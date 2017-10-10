Сколько в Кемерове стоит абонемент в тренажёрный зал

Осень — самое время начать подготовку к следующему лету! Сибдепо решил узнать, в каком фитнес-клубе дешевле заниматься спортом. Мы сравнили стоимость месячного безлимитного абонемента в тренажерный зал (без инструктора), 12-ти посещений групповых занятий, а также персональных тренировок в самых популярных спортивных центрах города Кемерово.