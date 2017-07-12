Шашлычок с сюрпризом: проверяем мясо из кемеровских шашлычных

Колиформы являются показателем фекального загрязнения. Приём такой пищи может стать причиной инфекционных заболеваний ЖКТ и мочевыводящих путей. Отравление, диарея, тошнота, колит и другие неприятные последствия употребления продуктов питания с «кишечкой» обычно проявляются у людей со слабым иммунитетом.
Превышение общей бактериальной обсеменённости говорит о недостаточной гигиене персонала и чистоте инвентаря. Бактерии могут попадать на продукты с грязных рук, с потоком воздуха, водой, животными и насекомыми. Превышение общего количества бактерий в продуктах питания может привести к проблемам с органами пищеварения.