Сколько в Кемерове стоит подготовить ребёнка к ЕГЭ

Образовательный центр
Индивидуальные занятия
Подготовка в мини-группе (до 5 человек)
«100 баллов»
Ул. Шестакова, 6а, пр-т Весенний, 6
4 000 руб.
*в филиале на ул. Шестакова
5 600 руб.
*в филиале на Лесной Поляне
4 000 руб.
*в филиале на ул. Шестакова
5 600 руб.
*в филиале на Лесной Поляне
INTELLECT
Пр-т Октябрьский, 4
4 000 руб.
5 000 руб.
«ИнПро»
Ул. Ноградская, 15
3 840 руб.
3 040 руб.
«Школа Квентин»
Пр-т Ленина, 55
3 040 руб.
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«Отличник»
Пр-т Ленина, 33/2, п-т Ленина 137/3, ул. Космическая, 24
9 600 руб.
5 300 руб.
«Репетитор42»
Пр-т Ленина, 33/3
9 600 руб.
*стоимость одного занятия – 1200 руб.
4 800 руб.
*стоимость одного занятия – 600 руб.
«Умники и умницы»
Б-р Осенний, 2а
6 000 руб.
*абонемента нет, стоимость одного занятия — 750 руб.
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Фото: pxhere.com