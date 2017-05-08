Шторм в соцсетях: что ветер творит в Кузбассе

Ветер в Кузбассе ведёт себя в полном соответствии с прогнозами МЧС: дует со скоростью выше 20 м/с, пугает граждан и потихоньку начинает разрушать дома и постройки. А жители области выкладывают фотоотчёты о его проказах в соцсети. Последствия разгула стихии мы соберём в этом материале и будем его обновлять по мере поступления новых жалоб на распоясавшийся ветер. Давайте скрестим пальцы и загадаем, чтобы эта статья оказалась как можно короче. Если вам самим удалось заснять, что натворила погода, присылайте фото и видео к нам в редакцию: [email protected]

Ветер сорвал кусок железа с крыши в Кемерове и швырнул его на автомобиль. Машина, вроде бы, не пострадала.

Ещё один привет с кемеровской крыши, улица Тухачвского. На этот раз не железо, а шифер, два листа уже сорвало. Снова без прямого попадания, но машину посекло осколками. Соболезнования владельцу.

Пользователь паблика «Регион 42» предупреждает, что на Пионерском, 9 кровельный лист уже оторвало, вот-вот рухнет. Будьте осторожнее!

В «Парке чудес» повалило берёзу, рапортует группа «Инцидент Кемерово» во «Вконтакте».

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И ещё берёза — на трассе Юрга-Томск. К счастью, не на машину упала.

Считается, что при сильном ветре тополя падают первыми. Но в соцсетях пока только берёзы страдают. Кемерово, Металлплощадка.

Возле Кемеровского цирка ветер расстроил ГИБДД — сорвал и швырнул на асфальт дорожный знак.

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Тоже возле цирка: теперь никто не прочтёт, что было написано на этом баннере. Ибо разорван, как справедливо выразился пользователь «Регион 42», в клочья.

А вот уже разрушения посерьёзнее. На Южном в Кемерове сорвало огромный кусок крыши со «сталинки». К счастью, дом низкий и далеко эта груда железа не улетела.

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И ещё Южный. Не знаем как, но тяжеленную цветочную тумбу перевернуло. Впрочем, вот это, вполне возможно, действия не природы, но венца её творения.

Ещё к вопросу об отношении ветра к наружной рекламе — проспект Притомский.