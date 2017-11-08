Страдания говядины на открытии гриль-бара «Жара»

Гриль-бары – это, пожалуй, самый модный, на сегодняшний день тип заведений в Кемерове, за исключением, разве что, бургерных. Суши-бары давно сдали позиции, кофейни и пиццерии ещё кое-как упираются, но тенденция налицо: просто обратите внимание на новые вывески на главных улицах города. Мы же побывали под самой новой – в пятницу, 3 ноября, в ТРК «Сити-парк» официально открывали гриль-бар «Жара».

О месте, где расположилась «Жара», мы уже сказали всё, что могли. Да, «Сити-парк» — новенький, с иголочки, торговый центр. Бесспорно, здесь есть возможность выделить солидную площадь для заведения. Опять же – большая парковка, на которой всегда найдётся место. Но, несмотря ни на что, Кузнецкий остаётся Кузнецким, со всеми вытекающими. Впрочем, своё мнение никому не навязываем – вдруг у кого-то именно на этом проспекте разгорается зверский аппетит? Давайте сразу же ступим на эскалатор и поднимемся на второй этаж, где, среди пустующих пока торговых боксов, спрятался один из входов в «Жару».

Интерьер и атмосфера

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Среди кемеровских гриль-баров «Жара» наверняка самый большой. Столов здесь побольше, чем в ином «ресторанном дворике». Они «разнокалиберные» — от больших, на компанию, до совсем крошечных, для двоих. В стратегическом центре заведения оборудована небольшая сцена, перед ней – пустое пространство, бар явно готов к тому, что посетители будут танцевать. Правда, барная стойка – душа и сердце любого бара – теряется в этом огромном зале, от входа не сразу и разглядишь.

Вообще, «Жара» куда больше походит на ресторан или даже ночной клуб, чем на классический гриль-бар. Дело в том, что здесь пока ещё нет какой-то своей изюминки, нет собственного неповторимого стиля, отличающего любой по-настоящему успешный бар. Да, здесь чисто, уютно, даже красиво. Но здесь не получается расслабиться с первых же минут, как это бывает в барах. Нет, для этого заведение слишком академичное. Единственные же барные «фишки» в интерьере — это стеллажи, на которых стоят огромные бутыли с целыми лимонами, да поварские тесаки, торчащие из деревянных полок. Не забываем про отличный вид из окон: на трамвайную остановку КЭМЗ и вывеску «Ленты». Будете смеяться, но самое стильное и оригинальное помещение в «Жаре» — комната для курения. Она как бы предлагает комфортно расположившимся на диванах гостям полюбоваться на тех, кого они намерены съесть (или только что съели) в живом, первозданном виде.

Уж не знаем, почему, но ажиотажа в связи с открытием «Жары» не было. Никто не толпился в гардеробе, огромный зал, на наш взгляд, был заполнен от силы наполовину. Веселее от этого, как сами понимаете, не стало. В ожидании, пока начнётся что-то интересное, кемеровчане откровенно скучали. Атмосферы праздника не наблюдалось и в помине — слишком мало было гостей, чтобы её создать. Впрочем, объективные причины такого прохладного отношения граждан к «Жаре» можно найти в следующем разделе.

Обслуживание

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Когда мы сдавали одежду в гардероб, к нам подошёл охранник и поинтересовался, знаем ли мы, что сегодня вход в «Жару» платный? Мы ответили, что теперь уже знаем и страж порядка направил нас к окошечку, где красивая девушка за 500 рублей (с каждого) закрепила на наших руках бумажные браслетики. Мы, естественно, поинтересовались, за что берутся деньги. «Но сегодня же у нас открытие!», — был ответ. На просьбу уточнить, что всё-таки получат клиенты, заплатившие эту сумму, нам ответили, что сегодня в «Жаре» выступают DJ Twins Project и новокузнецкая кавер-группа Mojo. И вообще будет празднично и весело. Но никакого чека не дали (а мы просили — нам ведь перед бухгалтерией отчитываться). И в итоговый счёт плату за вход тоже не включили.

Ещё один не очень приятный момент был связан с заказом столика. Зная, что идём на открытие заведения, мы заранее его забронировали (кто же знал, что зал будет наполовину пустым?). Вежливая девушка спросила, какой столик нам больше подойдёт, внимательно записала фамилию, имя и отчество, а также телефон и заверила, что нас ждут с нетерпением. Но когда мы подошли к администратору, оказалось, что в списках гостей нас нет. Впрочем, девушка вышла из положения: ткнула пальцем в первую попавшуюся фамилию на планшете (не Кимеев – мы успели подсмотреть), сказала: «Вот они вы», — и провела нас за свободный столик, благо в них, как уже говорилось, недостатка не было.

Зато воспоминания об обслуживании за столиком — едва ли не лучшие за всю историю рубрик «Вкус и пафос» и «Сытый и голодный». Девушка-официант Мария ненавязчиво предложила помощь в исследовании пухлого (и тяжело листаемого – новенькое ещё совсем) меню, в котором отлично ориентируется. И владеет дополнительной информацией, которая в этом меню не значится. Не просто «Попробуйте чак-ролл, он вкусный», а «Чак-ролл – это вырезка из шеи, самая малоподвижная мышца при жизни быка и самая мягкая», — заслушаешься. И так по каждому пункту. И не забыла уточнить степень прожарки. Живо поучаствовав в выборе каждого блюда, Мария не сбавила оборотов – заказ был доставлен за столик с прямо-таки изумительной скоростью.

Меню и цены

Внешним видом и объёмом меню напоминает добротный «глянец», только без бесполезных страниц с рекламой. Выбор по каждой позиции, от салатов до десертов, довольно большой. Но при этом большинство блюд стандартные. Не то, чтобы это было плохо – какой гриль-бар без бараньих рёбрышек, говяжьих стейков или ростбифа? Просто в меню очень мало «якорей» — блюд-«фишек», по которым заведение будут узнавать и вспоминать. Салат с маринованным ростбифом, суп из бычьего хвоста, бараньи колбаски, каре и чак-ролл (самое дорогое индивидуальное блюдо в меню) – вот, пожалуй, и всё, что действительно интересно и притягивает взгляд. И главное разочарование – в меню нет рибая.

С алкогольной картой – та же картина. Она солидная и не имеет «дыр» ни на одной позиции. Все популярные крепкие напитки представлены, но нет ни одной строчки, наткнувшись на которую, скажешь: «Ого, у них и это есть!». Даже набор коктейлей мы как будто видели уже много раз. А ведь это всё-таки бар. Где, спрашивается, творчество барменов? Единственное, на чём стоит заострить внимание – пиво. Из зарубежных стран, славных пенным напитком, в «Жаре» представлена только Бельгия. И это очень достойный и интересный выбор. А отечественный производитель представлен только «крафтом», тоже из довольно редких пивоварен.

Что же касается цен, то они в «Жаре» очень кусачие. На уровне самых дорогих ресторанов в городе, за исключением двух-трёх. Это автоматически исключает «Жару» из списка заведений, которые можно посещать регулярно. Вечер с парой-тройкой кружек и «перекусом» обойдётся, минимум, в 2 000 рублей (не забываем о плате за вход). Впрочем, «дорого» — это понятие субъективное. В любом случае, самое главное – поварское искусство.

Кухня

Следуя советам официантки Марии, мы выбрали царь-блюдо «Жары» — чак-ролл из говядины. По всем параметрам подходит: самый дорогой пункт меню (1 200 рублей), самый претенциозный, да ещё и Мария его так нахваливала. В качестве оправы к бриллианту кухни были выбраны суп-крем из шампиньонов в хлебной буханке (180 рублей) и безалкогольный глинтвейн (200 рублей) с мёдом (30 рублей).

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Суп очень даже неплох – в меру густой, сытный, с гренками и мелко нарезанными грибами. В самый раз, чтобы утолить первый голод. Тем более, что как раз к тому моменту, когда он был съеден, прибыл гвоздь программы – чак-ролл. И вот это было разочарование из разочарований! В меню белым по пёстрому написано: подаётся с овощами-гриль и двумя соусами. Но реальность в лице работников кухни внесла свои коррективы: кроме мяса на доске лежали малюсенькая помидорка, две дольки малосольного огурчика и горка отварной картошки, обжаренной в масле с луком. Никого не хотим обижать, но у нас были иные представления о том, что такое овощи-гриль…

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Впрочем, это всё ещё полбеды. Сам чак-ролл мы склонны рассматривать, без преувеличения, как издевательство. Считается, что кусок свежей говядины вообще трудно испортить – слишком уж она вкусная сама по себе. Поверьте, это возможно. Мы лично видели, как Мария записывает в блокноте: степень прожарки – «медиум рэйр». Отличить мясо, приготовленное таким образом, несложно – оно нежно-розовое внутри. Как видит эту степень прожарки повар «Жары», вы можете наблюдать на фото. Чтобы разрезать чак-ролл, пришлось прилагать усилия, а жевался он крайне тяжело. Скажите, это действительно был «шейный отруб молодого бычка»? Кроме того, мясо оказалось сухим до невозможности. Вот бы где пригодились соусы, заявленные в меню… А ведь чак-ролл называют «кузеном» рибая и ценят именно за сочность и нежность.

И завершающий штрих: блюдо подали холодным. И мясо, и картошку, которая «овощи-гриль». И ведь официантка принесла нам заказ буквально через 20-25 минут. Это что, получается, блюдо было готово заранее? Стояло и ждало, пока кто-то закажет? Хорош гриль-бар, что тут скажешь! Главное блюдо вечера в желудок упало камнем, хоть и запивалось глинтвейном. Но помогал он слабо: в последний ухнули столько специй, что в горле першило.

Итак, за что было заплачено 1 200 рублей? Теоретически – за элитный стейк из говядины с овощами-гриль, практически – за холодное, жёсткое, пересушенное на гриле мясо с холодной картошкой. Ещё раз – 1 200 рублей! При том, что в Кемерове есть места, где подают рибай за 700 рублей или просто восхитительно прожаренные говяжьи стейки за 380 рублей. А всего пришлось выложить 1 610 рублей за ужин, который практически не доставил удовольствия — одним супчиком сыт не будешь.

Подведём итог. К очевидным плюсам «Жары» можно отнести просторный зал, приятный дизайн, работу официантов (поверим, что все они так же хороши, как Мария), наличие комфортной «курилки» и сцены.

Большую часть неприятных моментов, конечно, можно списать на волнение в день открытия. Ну забыл кто-то внести нас в список гостей – ведь в итоге разместили же. Ну берут деньги за вход – так скоро реальность собьёт с владельцев спесь и плату снизят, а то и вовсе отменят. Цены высокие – так это, повторимся, понятие субъективное.

Но к одному факту мы никак не можем отнестись с пониманием: гриль-бар, в котором не умеют готовить мясо – это нонсенс. И этот минус перевесит любые плюсы. Какие бы звёзды не появились на сцене «Жары», настроение гостей в первую очередь зависит от повара.

Да, а праздника в честь открытия мы так и не дождались. Начало было запланировано на 20.00, но вот уже 20.30, всё съедено, всё выпито, а начинать никто и не думает. И тут мы случайно подслушали разговор организаторов торжества: оказалось, что все ждут неких важных гостей, без которых начинать не велено. Не знаем, кому как, а нам такой подход показался обидным. Мы гордые – расплатились по чеку и отправились домой, переваривать элитный чак-ролл.