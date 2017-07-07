Слоупок или гуру ПДД: тест на знание новых правил перевозки детей

1. Вопрос для разминки. На этих фото – автокресла различных годов выпуска. Какое из этих устройств, собранных умельцами-конструкторами, было первым среди всех удерживающих устройств для детей?
Правильно!
Неправильно!
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2. Ребёнку, которого вы собираетесь везти в своей машине на заднем сиденье, шесть лет. Несмотря на такой небольшой возраст, он сильно вымахал и выглядит на все 10 лет. Нужно ли усадить этого «гиганта» в автокресло или бустер? А может, так сойдёт?
Правильно!
Неправильно!
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3. Чтобы максимально уберечь своего ребёнка от последствий любой неприятности на дороге, будь то резкое торможение или ДТП, вы купили автокресло. Теперь вы озадачены, куда его установить, ведь в правилах про это не сказано ни слова. Какое место в машине признано самым безопасным для установки этого устройства?
Правильно!
Неправильно!
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4. Ребёнку исполнилось 11 лет. Водитель садит его на переднее пассажирское сиденье – на правах взрослого. Рост и вес ребёнка позволяют пристегнуть его ремнями безопасности без использования удерживающего устройства. Нужно ли в таком случае использовать автокресло?
Правильно!
Неправильно!
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5. До июльских поправок в ПДД за перевозку детей без автокресла полагался нешуточный штраф – 3 000 рублей. Сотрудники ГИБДД «пачками» штрафовали таких автомобилистов во время рейдов возле детских садов и школ. Что теперь стало с денежным наказанием водителей, которым безразлично здоровье пассажиров-детей?
Правильно!
Неправильно!
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6. Вместе с изменениями правил перевозки детей в автокреслах правительство страны утвердило ещё одну поправку, которая касается здоровья маленьких пассажиров. Предполагается, что это изменение также спасёт жизнь и здоровье многих детей. О чём идёт речь?
Правильно!
Неправильно!
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7. Водитель плевать хотел на правила, поэтому просто посадил ребёнка к себе в машину на заднее сиденье, не пристегнул его и поехал по городу. Скорость была небольшая, около 50 км/ч, однако авто попало в ДТП – врезалось передней частью в столб. Получит ли травмы юный пассажир?
Правильно!
Неправильно!
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