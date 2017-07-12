Шашлычок с сюрпризом: проверяем мясо из кемеровских шашлычных

Вид с набережной на Томь, конечно, живописный. И здесь даже есть небольшая раковина для того, чтобы помыть руки после прогулки. Но вот во время отдыха или перерыва на шашлык вас ежесекундно будут отвлекать назойливые мошки, которых здесь бессчётное количество. И которые, к тому же, являются переносчиками всевозможных бактерий. «Каморка» мангальщика совсем небольшая, без дверей, вход завещан сеткой на магнитах. Но они не справляются с задачей, вход остаётся распахнутым и свободным для всякого рода насекомых. Возможно, именно там маринуют мясо? Хотя нам мужчина объяснил, что мясо ему привозят готовым, и качество ингредиентов зависит от поставщиков: «Надеемся, что у нас будет лучший результат».



Мангальщик также добавил, что купленный нами шашлык состоит не из свиной шеи, а из бедра. «Эта часть свиньи не такая жирная, но и не такая сухая, как балык», – отметил мужчина. А вот кетчуп, хлеб и лук в мутной воде в пластиковом контейнере находились на улице под прямыми солнечными лучами.



Результаты экспертизы: лабораторное исследование показало, что в образце из точки питания на Притомской Набережной превышение нормативов не обнаружено.

