Сколько в Кемерове стоит абонемент в тренажёрный зал

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Фитнес
Разовая персональная тренировка в тренажёрном зале
Green Gorillaz
Ул. Свободы, 12,
пр-т Шахтёров, 93а
2 100 руб.
на ул. Свободы
1400 руб.
на пр-те Шахтёров
2 100 руб.
700 руб.
Hardcore GYM
ТРЦ «Радуга»
2 200 руб.
1 600 руб.
700 руб.
Plastilin
Б-р Строителей, 25, пр-т Шахтёров, 74а, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 26
1 500 руб.
1 300 руб.
на пр-те Шахтёров
1 300 руб.
700 руб.
«Арена»
Ул. Гагарина, 124
2 200 руб.
2 200 руб.
500 руб.
«Атлетика»
Пр-т Советский, 25а
3 000 руб.
2 600 руб.
900 руб.
«ГТО»
Ул. Космическая, 16а, Терешковой, 4, Мичурина, 43, Красноармейская, 137а, Александрова, 2, Свободы, 15, Дружбы, 3, пр-т Ленинградский, 30в
1 200 руб.
2 000 руб.
600 руб.
«ГЦС Кузбасс»
Б-р Строителей, 55
2 300 руб.
1 950 руб.
*абонемент на 12 занятий с 9:00 до 17:00
2 300 руб.
*абонемент на 12 занятий с 17:00 до 22:00
500 руб.
«КПД»
Ул. Ноградская, 5
2 800 руб.
2 400 руб.
800 руб.
«Лазурный»
Пр-т Советский, 70
1 600 руб.
*абонемент «Здоровье» (60 минут) на 20 занятий
2 600 руб.
*абонемент на 12 посещений в часы работы «Лазурного»
900 руб.
«Максимум»
Ул. Карболитовская, 18
3 000 руб.
2 500 руб.
карта «вечер», 8 визитов
1 100 руб.
«Малибу»
Пр-т Октябрьский, 65
3 200 руб.
3 100 руб.
безлимитный
900 руб.
«Перфекто»
ТРЦ «Променад-3»
4 200 руб.
2 500 руб.
8 занятий
900 руб.
«ПроФитнес»
Пр-т Октябрьский, 9, пр-т Хмиков, 41, ул. Ворошилова, 5
1 790 руб.
на Химиков и Октябрьском
1 390 руб.
на Ворошилова
1 990 руб.
800 руб.
«Пульс»
Ул. Спортивная, 93а
2 500 руб.
2 000 руб.
800 руб.
«СИАМ»
Пр-т Шахтёров, 61в, пр-т Кузнецкий, 135Б
1 700 руб.
2 100 руб.
700 руб.
Фото: pxhere.com.