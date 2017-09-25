Сколько в Кемерове стоит подготовить ребёнка к ЕГЭ

Учебный год еще только начался, а многие уже задумываются о том, как будут сдавать единый государственный экзамен в июне 2018. Сибдепо узнал, сколько стоит подготовить школьника к выпускным экзаменам по основным предметам в репетиторских и образовательных центрах Кемерова. В таблице указана стоимость 8 занятий по одному из обязательных предметов: русскому языку или математике (цена этих двух курсов одинакова).

Цена недели

Образовательный центр

Индивидуальные занятия

Подготовка в мини-группе (до 5 человек)

«100 баллов»

Ул. Шестакова, 6а, пр-т Весенний, 6

4 000 руб.

*в филиале на ул. Шестакова

5 600 руб.

*в филиале на Лесной Поляне

4 000 руб.

*в филиале на ул. Шестакова

5 600 руб.

*в филиале на Лесной Поляне

INTELLECT

Пр-т Октябрьский, 4

4 000 руб.

5 000 руб.

«ИнПро»

Ул. Ноградская, 15

3 840 руб.

3 040 руб.

«Школа Квентин»

Пр-т Ленина, 55

3 040 руб.

 

«Отличник»

Пр-т Ленина, 33/2, п-т Ленина 137/3, ул. Космическая, 24

9 600 руб.

5 300 руб.

«Репетитор42»

Пр-т Ленина, 33/3

9 600 руб.

*стоимость одного занятия – 1200 руб.

4 800 руб.

*стоимость одного занятия – 600 руб.

«Умники и умницы»

Б-р Осенний, 2а

6 000 руб.

*абонемента нет, стоимость одного занятия — 750 руб.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: pxhere.com

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