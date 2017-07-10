Сколько в Кемерове стоят фрукты

В самый разгар лета Сибдепо решил узнать, сколько стоят самые популярные фрукты — арбузы, дыни (сорт «колхозница»), черешня, абрикосы, персики и слива. Мы сравнили цены в кемеровских магазинах и на рынках и узнали, где выгоднее всего совершать «витаминные» покупки. Все цены указаны за килограмм. На рынках мы выбирали торговые точки с самой низкой стоимостью фруктов.

Место Арбуз Дыня («колхозница») Черешня Абрикос Персик Слива «Бегемот» 22,90 руб. 89,90 руб. — 159,90 руб. 199,90 руб. 99,90 руб. Губернский рынок Ул. Щетинкина,16 25 руб. 65 руб. 180 руб. 120 руб. 220 руб. 95 руб. «Кора» *цена указана без карты 39,90 руб. 109,90 руб. 219,90 руб. 269,90 руб. 209,90 руб. 129,90 руб. «Лента» *цена указана по карте 24,99 руб. 59,99 руб. 199,79 руб. 128,89 руб. 95,99 руб. 124,49 руб. «Магнит» 40,90 руб. 119,90 руб. 169,90 руб. 145,30 руб. 175,90 руб. — «Мария Ра» 33,40 руб. 101,20 руб. 189,90 руб. 127,90 руб. 99,90 руб. 122 руб. «Палата» *цена указана без карты 39,99 руб. 99,99 руб. 289,99 руб. 159,99 руб. 169,99 руб. 139,99 руб. «Пятёрочка» *цена указана без карты 35,90 руб. — 209 руб. 159,85 руб. 125 руб. — Рынок «Кузбасские продукты» (крытый рынок, ул. Коломейцева, 10) 15 руб. 50 руб. 180 руб. 200 руб. 150 руб. 150 руб. Социальный рынок Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 277 25 руб. 80 руб. 220 руб. 120 руб. 200 руб. 120 руб. «Щегловский базар» ТЦ «Облака» 25 руб. 65 руб. 240 руб. 120 руб. 120 руб. 100 руб. «Ярче» 19,90 руб. — 199 руб. 125 руб. 99, 90 руб. 107 руб.

Напомним, два года назад Сибдепо уже сравнивал стоимость фруктов в разных магазинах Кемерова и на рынках. Но нужно сделать поправку на то, что в прошлый раз мы сравнивали цены в середине июня, когда фруктовый сезон только открывался. Если сопоставить стоимость фруктов сейчас и два года назад, то в среднем цены остались на прежнем уровне или снизились на 10-20%.

*Все цены действительны на момент выхода материала.