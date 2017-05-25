Сколько в Кемерове стоит шашлык

Сколько в Кемерове стоит шашлыкС 15 апреля в Кузбассе действует особый противопожарный режим. Это значит, что за разжигание огня, равно как и приготовления шашлыка на природе придётся заплатить штраф (и не маленький – до полумиллиона рублей). Для тех, кто не представляет летние выходные без жареного мяса, работают различные кафе и шашлычные. Сибдепо решил узнать, сколько стоит шашлык, приготовленный на гриле или мангале, в самых популярных местах Кемерова. Для сравнения мы выбрали шашлык из свинины (шея и балык).Цена недели 25 мая 2017 15:56 В большинстве кафе стоимость шашлыка не зависит от вида мяса.Все цены актуальны на момент выхода материала. Текст: Анастасия Прокудина. Фото: Google Images.ВКонтактеFacebookОдноклассникиTwitter