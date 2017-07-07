Слоупок или гуру ПДД: тест на знание новых правил перевозки детей

С 12 июля 2017 года в России меняются правила перевозки детей. Поправки в ПДД накануне подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Настоящим профи и знатокам правил, а также автомобилистам-любителям Сибдепо предлагает пройти тест на знание нюансов перевозки своих и чужих детей в авто.

Автодепо

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Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images, архив Сибдепо.

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