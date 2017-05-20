Size plus против 90-60-90: нетипичная «МедиаКраса–2017»
Кузбасс богат на конкурсы красоты. Здесь тебе и лучших студенток выберут, самую красивую среди мам найдут и даже определят первую красавицу шорского этноса. Однако в этот раз впервые в конкурсе красоты на равных условиях со стремящимися к классическим 90-60-90 участвовали обладательницы пышных форм. Так решили разрушить привычную картину конкурсов красоты организаторы юбилейного сезона «МедиаКрасы» в Кузбассе. Узнать, кому достались четыре короны пятого сезона ТВ-шоу и как изменилась жизнь победительниц конкурса прошлых лет, 19 мая в СРК «Арена» отправились корреспонденты Сибдепо Екатерина Фоменко и Никита Анульев.
Юбилейная «МедиаКраса»
Три месяца назад началась борьба за главную корону 30 участниц «МедиаКрасы – 2017» из Кузбасса. 15 девушек по решению жюри сразу после кастингов в Кемерове и Новокузнецке отправились в финал конкурса. Вторая половина претенденток несколько месяцев проходила всевозможные испытания, которые практически 24 часа в сутки фиксировали камеры. Целых два месяца красавицы жили без связи с родными и друзьями. В прошлых сезонах шоу изоляция от внешнего мира ограничивалась неделей-двумя.

«Для организаторов пятый сезон проекта «МедиаКраса» был самым сложным. В первые два дня реалити-шоу одну конкурсантку искали сотрудники правоохранительных органов. Она оставила ребёнка и не сообщила родственникам, куда поехала. Другая участница сбежала из дома через окно. Уже во время проекта как-то ночью к участницам приезжал какой-то непонятный мужик с вином и просился в гости, но его не пустили. Одна из участниц угрожала, что парень приедет и заберёт её», – рассказал руководитель проекта «МедиаКраса» Роман Быков.
Не все конкурсантки выдержали такой накал страстей. Кто-то не справился с испытаниями и выбыл из шоу, а кто-то отказался от участия сам. До финала добрались только 15 претенденток.
Закулисье
Финальное шоу запланировано на 19:00. За полчаса до начала прибывающие гости развлекаются в фотозоне в фойе комплекса, участвуют в розыгрышах от партнёров мероприятия и делают селфи с победительницами прошлых сезонов. Тут же торгуют пирожками с капустой и картошкой.

– Надо ведь что-то кричать, за кого-то болеть? – спрашивает мужчина свою спутницу.

– Да я помидоры взяла, – шутит в ответ леди.
Мы проходим за кулисы. Артисты и полуобнажённые участницы лавируют по коридорам. Однако суеты нет. Больший хаос царит в женском туалете, где гостьи прихорашиваются перед зеркалами так, словно на сцене в ближайшие минуты выступать им.

В плотном облаке лака для волос одни спокойно наблюдают за происходящим, пока стилисты колдуют над причёсками и макияжем, кто-то судорожно ходит из угла в угол, бубня под нос последовательность выходов на подиум, другие успевают дать комментарий журналистам и попозировать фотографу. Поддерживают конкурсанток за кулисами и участницы прошлой «МедиаКрасы».
«Я полна уверенности, спокойствия, умиротворения. Потому что сегодня не надо ни с кем конкурировать, бороться. Можно просто наслаждаться зрелищем. У меня есть свои фаворитки среди девочек, но не хочу заранее думать о том, кто победит. Многое зависит от жюри и от того, как девушки выступят: в течение всего проекта они могли показывать себя в лучшем свете, а в финале – не справиться с волнением, упасть, всё перепутать. Эта «МедиаКраса» действительно ломает стереотипы. Однако если бы я была организатором конкурса, я бы не стала приглашать участвовать девушек size plus. Ведь, на мой взгляд, конкурсы красоты существуют больше для мужчин, которые приходят посмотреть, нежели чем для женщин. Мои знакомые негативно отзывались об этом, несмотря на то, что все конкурсантки size plus прекрасны», – поделилась «Мисс Кемерово – 2016» Оксана Чугайнова.

Маковое поле
За 10 минут до начала шоу зал пустует. В первых рядах явно грусит одинокая «МедиаКраса–2016» Анна Караваева. Как рассказали коллеги, после победы в прошлогоднем шоу на девушку началась травля со стороны зрителей. Многие негативно восприняли её победу, оставляли грубые комментарии в Сети, нелестно отзывались о её внешности. В общем, оказалось, что для девушки победа в конкурсе красоты обернулась неприятностями.
Наконец, зал почти заполнен, затихает фоновая музыка и на сцене появляется танцовщица на пуантах в зеркальном костюме, похожем на диско-шар. Она грациозно танцует под лирический аккомпанемент фортепиано. Следом внимание зрителей перетягивает хедлайнер мероприятия Юлиана Караулова. После приветственных слов, реверансов в сторону Кузбасса и песни зал срывается на первые овации.
В этом году вести мероприятие пригласили резидентов Comedy Club, участников дуэта «20:14» из Сочи Романа Попова и Оганеса Григоряня. После объявления результатов и финального конфетти многие зрители понеслись на сцену, чтобы сделать селфи именно с ними, а не для поздравлений и вручения цветов победительницам.

Финальное шоу «МедиаКраса–2017» позиционировали под лозунгом «Ломая стереотипы». Организаторы проекта обещали, что за вечер сокрушат немало шаблонов. Среди них в пух и прах было разбито суждение о том, что члены Comedy Club умеют шутить. Конферанс дуэта строился вокруг колкостей об избыточном весе Романа Попова и шуток о «Доме-2» и российском футболе.

– Ради чего тебя сегодня сюда пригласили? – задаёт вопрос Оганес своему партнёру по сцене.

– Я – весомый персонаж, – отвечает Роман.

Казалось, что сценарий мероприятия резиденты увидели в первый раз на сцене, они с трудом читали название КузГТУ и не различали участниц.
На сцене с первым дефиле наконец-то появляются девушки в образе маков. Они волнуются, изо всех сил стараются держать улыбку в течение всего показа и всё же отважно шагают на каблуках по подиуму. Зрители активно поддерживают своих фавориток. В зале раскрыты плакаты с именами участниц. Большой баннер с надписью «Анна наша лучше всех, в финале ждёт её успех» можно увидеть с другого конца площадки.
Корсаж, латекс, бахрома
После первого дефиле на сцене появляется группа «Мы – русские» (трибьют группировки «Ленинград») и танцоры FLEXX BALLET. Под такой динамичный аккомпанемент красавицы появляются на подиуме второй раз. Теперь в откровенных костюмах: латекс, корсаж и колготки в крупную сетку. Вокалистке Татьяне Хайминой – победительнице «МедиаКрасы–2014» – подпевает участница №5 пятого шоу Мария Акимова.

– На мне так тоже как-то комбинезон разошёлся, – шутит Роман Попов.

После второго дефиле ведущие вручают первые призы. Титул в номинации «Ломая стереотипы» достался участнице под №9 49-летней Наталье Ковалёвой. Помимо ленты, конкурсантка получила в награду сертификаты в центр пластической хирургии и косметологии (подарок с намёком?).
Специальный приз конкурса в номинации «Без комплексов» присудили участнице №8 Светлане Сигида. Девушка также получила абонемент в бассейн.

Шанс представить Кемеровскую область в Москве на всероссийском конкурсе «Мисс Русское Радио» выпал участнице №13 Дарье Дудукиной. Для подготовки к шоу девушка на несколько недель отправится в Крым.

Новой солисткой проекта «Мы – русские» стала Мария Акимова. Также девушка получила сертификат на обучение вокалу.

После короткого перерыва на розыгрыш призов для зрителей девушки появляются на сцене с третьим дефиле. Теперь – в бежевых платьях с бахромой и под композицию Эда Ширана «Shape of You».
Следом - новая порция подарков. Участнице №5 Марии Акимовой вручают кольцо с сапфирами и рубинами.

Обладательницей годового безлимитного интернета становится участница №2 Владислава Бугло.

Инкрустированные 174 бриллиантами серьги из белого золота вручают участнице №13 Дарье Дудукиной.

Специальный приз проекта «МедиаКраса – 2017», сертификат на детокс-напитки и ужин в кемеровском ресторане получает участница №10 Анна Секлецова.

Титул в номинации «За бескомпромиссность», сертификат на обучение теннису и сертификат на молочную продукцию кузбасской фермы вручают участнице №4 Елене Веселковой.
Дефиле в купальниках и служебный роман
По сравнению с прошлыми финальными шоу итоговое мероприятие сезона 2017 года обошлось минимумом откровенностей. Если в прошлом году зрители могли увидеть всё самое интересное в декольте претенденток на корону, то в финале пятого сезона даже дефиле в купальниках было достаточно скромным.

Под хиты «Boys», «Sexual Revolution», «Macarena» в исполнении группы «Малина» красавицы представили бело-голубые модели купальников 70-х – 2000-х годов. Как отметили организаторы, с помощью таких достаточно консервативных купальников они стремились подчеркнуть красоту каждой конкурсантки.
После дефиле в купальниках последовал выход в офисных чёрно-белых комплектах под замиксованную композицию из популярного отечественного фильма «Служебный роман».

Пятый выход ведущие окрестили интеллектуальным конкурсом. Они задавали вопросы на тему экстрима и гостиничного бизнеса. Так, участница №1 Дарья Куприянова предложила ввести в отелях вместо халатов свитшоты. Конкурсантка №4 Елена Веселкова поделилась, что самым экстремальным поступком ради её парня станет диета и отказ от сладкого. А Валерия Фрейзе под №15, будь у неё такая возможность, открыла бы отель по мотивам книг о волшебнике Гарри Поттере.

Показы завершились вручением очередных номинаций. Также ведущие объявили 10 из 15 претенденток на корону, которые прошли в «Гран-при финал».
Часы из 18-каратного розового золота с инкрустацией бриллиантами получила участница №12 Маргарита Волкова. Контракт на работу в бассейне и набор посуды получила конкурсантка №6 Марина Киримецкая. Годовой курс посещения теннисного корта получила участница №14 Анастасия Мальцева.

Спецприз «Самой женственной и утончённой» достался красавице №15 Валерии Фрейзе. Девушке также подарили романтический ужин в кемеровском ресторане. Сертификат на посещение экстрим-парка и на курс обучения свободному падению жюри вручило девушке под №1 Дарье Куприяновой. Обладательницей подарочного сертификата на летний уик-энд в отеле стала красавица №13 Дарья Дудукина.

iPhone 7 достался конкурсантке №11 Екатерине Гапоновой. Обладательницей сертификата на прохождение обучения по безопасному обращению с огнестрельным оружием стала участница №7 Дарья Капустина.
Четыре короны
«МедиаКрасы–2017»
К концу пятого выхода конкурсанток на сцену зрители стали попеременно зевать. Тотальный анабиоз с гостей сняла хедлайнер вечера Юлиана Караулова. Под её песни «Звёзды в небе горят», «Хьюстон», «Разбитая любовь», «Море» и новую композицию 2017 года «Ты мой» зрители не только в такт ёрзали на стульях, но некоторые уже перестали сдерживать эмоции, вышли к сцене и танцевали как в последний раз.

Для финального выхода на сцену девушки облачились в чёрные платья. Победительницей в категории «Size Plus» и обладательницей короны конкурса «МедиаКраса – 2017» жюри признали 28-летнюю Марию Акимову.
«Вы все видели, что моя фигура отличается от фигур других конкурсанток. Я думала, что мне будет сложно выходить на сцену в купальнике. Но зал очень поддерживал. И я получила столько эмоций, которые дадут мне заряд на долгое время. Потому что участвовать в таком конкурсе – это кайф. Первые недели проекта было очень тяжело от армейского режима. Я вообще не привыкла рано вставать, а тут тебя на каблуках рано утром выгоняли на улицу в том, что первое попалось под руку, заставляли делать зарядку, собираться за три минуты. А ещё и некоторые сразу прошли в финал, а не проходили испытания вместе с нами. Мы были в таком шоке. Но оказалось, что всё это только пошло на пользу, дисциплинировало нас и очень помогло при подготовке финального шоу», – рассказала Мария Акимова.

Лучшей в категории «Карьера», обладательницей короны и контракта на трудоустройство стала 25-летняя Екатерина Гапонова.


«Я – мама в декрете, и мне нужна работа. Намеренно шла участвовать в номинации «Карьера». И даже не подозревала, что стану обладательницей короны. Я не участвовала в испытаниях из-за ребёнка, а сразу после кастинга попала в финал. Думаю, я не хуже других справилась бы со всеми заданиями», – прокомментировала Екатерина Гапонова.

Признание в самой «стройной» категории «90-60-90», корону и контракт на трудоустройство на телеканале получила 22-летняя Дарья Дудукина.


«Это мой первый шаг к тому, чем я хочу заниматься. Испытания в шоу очень вдохновляли. Тем более конкурс связано с моей специальностью – постановкой и продюсированием. Мечтаю, чтобы в будущем я была самодостаточной, могла помогать своим родителям. Думаю, именно это сделает меня счастливой», – едва сдерживая слезы, рассказала Дарья.


Главный титул – «МедиаКраса–2017», путёвку в жаркую страну, контракт на работу в холдинге «СДС» вручили 22-летней Маргарите Волковой.
«Когда я шла на кастинг, даже не знала, возьмут меня или нет. Потому что самооценка у меня как-то не очень. Мне было сложно взаимодействовать с девушками, с которыми я жила на проекте. У меня всегда происходят какие-то недопонимания с коллективом на учёбе, на работе. Я боялась, что не выдержу неделю и убегу. К тому же, все сразу разбились по кучкам – направлениям в проекте, а я была одна. Уже только позже девочки узнали меня поближе. Всё же я прошла все испытания с начала до самого конца. Показала все таланты, всё, что могу. Никогда раньше я не участвовала в конкурсах красоты, решила попробовать и не прогадала. Я очень счастлива от этого. После конкурса я окончу магистратуру, параллельно с этим буду работать и идти дальше – только вверх!», – поделилась победительница.

После шоу участницы отправились в гримёрки, а за кулисами раздавалось радостное «Я так рада, что это закончилось!». На пресс-конференции победительницы хором твердили, что никаких конфликтов между участницами за время проекта не было и шоу только помогло объединиться.
Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Никита Анульев.
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