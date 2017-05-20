Size plus против 90-60-90: нетипичная «МедиаКраса–2017»

«Вы все видели, что моя фигура отличается от фигур других конкурсанток. Я думала, что мне будет сложно выходить на сцену в купальнике. Но зал очень поддерживал. И я получила столько эмоций, которые дадут мне заряд на долгое время. Потому что участвовать в таком конкурсе – это кайф. Первые недели проекта было очень тяжело от армейского режима. Я вообще не привыкла рано вставать, а тут тебя на каблуках рано утром выгоняли на улицу в том, что первое попалось под руку, заставляли делать зарядку, собираться за три минуты. А ещё и некоторые сразу прошли в финал, а не проходили испытания вместе с нами. Мы были в таком шоке. Но оказалось, что всё это только пошло на пользу, дисциплинировало нас и очень помогло при подготовке финального шоу», – рассказала Мария Акимова.