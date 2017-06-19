Сколько в Кемерове стоят прохладительные напитки

Место
Лимонад
(250-400 мл)
Фраппе и другие виды холодного кофе
(200-300 мл)
Милкшейк/молочный коктейль
(300-400 мл)
Coffe like
ЦУМ, ТРЦ «Лапландия»
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180 руб. (Берри кейк)
Состав: молоко, эспрессо, печенье, лёд, сироп, взбитые сливки, мороженое.
150 руб. (400 мл)
Состав: молоко, мороженое, сироп.
Coffeshop Company
Ул. Весенняя, 24,
ул. Дзержинского, 13а
245 руб. (500 мл)
Состав: минеральная вода, лёд, мята, клубника.
На лимонад с собой для владельцев карт CSC скидка 25%.
180 руб. (Капучино Айс)
Состав: молоко, эспрессо, лёд.
185 руб.(400 мл)
Состав: молоко, мороженое, ванильный сироп.
Harat’s Pub
Ул. Ноградская, 5
170 руб. (390 мл)
Состав: минеральная вода, лёд, лайм и мята.
На заказ с собой – скидка 20%.
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KFC
Пр-т Советский, 32,
пр-т Ленинградский, 28в,
пр-т Шахтеров, 54
89 руб. (328 мл)
Состав: 7-up, сироп «Черная смородина», сиропы «Лимон» и «Лайм».
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91 руб. (400 мл)
Состав: смесь молочная для коктейлей, сироп ванильный.
McDonald’s
Пр-т Советский, 28а,
пр-т Шахтёров, 89
74 руб. (400 мл)
Состав: газированная вода, лёд, вишнёвый сироп.
116 руб. (Айс кофе)
Состав: эспрессо, молоко, лед, ванильный сироп.
82 руб. (300 мл)
Состав: молоко и мороженое.
Milton
Пр-т Октябрьский, 2б
150 руб. (250 мл)
Состав: минеральная вода, лёд, мята.
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Re:bro
Ул. 50 лет Октября, 23
70 руб. (300 мл)
Состав: минеральная вода, лёд, сироп.
140 руб. (Айс кофе)
Состав: эспрессо, молоко, лёд.
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Wonders
Ул. Ноградская, 10,
ул. Демьяна Бедного, 1,
пр-т Советский, 50
120 руб. (390 мл)
Состав: газированная вода, лёд, сироп.
120 руб. (400 мл)
Состав: эспрессо, молоко, лёд, сироп, взбитые сливки.
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«Би-бип»
Передвижная кофейня. В основном стоит возле памятника Мартемьянову
120 руб. (500 мл)
Состав: газированная вода, лёд, сироп.
100 руб. (200 мл, сироп дополнительно – 20 руб.)
Состав: молоко, эспрессо, лёд.
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«Булочная-кондитерская №1»
ул. Весенняя, 7 и 22, пр. Ленина, 39, б-р Строителей, 26, ул. Юрия Двужильного, 22, пр. Шахтёров, 58 и 97, ул. Свободы, 3, ул. Щегловская, 30а
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115 руб. (300 мл)
Состав: молоко, мороженое и лёд.
«Кофе Терра»
пр. Советский, 44,
ул. Кирова, 26,
пр. Октябрьский, 34,
пр. Молодёжный, 2
90 руб. (250 мл)
Состав: газированная вода, лёд, сироп, мята, лайм.
105 руб.
Состав: эспрессо, молоко, лёд, сироп.
125 руб. (270 мл)
Состав: молоко и мороженое.
«Сова»
Ул. Островского, 30
150 руб. (390 мл)
Состав: газированная вода, лёд, сироп, мята.
160 руб. (Малибу-ice или mai-tai ice)
Состав: взбитые сливки, молоко, сироп, эспрессо, лед. В mai-tai ice в составе — кокосовая стружка.
150 руб.
Состав: молоко и мороженое, сироп.
Фото: Google Images.