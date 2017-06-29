«Стенка на стенку»: международный турнир по боксу в Кемерове

24 июня столица Кузбасса плавилась от жары. 28 градусов тепла, безоблачно, ни малейшего ветерка. Но самые высокие температуры наблюдались в стенах спортивно-развлекательного комплекса «Арена». В этот день здесь прошли четвёртые международные бои по боксу «Стенка на стенку». Как это было, читайте в материале онлайн-журнала Сибдепо.

Международные бои

Турнир по единоборствам «Стенка на стенку» прошёл в Кемерове четвёртый раз. Бойцы сошлись на ринге в борьбе по трём направлениям: классический бокс, тайский, ММА.

Именно в 2017 году спортивное состязание приобрело статус международного. За звание самой сильнейшей команды боролись профессиональные сборные Казахстана и Кузбасса, по 9 бойцов от каждой.

См. также

Мероприятие проходило параллельно с празднованием Дня молодёжи. Но стены «Арены» не пустовали, а наоборот – были заполнены воспитанниками детских домов, спортивных секций, профессионалами и любителями. Более 1 000 человек приобщились к спорту и зрелищному мероприятию, что говорит о неравнодушии кемеровчан к подобного рода событиям и спорту в целом.

Международное мероприятие совместно с крупным производителем горно-шахтного оборудования, генеральным партнёром – компанией «ОКС-Трейд», организовал тренер областной школы бокса Василий Жеребцов.

См. также

«Уровень бойцов и мероприятия с каждым годом растёт. Например, самые первые бои проходили в Кемерове на Красном озере. Затем два года мы соревновались в «Зелёном театре» «Парка Чудес». Но не всегда открытые площадки позволяли провести соревнования достойно. Особенно в том случае, если подводила погода. В этом году нам повезло с площадкой», – рассказал Василий Жеребцов.

Как добавил организатор, большое количество зрителей, которые пришли посмотреть на бои, говорит о том, что у турнира «Стенка на стенку» есть будущее.

Достойный соперник

Зрители международного турнира увидели 9 боёв по три раунда каждый. На ринге кипела ожесточённая борьба, счёт шёл на баллы. Зал оживлённо наблюдал за действом и поддерживал бойцов: каждая удачно проведённая атака сопровождалась бурными овациями.

См. также

«Меня впечатлили высокий уровень организации и проведённые бои. Судить было достаточно сложно, так как во многих моментах бойцы не уступали друг другу. Тем не менее, победа кузбасской сборной стала очевидной», – рассказал один из судей турнира, мастер спорта международного класса по тайскому боксу, многократный чемпион Кубка России, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы и серебряный призер Всемирных игр боевых искусств 2013 года Александр Абрамов.

В финале турнира одержать победу удалось сборной Кузбасса со счётом 8:1.

«Зрители видели невероятно напряжённую борьбу на ринге. Это были равные бои. Кузбасс мог уступить кубок сборной Казахстана, и сложно было прогнозировать концовку этого турнира. И я рад, что у кузбасской сборной всё получилось», – делится впечатлениями организатор турнира Василий Жеребцов.

Перспективный спорт

В будущем организаторы планируют не только привлечь новые команды, но и расширить количество дисциплин и видов спорта. Добавить бои по дзюдо, самбо, вольной борьбе, кикбоксингу и другим направлениям, и превратить турнир «Стенка на стенку» в фестиваль единоборств.

См. также

Организаторы уверены, что такие цели им по силам, ведь сейчас мероприятие поддерживает крупный партнёр – компания «ОКС-Трейд». И это говорит о больших перспективах развития турнира «Стенка на стенку».

«Мы поддержали боксёрский турнир, потому что это важно для региона и подрастающего поколения. Заботиться о молодёжи, формировать правильные традиции может каждый предприниматель. Ведь только в благоприятной социальной и культурной среде можно развиваться успешно», – говорит представитель компании «ОКС-Трейд».

См. также

«Стенка на стенку» – клубный турнир. Здесь не присваивают спортивные звания, а по факту бойцы могут только продемонстрировать свои умения и получить опыт боёв. Однако мероприятие с каждый годом притягивает всё больше профессиональных спортсменов. Это говорит об их искреннем интересе и важности подобных мероприятий в Кузбассе.