Как кузбасские выпускники попрощались со школой

25 мая 2017 года в Кузбассе со школой простились 9 922 выпускника 11 класса и 24 928 учащихся 9 класса. Возможно, слёзы и тоска на их лицах появятся на выпускном балу, ну а сегодня они не скупились на улыбки. Некоторые отважились примерить противогаз и поупражняться на детской площадке. С обнимашками и целовашками  кузбасские школьники отметили «Последний звонок». Самые яркие снимки дня из разных городов региона мы собрали в этом репортаже.

Репортаж из соцсетей
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Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com, http://ok.ru, https://www.instagram.com

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