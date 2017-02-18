Стальной монстр для раллийных гонок за 280 тысяч рублей

«Милорд, нам нужно больше стали!», — именно этой фразой руководствовался владелец «Нивы», создавая в Кемерове этот эксклюзивный внедорожник. В рубрике «Тачка недели» Сибдепо расскажет об автомобиле, который вы не увидите ни в одном автосалоне Вселенной.

Внешний вид

Чтобы узнать, каким автомобилем пожертвовали ради этого четырёхколёсного чуда, мы позвонили продавцу-конструктору. Оказалось, что платформой внедорожника стала «Нива», от которой взяли «частично капотное пространство и лобовик».

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Конечно, труд и любовь, с которой мастер создавал машину, впечатляют. Однако в первую очередь возникает вопрос: зачем этого «монстра» обшили таким количеством металла? Может быть, его хозяин работает где-то на заводе, который выпускает металлопрокат, и получает зарплату продукцией? Мы не знаем. Минус такого экстерьера очевиден. На правой стороне машины видна неплохая вмятина. Скорее всего, хозяин хотел, чтобы стыков между металлическими листами было как можно меньше, а остальное — «и так пойдёт».

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Колёса и элементы подвески «Нивы», точнее, того, что от неё осталось, заслуживают похвалы. Машину оборудовали шинами американской компании BFGoodrich, а детали подвески покрасили в симпатичный синий цвет. Правда, в некоторых местах видна ржавчина, а кое-что осталось недокрашенным.

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Умиляет аккуратно прицепленная к корпусу внедорожника лопатка. Правда, зачем она нужна полноприводной машине с бензиновым двигателем мощностью 120 «лошадей», непонятно. Скорее всего, металл сделал своё дело – из-за собственного веса машина может зарыться в снег или грязь. Вот тут-то и сможет пригодиться этот замечательный ручной инструмент. Однако не нужно сразу впадать в крайность, если этот «зверь» застрянет, и пытаться выкопать его вручную. Если недалеко будет дерево или другой предмет, который выдержит этого броненосца — поможет лебёдка, установленная спереди. По словам продавца, она находится в рабочем состоянии.

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Последний момент во внешнем оформлении авто – светодиодные фары. Будут ли они эффективно освещать дорогу ночью – большой вопрос. Однако к остальным световым элементам внедорожника претензий нет. Машина оборудована ходовыми огнями, поворотниками и стоп-сигналами.

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Салон

В самом автомобиле только два раллийных сиденья. По всей видимости, хозяин машины делал её для бесшабашных гонок по бездорожью, раз на креслах имеются четырёхточечные ремни безопасности. Кстати, рулевое колесо здесь тоже гоночное. Панель и рычаг коробки передач стандартные «нивовские». Первая явно придаёт машине особую премиальность. Кажется, что панель обита кожей.

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В интерьере машины, как и во внешнем виде, особого внимания заслуживает пол. Совпадение! Он тоже сделан из тех же металлических листов, что и внешний корпус. Любителям бездорожья это подойдёт: не стирать же каждый раз коврики с коровьими лепёшками, которые ненароком заносишь с полей.

Автовладельцы, предпочитающие «наваливать» басы, — проходите мимо! В салоне отсутствует даже радиоприёмник, не говоря уже о каких-то других элементах мультимедиа.

Продажа

За этого по-настоящему эксклюзивного монстра кемеровчанин просит 280 тысяч рублей. Оценить, дорого это или дёшево, сложно. С одной стороны, за эти деньги вы получите ни на что непохожий транспорт в придачу с лопаткой. С другой — машина, естественно, не имеет никаких документов.

По словам продавца, после того, как в 2015 году автомобиль собрали, на нём проехали всего 50 км. Хозяин машины отметил, что «проект делался для души». Он готов не только торговаться, но и обменять этот внедорожник на другое авто, более приближенное к реальности.