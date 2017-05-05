Сколько стоит билет на самолёт

Цены указаны с учетом пересадок. Также в некоторых случаях из Новосибирска рейсы выполняются авиакомпаниями «Россия» (входит в группу компаний «Аэрофлота») и «Победа» (дочерняя компания «Аэрофлота»).

Стоимость билетов летом выше примерно на 20-25%, в зависимости от выбранной даты вылета и количества пересадок.

Подобное сравнение Сибдепо делал в 2015 году. Тогда мы сравнивали цены на билеты за месяц до выбранных рейсов. Однако за два года цены значительно не изменились и даже стали ниже на 1-7%.

*Стоимость билетов актуальна на момент выхода материала.