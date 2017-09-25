Сколько в Кемерове стоит подготовить ребёнка к ЕГЭ

Учебный год еще только начался, а многие уже задумываются о том, как будут сдавать единый государственный экзамен в июне 2018. Сибдепо узнал, сколько стоит подготовить школьника к выпускным экзаменам по основным предметам в репетиторских и образовательных центрах Кемерова. В таблице указана стоимость 8 занятий по одному из обязательных предметов: русскому языку или математике (цена этих двух курсов одинакова).