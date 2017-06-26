Мы поговорили с выпускниками 1980-2010-х годов, а они поделились с нами яркими воспоминаниями о поиске лучшего выпускного платья в комиссионках, малиновых пиджаках, ухищрениях с алкоголем и прогулках по набережной до рассвета. Воспоминания условно разделили на два периода: на современный – с 2001 по 2017 год и на школьные выпускные прошлого века. Одно из самых важных в жизни событий мы сравнили по нескольким параметрам: одежда и причёски, официальная часть, развлекательная программа и количество потраченных на выпускной денег.



За поиском иллюстраций отправились в соцсети, кинули клич по друзьям и родственникам. Но оказалось, что найти фотографии, а уж тем более видеозаписи с кузбасских торжеств прошлых лет не так-то просто! В 1980-90-е фотоаппарат и видеокамеры были огромной редкостью. Поэтому снимков мы нашли немного, но зато какие колоритные. Самый старый сделан в 1975 году.

