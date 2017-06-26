Школьные выпускные
в Кузбассе: тогда и сейчас
Ретро
25 июня в Кузбассе прошли выпускные балы. Онлайн-журнал Сибдепо решил поностальгировать и вспомнить, как кузбассовцы прощались со школой в 1980-90-х годах. Мы сравнили выпускные прошлого века с современными торжествами, которым позавидует даже шикарная индийская свадьба.
Мы поговорили с выпускниками 1980-2010-х годов, а они поделились с нами яркими воспоминаниями о поиске лучшего выпускного платья в комиссионках, малиновых пиджаках, ухищрениях с алкоголем и прогулках по набережной до рассвета. Воспоминания условно разделили на два периода: на современный – с 2001 по 2017 год и на школьные выпускные прошлого века. Одно из самых важных в жизни событий мы сравнили по нескольким параметрам: одежда и причёски, официальная часть, развлекательная программа и количество потраченных на выпускной денег.

За поиском иллюстраций отправились в соцсети, кинули клич по друзьям и родственникам. Но оказалось, что найти фотографии, а уж тем более видеозаписи с кузбасских торжеств прошлых лет не так-то просто! В 1980-90-е фотоаппарат и видеокамеры были огромной редкостью. Поэтому снимков мы нашли немного, но зато какие колоритные. Самый старый сделан в 1975 году.
Одежда и причёски
Тогда
40 лет назад выпускные были строгим мероприятием с торжественной линейкой и вручением аттестата. Выпускники на праздник зачастую приходили в школьной форме, единственным украшением которой были парадные белые фартуки у девушек, а у парней – выпрошенные у отца чехословацкие туфли. Обязательный атрибут для выпускниц – косички и белые банты.
г. Юрга, 1980 год. Школа №2.
В 1980-е годы классическим девичьим нарядом для выпускного стали платья светлой цветовой гаммы. Их брали на время у знакомых или шили в ателье. В последнем случае обязательное условие для портнихи – чтобы платье или костюм после выпускного можно было надевать по праздникам.

Особенно везло тем, у чьих мам были золотые руки и швейная машинка. Наряды шили по выкройкам из журнала «Бурда моден». В 70-х – начале 80-х это были плисированные юбки ниже колена, присборенные рукава, персиковые, нежно-голубые и лиловые оттенки тканей. Макияж и причёски делали самостоятельно дома или наводили пышную химию в салоне. Украшения и аксессуары искали на только появившихся кооперативных рынках, а косметику добывали у спекулянтов.

На ноги старались подобрать модельные лакированные туфли. Редкая шпилька, всё больше – мощный каблук-столбик или небольшая «рюмочка».
г. Кемерово, 1975 год. Школа №82.
«Свой наряд для выпускного я брала в комиссионке. Это было белое платье для невесты. А в ночь выпускного шёл дождь, и я его сильно замарала. Программу вечера практически не помню. Линейка, вручение аттестатов и дальнейшее веселье вместе с родителями проходили в спортзале. Помню, было очень трудно дождаться утра. Я даже уснула в какой-то момент. А затем на рассвете вместе с классным руководителем мы вышли к дороге Юрга – Кемерово (я выпускалась из деревенской школы). И она нам говорит: «Вот это ваша дорога в жизнь», в прямом и переносном смыслах», – рассказала выпускница 1980 года Светлана Григорьева.
г. Ленинск-Кузнецкий, 1991 год. Школа №1.
Многие девушки в день выпускного впервые делали макияж. В 80-е годы за накрашенные губы в школе могли выгнать с урока. Но на выпускном учителя всё-таки делали поблажки. Ближе к заветной дате советские выпускницы скупали килограммы польских теней, тушь «Пчёлка», и отечественные – «Ленинград» и «Рассвет». Слёзы счастья и радости во время прощания со школой оставляли на лице чёрные разводы.

В 90-х выпускницы открывают для себя западных поп-звёзд и изо всех сил стремятся сверкать, блистать и походить на них – как в одежде, так и в причёсках. Пышные кудри превращаются в рваные пряди, дикие начёсы или каре с прямой чёлкой. В моде – ткани с люрексом и всё самое блестящее.
Уже тогда дамы умудрялись сменить за вечер два наряда: на линейке появлялись в классической школьной форме, а позже переодевались в нарядное платье.
г. Кемерово, 1997. Гимназия №1​
Сейчас
В 2000-х в магазины и рынки заполонил китайский ширпотреб. Те, у кого не хватало денег на пошив эксклюзивного наряда, отправлялись, например, на рынок «Октябрьский».

Нарядное платье там можно было приобрести за 1 000-1 500 рублей.

«На выпускной мне впервые в жизни делали букли. Вылили на волосы целую баночку лака, использовали кучу шпилек – такая сложная кострукция получилась. Платье купила в магазине. Но оно было широковато для меня, поэтому мы ушивали его на дому у швеи. Не помню цену, но оно точно стоило недорого. Вообще весь выпускной был довольно бюджетным. Тогда не было цели шикануть раз в жизни и остаться без штанов. На выпускной собирались просто как на красивый и важный вечер», – размышляет выпускница 2000 года беловской школы №14 Юлия Сивушкина.
В 2000-2010-х в моде были модели на бретелях, асимметрия, пышные юбки и сложная драпировка, открытые спины. Но в 2017 мода совершила очередной виток, и в магазинах стали вновь популярны модели 1980-х годов.

Теперь сменить два наряда за вечер – дело привычное. Длинные платья в пол на торжественной части и коктейльные, открывающие ноги и зону декольте, для банкета.

«Я три раза отправлялась на поиски идеального пышного и блестящего платья. В итоге купила его в кемеровском свадебном салоне за 25 тысяч рублей», – рассказала выпускница кемеровской гимназии №1 2016 года Настя Козловская.

Те, кто в средствах ограничен, но тоже желает выглядеть как принцесса, берут наряды напрокат. Стоит аренда королевского облачения 1 500-4 000 рублей в сутки.
Причёски и макияж уже доверяют профессиональным мастерам и утро перед выпускным проводят в салонах красоты.

«Современные выпускницы выбирают естественные оттенки, потому что многие редко используют яркие косметические средства в повседневной жизни. Также популярны блёстки, которые сразу добавляют образу вечерней элегантности», – говорит визажист Елена Червова.
Вместо пышных причёсок и необузданной химии леди выбирают голливудские локоны и ажурные косы.

«Девушки предпочитают распущенные волосы. Сейчас нет моды на собранные причёски, когда на головах вертели целые города. Сама я выпускалась в 2010 году. Просто пошла причёсываться в парикмахерскую в соседнем доме. Не подумала, что нужно записываться заранее. Пришла, меня посадили к какому-то странному парикмахеру. Отвратительно причесали. Когда вернулась домой расстроенная, мама взяла меня в охапку, привела обратно в салон и стала ругаться на них. Тогда хозяйка салона лично переделала причёску», – делится парикмахер Елизавета Абрамовская.
Парням, как и прежде, много не надо: достаточно купить костюм, который хорошо сидит, да приличный галстук. Этот набор ещё и на свадьбу сгодится.
Официальная часть
Тогда
Самый первый выпускной бал прошёл в 1718 году у выпускников школы математических и навигацких наук. Эту традицию ввёл Пётр Первый. Девушки на выпускных балах начали появляться только в начале 19 века. Но тогда они попадали туда не для того, чтобы получить аттестат зрелости. Родители выводили дворянок в свет, чтобы найти им жениха из числа перспективных кадет и лицеистов.

В 1980-1990-х выпускные были чисто формальным мероприятием. Длинные речи сотрудников учебного заведения, награждение отличников учёбы и спортсменов, вручение аттестатов. И совсем небольшая развлекательная программа, которую делали общими усилиями, заранее утверждая репертуар с директором.

И вручение аттестата, и мини-застолье проходили в актовом или спортивном зале. Бал открывали вальсом.
г. Кемерово, 1989 год. Школа №91.
«Моя мама нашла костюм для моего выпускного вечера через отоварку. Он был очень красивым, но на мне совсем не сидел. Я вообще костюм впервые на выпускном и надел. Праздник открыли вальсом. У нас даже было несколько танцевальных репетиций, но я всё равно был нелепым танцором. На выпускном выступал школьный ансамбль. Они 3-4 месяца репетировали в актовом зале и своим грохотом не давали учиться», – рассказывает выпускник 1986 года Сергей Щёголев.
г. Кемерово, 1990 год. Школа №91.
Фотокамеры, а уж тем более профессиональные фотографы, не были так распространены, как сегодня. Общий групповой снимок делали по особой технологии. Сначала каждого выпускника в нарядной форме фотографировали отдельно. Затем портрет вырезали и накладывали на него табличку с именем и фамилией. Все такие портреты складывали на большой лист бумаги и делали ещё один кадр. В результате лица могли исказиться до неузнаваемости, но такая техника съёмки держалась долгие годы.
г. Новокузнецк, 1980-е годы.
20-30 лет назад радостью для школьников было присутствие на выпускном чьего-нибудь папы, который увлекался фотосъёмкой и держал собственную лабораторию для проявления плёнки. Именно он делал один групповой снимок, а затем тиражировал его для всех. Также самыми популярными композициями с выпускных были кадры с вручением официального документа, пол и потолок.
Сейчас
Многие школы переняли традиции прошлых лет: официальную и праздничную часть проводят в стенах учебного заведения, танцуют вальс под музыкальную тему из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», а затем гуляют по городской набережной и все вместе встречают рассвет.

«Наши выпускники делают программу сами: поют, танцуют, рассказывают стихотворения на выпускном. И обязательно соблюдают несколько традиций, которыми мы гордимся с давних лет. Они высаживают молодые ели в школьном дворе, рисуют на асфальте цветными мелками, в конце вечера запускают воздушные шарики и загадывают желания», – отмечает директор кемеровской школы №91 Татьяна Маркова.
г. Новокузнецк, 2016. Гимназия №32. Запуск шаров в небо.
Выпускники некоторых учебных заведений предпочитают праздновать выпускной на широкую ногу. Например, бывшие школьники престижной гимназии №1 в Кемерове начинают праздник с красной дорожки у областной филармонии Кузбасса, а выпускники городского классического лицея отмечают торжество в здании оперетты.
Фотограф на выпускных – обязательное условие. В среднем в Кемерове его услуги стоят от 1 500 до 7 000 рублей за час. Помимо фотографа на выпускные принято приглашать и оператора. Ну, чтобы уж наверняка запечатлеть все моменты праздника.

«Очень часто у нас заказывают съёмку всего мероприятия с трёх камер, до самого рассвета и запуска шариков. Такая работа без записи видео на CD стоит 30 000 рублей», – рассказывает оператор Герман Кротов.
г. Кемерово, 2012. Выпускной вальс.
Сегодня каждый выпускник самостоятельно может запечатлеть самые яркие моменты вечера на телефон, фотоаппарат или экшн-камеру. Да что там! За ходом выпускного все желающие могут наблюдать в режиме реального времени с помощью соцсетей, трансляций через приложение Periscope, снимков и Instagram Stories.
Застолье и неофициальная часть
Тогда
После длинных официальных речей наконец-то можно приступить к развлекательной части. Выпускные вечера проходили в зданиях школ. Для этого были все условия: просторный актовый зал для торжественного вручения аттестата, спортивный – для конкурсов и танцев, столовая, в которой повара или родители выпускников готовили лёгкие закуски вроде бутербродов и салатов или полноценный пир с пюрешкой и котлетками.
г. Ленинск-Кузнецкий, 1991 год. Школа №1.
Развлекательную программу 30-40 лет назад выпускники готовили самостоятельно, без помощи сторонних ведущих и заезжих звёзд. В каких-то школах эта честь выпадала младшим классам и родителям, а виновникам торжества оставалось только наслаждаться зрелищем. Кто-то сам играл на гитаре, декламировал Маяковского, кто-то пел. В крайнем случае, в школу могли пригласить ведущего с радио или городской ВИА. Они чаще всего работали весь вечер совершенно бесплатно.
г. Кемерово, 1999. Школа №10
Минималистично украшали зал бумажными гирляндами, самодельными стенгазетами, ведь даже привычные сегодня воздушные шарики не были тогда доступны. Развлечения и конкурсы были самыми незамысловатыми, но оттого не менее весёлыми. Например, передай яблоко разными частями тела тому, кто стоит слева. Или изобрази сказку или забавную позу.

«Сухого закона» тогда не было, и по одной бутылке вина или шампанского присутствовало на каждом столе. Выпускники вспоминают, что им было совсем не до алкоголя. Старались каждую минуту провести вместе и натанцеваться.

Но некоторые бунтари умудрялись пронести в школу напитки покрепче. В малых городах и деревнях нормальным было приносить спирт и самогон, пить или из-под стола, в гардеробе или на улице. Кто-то заранее договаривался с буфетчицей и прятал крепкий газированный напиток «Аврора» в стенах школы.
В какой-то момент родители всё же оставляли выпускников одних, и те под «Островок» Виктора Салтыкова, «Девочку в баре» Юрия Лоза, Modern Talking зажигательно продолжали вечер.

«Мой кемеровский выпускной – это костюм-тройка с малиновым пиджаком, «Молоко любимой женщины», более крепкие напитки, купленные в ларьке на Кирова и выпитые во дворе оперетты, танцы под 2Unlimited, Culture Beat, споры о том, говно U2 или нет, и прогулки до утра», – делится выпускник кемеровского городского классического лицей 1997 года Максим Тропин.
г. Новокузнецк, 2000 год. Школа №64.
Сейчас
Сегодня выпускные вечера переехали в кафе, рестораны, загородные зоны отдыха и коттеджи. Чем статуснее школа, тем престижнее должен быть ресторан. Если ты небогат, придётся влезать в долги или отказываться от развлекательной части. До места торжества выпускники добираются на арендованном автобусе или же лимузине или пати-басе. Аренда такого транспорта стоит от 3 000 рублей за час.

Вальсы и медленные танцы остались, но немного изменились. Теперь выпускники танцуют под аккомпанемент короля дворов и подъездной романтики – рэпера Басту, группу «Грибы», «Хлеб» и другие съестные и не очень наименования.
г. Новокузнецк, 2015. Гимназия №44.
В день современных выпускных продажа алкоголя в городе и распитие его в школе запрещены. В запретном списке также развлечения на воде, несанкционированные водные прогулки, салюты и разведение огня в необорудованных зонах.

Многие обходят запрет и умудряются купить горячительное заранее, а фейерверки, воздушные фонарики запускают в загородных кафе. Там же устраивают яркие фаер-шоу.
Ни один вечер не обходится без аниматоров, ведущего, DJ, профессионального музыкального оборудования, выступления приглашённых музыкальных и танцевальных коллективов.

Так, в 2016 году вечер выпускников кемеровской гимназии №1 в здании филармонии вели участники известной команды КВН «Кембридж» Станислав Моторный и Егор Цветков.
«Ведущего в основном заказывают на банкетную часть. В среднем программа вечера длится 6-7 часов. Из развлечений популярны весёлые флешмобы, мультимедийные конкурсы с использованием музыки и проектора, челленджи с YouTube», – говорит ведущий Евгений Тишунов.
Стоимость выпускного
Тогда:
Разумно предположить, раз выпускные прошлых лет проходили в скромной официальной обстановке, то и затрат они требовали минимальных. Но всё же нужно учесть покупку наряда, деньги на небольшое застолье и подарок классному руководителю.

«Моя мама тогда работала бригадиром и получала в месяц 140 рублей. А на выпускной мы потратили где-то рублей 25. Большие деньги по тем временам. За всё время обучения мы подарили единственный подарок учителю – на выпускной. Тогда не было принято на каждый праздник готовить подарки», – рассказывает выпускник 1986 года Сергей Щёголев.
Сейчас:
Ещё в начале 2000-х суммы, потраченные на выпускной, не выглядели столь астрономическими. Нарядное платье для вечера можно было приобрести за 1 000-2 000 рублей, потратить ещё 500 на туфли и столько же на застолье.

В последние несколько лет сборы на выпускной можно сравнить со свадьбой. Платья для барышень за 25-40 тысяч рублей, костюмы для парней за 10-15 тысяч рублей и дороже. Причём предела нет.

Аренда лимузина, ведущий, фотограф, оператор – всё это влетит в копеечку. Стоимость причёски и макияжа – 4 000 рублей. И главные пункты в бюджете – подарок школе, классному руководителю, цветы учителям и аренда банкетного зала в ресторане со средним чеком около 2 000 рублей с человека.
Задайте простой вопрос любому человеку «А в каком году ты выпустился из школы?», и он мгновенно погрузится в воспоминания о выпускном, начнёт считать, сколько лет назад окончил школу. Кто бы и как не относился к этому празднику – тратил огромные деньги, покупал платье на китайском рынке или просто заглядывал в кабинет директора забрать аттестат без торжеств, – этот день в конце июня всегда будет одним самых из ярких событий в жизни.

А вы помните, как прошёл ваш выпускной? Делитесь историями и фотографиями в комментариях.
Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: личный архив выпускников, архив Сибдепо.
Видео: youtube.com, vk.com.
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