В какой-то момент родители всё же оставляли выпускников одних, и те под «Островок» Виктора Салтыкова, «Девочку в баре» Юрия Лоза, Modern Talking зажигательно продолжали вечер.
«Мой кемеровский выпускной – это костюм-тройка с малиновым пиджаком, «Молоко любимой женщины», более крепкие напитки, купленные в ларьке на Кирова и выпитые во дворе оперетты, танцы под 2Unlimited, Culture Beat, споры о том, говно U2 или нет, и прогулки до утра», – делится выпускник кемеровского городского классического лицей 1997 года Максим Тропин.