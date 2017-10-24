Связь-Банк: государственное — в тренде

Финансовая обеспеченность современного человека зависит от умения управлять бюджетом и грамотно инвестировать в надёжные инструменты накопления. Для этого нужен помощник, доверие к которому непоколебимо. У многих только банк с участием государственного капитала ассоциируется с надёжным и устойчивым партнёрством. Но в то же время такое финансовое учреждение кажется консервативным, не всегда гибким и современным.

Онлайн-журнал «Сибдепо» поговорил с управляющим директором по развитию розничного бизнеса Связь-Банка в Кемерове Никитой Фишером и узнал, может ли такой банк быть современным, гибким и предлагать свои выгодные условия.

— Связь-Банк появился в 1991 году. Он существует больше 20 лет. Скажите, как банк с такой историей и опытом подстраивается под запросы современного клиента?

— Связь-Банк входит в группу государственной корпорации «Внешэкономбанк» и работает на финансовом рынке больше 26 лет. Сегодня мы представлены в 54 регионах. Для нас важны интересы клиента. Сегодня поведение клиента меняется. Он всё меньше хочет ходить в отделения, не готов ждать в очередях, требует персонального подхода. Поэтому многие обращения мы отрабатываем в интернете, дистанционно по телефону и при личной встрече в офисе банка. Наша главная задача – понять суть проблемы, найти решение, а не отработать шаблон по принципу конвейера. Именно сейчас в Связь-Банке проходят серьёзные и интересные изменения в этом направлении.

Значимость Связь-Банка: Связь-Банк – участник Национальной платёжной системы «Мир» (ПС «Мир»). По данным Центрального Банка Российской Федерации, Связь-Банк входит в список 30 крупнейших банков России. Связь-Банк вошёл в рейтинг надежных банков журнала Forbes. Банк России признал Связь-Банк значимым на рынке платежных услуг.

— Какие новые продукты вы запустили для современных клиентов?

— Мы улучшаем существующую линейку и параллельно запускаем новые продукты. Связь-Банк помогает существенно понизить ставку по кредиту и платить меньше. Это предложение актуально для тех, кто имеет кредиты в разных банках. Другой продукты помогает сохранить и приумножить доход. Это всё, безусловно, важно, но клиент ждёт от нас не только низких ставок по кредитам и высоких ставок по вкладам.

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— Тогда расскажите, как ещё упрощаете жизнь своих клиентов?

— Наша задача – сделать обращение в банк для жителей Кемерово и Кемеровской области максимально лёгким, простым и комфортным. Поэтому совсем недавно мы запустили новый интернет-банк «Живи онлайн». Многие вопросы он позволяет решать дистанционно.

— Какие задачи клиенты могут решить с помощью интернет-банка «Живи онлайн»?

— Кемеровчане могут самостоятельно перевести деньги с карты на карту, заплатить за ЖКХ или детский сад, обменять валюту, открыть вклад – это самые востребованные и привычные операции. Возможно, кто-то любит делать всё это в компании менеджера банка. Но большинство всё же предпочитает не тратить своё время на визит в банк, а быстро оплатить всё через сайт или в понятном мобильном приложении, которое можно скачать на любой смартфон.

Но, конечно, мы всегда на связи: можно написать в любой мессенджер, позвонить на бесплатный номер, прийти в отделение по адресу проспект Октябрьский, 9. Мы вам поможем и всё подскажем.

Рейтинги: Национальное рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности ПАО АКБ «Связь-Банк» на уровне ruA. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.

— Для малого бизнеса Связь-Банк предлагает какие-то продукты?

— Для малого и микробизнеса мы запустили пакетные предложения по расчётному обслуживанию и депозиты. Разработали и запустили интернет-банк специально для индивидуальных предпринимателей «Работай онлайн». Мы предлагаем людям дела высокую надёжность и все преимущества современного обслуживания плюс выгодные условия по продуктам.

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— На что Связь-Банк ориентируется при разработке новых предложений и акций?

— Для нас основной ориентир в работе – мнение клиентов. Будем благодарны за любые замечания о нашей работе. Есть какие-то индивидуальные вопросы – обращайтесь, будем решать вместе. Нам хочется, чтобы общение с банком оставляло приятные эмоции и не отнимало лишнее время. Мы уважаем своих клиентов и слышим их во всех регионах России, где мы работаем.

— Что посоветуете клиентам при выборе банковских продуктов?

— Цените своё время и деньги. Выбирая банк и финансовый продукт, не торопитесь, изучите предложения, оцените свои реальные потребности и возможности. К выбору банка стоит подходить как к выбору долговременного делового партнёра: тут не место сиюминутным эмоциям, надо всё обдумать.

1991 год – дата основания Связь-Банка. Генеральная лицензия Банка России №1470. Главный акционер Связь-Банка – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Адрес: Кемерово, пр-т Октябрьский, 9.

Телефон: 8 (3842) 45-27-02.