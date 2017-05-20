Size plus против 90-60-90: нетипичная «МедиаКраса–2017»

После первого дефиле на сцене появляется группа «Мы – русские» (трибьют группировки «Ленинград») и танцоры FLEXX BALLET. Под такой динамичный аккомпанемент красавицы появляются на подиуме второй раз. Теперь в откровенных костюмах: латекс, корсаж и колготки в крупную сетку. Вокалистке Татьяне Хайминой – победительнице «МедиаКрасы–2014»
– подпевает участница №5 пятого шоу Мария Акимова
.
– На мне так тоже как-то комбинезон разошёлся, – шутит Роман Попов.
После второго дефиле ведущие вручают первые призы. Титул в номинации «Ломая стереотипы» достался участнице под №9 49-летней Наталье Ковалёвой
. Помимо ленты, конкурсантка получила в награду сертификаты в центр пластической хирургии и косметологии (подарок с намёком?).