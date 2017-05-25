Как кузбасские выпускники попрощались со школой

Как кузбасские выпускники попрощались со школой25 мая 2017 года в Кузбассе со школой простились 9 922 выпускника 11 класса и 24 928 учащихся 9 класса. Возможно, слёзы и тоска на их лицах появятся на выпускном балу, ну а сегодня они не скупились на улыбки. Некоторые отважились примерить противогаз и поупражняться на детской площадке. С обнимашками и целовашками кузбасские школьники отметили «Последний звонок». Самые яркие снимки дня из разных городов региона мы собрали в этом репортаже.Репортаж из соцсетей 25 мая 2017 18:14 См. также См. также См. также Текст: Елена Семёнова. Фото: http://vk.com, http://ok.ru, https://www.instagram.comВКонтактеFacebookОдноклассникиTwitter