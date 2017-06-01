Поваленные деревья, битые авто и куски крыш: последствия урагана в Кемерове

1 июня на Кемерово внезапно обрушился ураган. Чёрные тучи нависли над городом за считанные минуты, после чего природа показала, на что способна. Дождь и сильный ветер, который повалил многочисленные деревья и срывал крыши, уже прошли, однако кемеровчане неумолимо выкладывают в соцсети фото и видео последствий разгула стихии. Сибдепо собрал самые впечатляющие фото и видео буйства природы в первый день лета.

По сравнению с прошлым ураганом, который прошёл 8 мая, этот можно назвать «автомобильным». Соцсети «наводняются» фотографиями разрушенных или битых машин, на которые упали деревья.

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Нелегко пришлось и многим крышам. Металлические листы перед своим падением смогли «покружиться» в воздухе и приземлиться, куда вздумается. Например, на провода. Кто-то пошутил, что таким образом кемеровчане «сушат профлист».

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Как рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова, такие дожди и грозы локальны и быстротечны. Днём в городе температура воздуха с +24 градусов в течение 30 минут упала до +13. Порывы ветра достигали 15-18 м/с. В некоторых районах порывы были сильнее — до 20 м/с.

А вот «стандартные» фото последствий урагана — сломанные и поваленные деревья.

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Где-то «летали» лавочки, остановки. Ну и без батута, конечно, никак.

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После урагана автомобилисты сообщили о сбоях в работе светофоров. Также очевидцы опубликовали фото, что ветки деревьев «завалили» трамвайные пути.

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В центре города фотокорреспондент Сибдепо Никита Анульев также запечатлел последствия разгула стихии.

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В настоящее время информация о том, пострадал ли кто-то в результате произошедшего, уточняется.