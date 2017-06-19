Сколько в Кемерове стоят прохладительные напитки

С наступлением жары самыми популярными напитками в кемеровских заведениях стали лимонады, молочные коктейли и холодные виды кофе. Сибдепо сравнил цены в кофейнях, барах и ресторанах быстрого питания и узнал, где дешевле приобрести прохладительный напиток. Для сравнения мы выбрали классический лимонад (в составе которого содовая, мята, лайм или сироп), холодные виды кофе, а также милкшейк или классический молочный коктейль.

Цена недели

Место

Лимонад

(250-400 мл)

Фраппе и другие виды холодного кофе

(200-300 мл)

Милкшейк/молочный коктейль

(300-400 мл)

Coffe like

ЦУМ, ТРЦ «Лапландия»

180 руб. (Берри кейк)

Состав: молоко, эспрессо, печенье, лёд, сироп, взбитые сливки, мороженое.

150 руб. (400 мл)

Состав: молоко, мороженое, сироп.

Coffeshop Company

Ул. Весенняя, 24,

ул. Дзержинского, 13а

245 руб. (500 мл)

Состав: минеральная вода, лёд, мята, клубника.

На лимонад с собой для владельцев карт CSC скидка 25%.

180 руб. (Капучино Айс)

Состав: молоко, эспрессо, лёд.

185 руб.(400 мл)

Состав: молоко, мороженое, ванильный сироп.

Harat’s Pub

Ул. Ноградская, 5

170 руб. (390 мл)

Состав: минеральная вода, лёд, лайм и мята.

На заказ с собой – скидка 20%.

KFC

Пр-т Советский, 32,

пр-т Ленинградский, 28в,

пр-т Шахтеров, 54

89 руб. (328 мл)

Состав: 7-up, сироп «Черная смородина», сиропы «Лимон» и «Лайм».

91 руб. (400 мл)

Состав: смесь молочная для коктейлей, сироп ванильный.

McDonald’s

Пр-т Советский, 28а,

пр-т Шахтёров, 89

 

74 руб.  (400 мл)

Состав: газированная вода, лёд, вишнёвый сироп.

116 руб. (Айс кофе)

Состав: эспрессо, молоко, лед, ванильный сироп.

82 руб. (300 мл)

Состав: молоко и мороженое.

Milton

Пр-т Октябрьский, 2б

150 руб. (250 мл)

Состав: минеральная вода, лёд, мята.

 

Re:bro

Ул. 50 лет Октября, 23

70 руб. (300 мл)

Состав: минеральная вода, лёд, сироп.

 

140 руб. (Айс кофе)

Состав: эспрессо, молоко, лёд.

Wonders

Ул. Ноградская, 10,

ул. Демьяна Бедного, 1,

пр-т Советский, 50

120 руб. (390 мл)

Состав: газированная вода, лёд, сироп.

 

120 руб. (400 мл)

Состав: эспрессо, молоко, лёд, сироп, взбитые сливки.

«Би-бип»

Передвижная кофейня. В основном стоит возле памятника Мартемьянову

120 руб. (500 мл)

Состав: газированная вода, лёд, сироп.

100 руб. (200 мл, сироп дополнительно – 20 руб.)

Состав: молоко, эспрессо, лёд.

«Булочная-кондитерская №1»

ул. Весенняя, 7 и 22, пр. Ленина, 39, б-р Строителей, 26, ул. Юрия Двужильного, 22, пр. Шахтёров, 58 и 97, ул. Свободы, 3, ул. Щегловская, 30а

115 руб. (300 мл)

Состав: молоко, мороженое и лёд.

«Кофе Терра»

пр. Советский, 44,

ул. Кирова, 26,

пр. Октябрьский, 34,

пр. Молодёжный, 2

90 руб. (250 мл)

Состав: газированная вода, лёд, сироп, мята, лайм.

 

105 руб.

Состав: эспрессо, молоко, лёд, сироп.

125 руб. (270 мл)

Состав: молоко и мороженое.

«Сова»

Ул. Островского, 30

150 руб. (390 мл)

Состав: газированная вода, лёд, сироп, мята.

 

160 руб. (Малибу-ice или mai-tai ice)

Состав: взбитые сливки, молоко, сироп, эспрессо, лед. В mai-tai ice в составе — кокосовая стружка.

150 руб.

Состав: молоко и мороженое, сироп.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Google Images.

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