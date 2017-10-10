Сколько в Кемерове стоит абонемент в тренажёрный зал

Осень — самое время начать подготовку к следующему лету! Сибдепо решил узнать, в каком фитнес-клубе дешевле заниматься спортом. Мы сравнили стоимость месячного безлимитного абонемента в тренажерный зал (без инструктора), 12-ти посещений групповых занятий, а также персональных тренировок в самых популярных спортивных центрах города Кемерово.

Цена недели

Клуб

Тренажёрный зал

Фитнес

Разовая персональная тренировка в тренажёрном зале

Green Gorillaz

Ул. Свободы, 12,

пр-т Шахтёров, 93а

2 100 руб.

на ул. Свободы

1400 руб.

на пр-те Шахтёров

2 100 руб.

700 руб.

Hardcore GYM

ТРЦ «Радуга»

2 200 руб.

1 600 руб.

 700 руб.

Plastilin

Б-р Строителей, 25, пр-т Шахтёров, 74а, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 26

1 500 руб.

1 300 руб.

на пр-те Шахтёров

1 300 руб.

 700 руб.

«Арена»

Ул. Гагарина, 124

2 200 руб.

2 200 руб.

500 руб.

«Атлетика»

Пр-т Советский, 25а

3 000 руб.

2 600 руб.

 900 руб.

«ГТО»

Ул. Космическая, 16а, Терешковой, 4, Мичурина, 43, Красноармейская, 137а, Александрова, 2, Свободы, 15, Дружбы, 3, пр-т Ленинградский, 30в

1 200 руб.

2 000 руб.

 600 руб.

«ГЦС Кузбасс»

Б-р Строителей, 55

2 300 руб.

1 950 руб.

*абонемент на 12 занятий с 9:00 до 17:00

2 300 руб.

*абонемент на 12 занятий с 17:00 до 22:00

 500 руб.

«КПД»

Ул. Ноградская, 5

2 800 руб.

2 400 руб.

 800 руб.

«Лазурный»

Пр-т Советский, 70

1 600 руб.

*абонемент «Здоровье» (60 минут) на 20 занятий

2 600 руб.

*абонемент на 12 посещений в часы работы «Лазурного»

 900 руб.

«Максимум»

Ул. Карболитовская, 18

3 000 руб.

2 500 руб.

карта «вечер», 8 визитов

 1 100 руб.

«Малибу»

Пр-т Октябрьский, 65

3 200 руб.

3 100 руб.

безлимитный

 900 руб.

«Перфекто»

ТРЦ «Променад-3»

4 200 руб.

2 500 руб.

8 занятий

900 руб.

«ПроФитнес»

Пр-т Октябрьский, 9, пр-т Хмиков, 41, ул. Ворошилова, 5

1 790 руб.

на Химиков и Октябрьском

1 390 руб.

на Ворошилова

1 990 руб.

 800 руб.

«Пульс»

Ул. Спортивная, 93а

2 500 руб.

2 000 руб.

800 руб.

«СИАМ»

Пр-т Шахтёров, 61в, пр-т Кузнецкий, 135Б

1 700 руб.

2 100 руб.

 700 руб.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: pxhere.com.

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