.

Как бы нам не хотелось придраться и искать подвох, итоги лабораторной экспертизы показали, что в «Грильбери» всё хорошо.

Результаты экспертизы: лабораторное исследование показало, что в образце из кафе «Грильбери» превышение нормативов не обнаружено.
«Парк Чудес», мангальная на набережной Томи
Адрес: Притомская Набережная, возле «Парка Чудес»
Цена: 180 рублей
Вес: 200 граммов
Последним в списке испытуемых оказалась мангальная на набережной Томи, возле «Парка Чудес». Официально у неё нет названия, но вы наверняка ели там шашлык, прогуливаясь по берегу реки или катаясь на велосипедах.
Вид с набережной на Томь, конечно, живописный. И здесь даже есть небольшая раковина для того, чтобы помыть руки после прогулки. Но вот во время отдыха или перерыва на шашлык вас ежесекундно будут отвлекать назойливые мошки, которых здесь бессчётное количество. И которые, к тому же, являются переносчиками всевозможных бактерий. «Каморка» мангальщика совсем небольшая, без дверей, вход завещан сеткой на магнитах. Но они не справляются с задачей, вход остаётся распахнутым и свободным для всякого рода насекомых. Возможно, именно там маринуют мясо? Хотя нам мужчина объяснил, что мясо ему привозят готовым, и качество ингредиентов зависит от поставщиков: «Надеемся, что у нас будет лучший результат».

Мангальщик также добавил, что купленный нами шашлык состоит не из свиной шеи, а из бедра. «Эта часть свиньи не такая жирная, но и не такая сухая, как балык», – отметил мужчина. А вот кетчуп, хлеб и лук в мутной воде в пластиковом контейнере находились на улице под прямыми солнечными лучами.

Результаты экспертизы: лабораторное исследование показало, что в образце из точки питания на Притомской Набережной превышение нормативов не обнаружено.
Комментарий эксперта
"При исследовании 10 проб шашлыка на микробиологические показатели некоторые образцы не отвечали требованиям Технического регламента Таможенного союза 21/2011 «О безопасности пищевой продукции». Мы обнаружили в четырёх образцах превышение количества вредоносных микроорганизмов КМАФАнМ, а также в двух из них – БГКП (колиформы). Это условно патогенные элементы, которые могут жить рядом с человеком, но активизироваться в момент снижения иммунитета.

— заведующий отделом планирования и анализа мониторинга ФГБУ «Кемеровская МВЛ» Виталий Коснырев.

"Повышенное количество КМАФАнМ говорит о плохих условиях производства и переработки продуктов. Возможно, на предприятии нарушены режимы хранения, обработки, чистоты помещений, гигиены персонала. По нормативам, маринованный шашлык должен храниться при температуре не выше 8 градусов тепла. При разрезании мяса температура должна быть не выше 12 градусов тепла. Кусковое мясо может подвергаться более быстрому обсеменению, чем цельное.

Отказываться от шашлыка совсем не стоит. Просто необходимо обращать внимание на условия приготовления, цвет, запах продукта и потребительский спрос. Там, где покупателей больше, вероятность использования несвежих ингредиентов для приготовления шашлыка меньше. Покупайте шашлык в проверенных местах".
Редакция Сибдепо не сотрудничает с предприятиями торговли и общепита, любой из наших читателей может проверить качество каких-либо продуктов питания самостоятельно в «Кемеровской межобластной ветеринарной лаборатории» по адресу: г. Кемерово, ул. Федоровского, 11.
Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Никита Анульев.
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