Сколько в Кемерове стоит шашлык

С 15 апреля в Кузбассе действует особый противопожарный режим. Это значит, что за разжигание огня, равно как и приготовления шашлыка на природе придётся заплатить штраф (и не маленький – до полумиллиона рублей). Для тех, кто не представляет летние выходные без жареного мяса, работают различные кафе и шашлычные. Сибдепо решил узнать, сколько стоит шашлык, приготовленный на гриле или мангале, в самых популярных местах Кемерова. Для сравнения мы выбрали шашлык из свинины (шея и балык).

Цена недели
 

В большинстве кафе стоимость шашлыка не зависит от вида мяса.

Все цены актуальны на момент выхода материала.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Google Images.

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