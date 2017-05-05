Сколько стоит билет на самолёт

Нам, сибирякам, в любую погоду хочется улететь куда-нибудь к морю или посетить столицу. Мы выбрали несколько дат и решили узнать, когда и какой авиакомпанией дешевле отправиться в отпуск. Сибдепо сравнил стоимость самых дешёвых билетов на одного взрослого человека в эконом-классе. За отправные точки мы взяли кемеровский международный аэропорт им. А. Леонова, новокузнецкий международный аэропорт Спиченково и новосибирский международный аэропорт Толмачёво. В графиках мы сравнили цены на билеты до Сочи, Симферополя, Москвы и Санкт-Петербурга и обратно.

Цена недели

Цены указаны с учетом пересадок. Также в некоторых случаях из Новосибирска рейсы выполняются авиакомпаниями «Россия» (входит в группу компаний «Аэрофлота») и «Победа» (дочерняя компания «Аэрофлота»).

Стоимость билетов летом выше примерно на 20-25%, в зависимости от выбранной даты вылета и количества пересадок.

Подобное сравнение Сибдепо делал в 2015 году. Тогда мы сравнивали цены на билеты за месяц до выбранных рейсов. Однако за два года цены значительно не изменились и даже стали ниже на 1-7%.

*Стоимость билетов актуальна на момент выхода материала.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Google Images.

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