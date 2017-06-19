Сколько в Кемерове стоят прохладительные напитки

С наступлением жары самыми популярными напитками в кемеровских заведениях стали лимонады, молочные коктейли и холодные виды кофе. Сибдепо сравнил цены в кофейнях, барах и ресторанах быстрого питания и узнал, где дешевле приобрести прохладительный напиток. Для сравнения мы выбрали классический лимонад (в составе которого содовая, мята, лайм или сироп), холодные виды кофе, а также милкшейк или классический молочный коктейль.