Слоупок или гуру ПДД: тест на знание новых правил перевозки детей

С 12 июля 2017 года в России меняются правила перевозки детей. Поправки в ПДД накануне подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Настоящим профи и знатокам правил, а также автомобилистам-любителям Сибдепо предлагает пройти тест на знание нюансов перевозки своих и чужих детей в авто.

1. Вопрос для разминки. На этих фото – автокресла различных годов выпуска. Какое из этих устройств, собранных умельцами-конструкторами, было первым среди всех удерживающих устройств для детей? Правильно! Неправильно! - 2. Ребёнку, которого вы собираетесь везти в своей машине на заднем сиденье, шесть лет. Несмотря на такой небольшой возраст, он сильно вымахал и выглядит на все 10 лет. Нужно ли усадить этого «гиганта» в автокресло или бустер? А может, так сойдёт? Да, обязательно Нет По усмотрению автомобилиста Можно использовать только автокресло, а бустеры – нельзя Правильно! Неправильно! - 3. Чтобы максимально уберечь своего ребёнка от последствий любой неприятности на дороге, будь то резкое торможение или ДТП, вы купили автокресло. Теперь вы озадачены, куда его установить, ведь в правилах про это не сказано ни слова. Какое место в машине признано самым безопасным для установки этого устройства? Переднее. Я так буду меньше отвлекаться Заднее правое Заднее левое Заднее среднее Правильно! Неправильно! - 4. Ребёнку исполнилось 11 лет. Водитель садит его на переднее пассажирское сиденье – на правах взрослого. Рост и вес ребёнка позволяют пристегнуть его ремнями безопасности без использования удерживающего устройства. Нужно ли в таком случае использовать автокресло? Да Нет Он же не влезет ни в какое автокресло! На грузовых авто можно, а на легковых – не обязательно Правильно! Неправильно! - 5. До июльских поправок в ПДД за перевозку детей без автокресла полагался нешуточный штраф – 3 000 рублей. Сотрудники ГИБДД «пачками» штрафовали таких автомобилистов во время рейдов возле детских садов и школ. Что теперь стало с денежным наказанием водителей, которым безразлично здоровье пассажиров-детей? Конечно, выросли Их уменьшили Остались на том же уровне Теперь не просто штрафуют, но и лишают прав за отсутствие автокресла Правильно! Неправильно! - 6. Вместе с изменениями правил перевозки детей в автокреслах правительство страны утвердило ещё одну поправку, которая касается здоровья маленьких пассажиров. Предполагается, что это изменение также спасёт жизнь и здоровье многих детей. О чём идёт речь? Запретили перевозить детей на коленях взрослых Запретили оставлять юных пассажиров в машине без взрослого Разрешили не пристёгивать детей ремнём безопасности при езде по магистрали Разрешили перевозить детей от 7 лет на заднем сиденье мотоцикла Правильно! Неправильно! - 7. Водитель плевать хотел на правила, поэтому просто посадил ребёнка к себе в машину на заднее сиденье, не пристегнул его и поехал по городу. Скорость была небольшая, около 50 км/ч, однако авто попало в ДТП – врезалось передней частью в столб. Получит ли травмы юный пассажир? Ребёнок отделается испугом Получит ссадины или ушибы Серьёзно пострадает Ничего с ним не произойдёт Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Поделитесь своими результатами Facebook Facebook Слоупок или гуру ПДД: тест на знание новых правил перевозки детей Я отгадал %%score%% из %%total%%