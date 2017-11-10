Театр с попкорном: лучшие спектакли мира теперь и в Кемерове

В ноябре в кемеровском кинотеатре «Планета кино» стартовал новый федеральный проект TheatreHD. Благодаря ему кузбассовцы смогут познакомиться с лучшими спектаклями мира, не тратя деньги на перелёт до Лондона или Нью-Йорка, – в проекте участвуют самые известные театры мира. Сибдепо узнал, не убьет ли проект кемеровские театры, какие постановки самые интересные и зачем кемеровчанам смотреть иностранные спектакли в кино.

Что такое TheatreHD?

TheatreHD – это показ мировых спектаклей в кинотеатрах. Формат «театр в кино» появился в 2011 году. Первопроходцем стал нью-йоркский театр «Метрополитен Опера». Именно он первым в мире решился показывать свои постановки онлайн, привлекая таким образом новых зрителей со всего мира.

«Проект TheatreHD был создан арт-объединением CoolConnections, к тому времени уже известным организацией фестивалей кино. Компании всегда были интересны нестандартные проекты. После «Метрополитен Опера» подключились и драматические театры, был показан спектакль Дэнни Бойла «Франкенштейн» с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером в главных ролях, и невероятный интерес аудитории показал, что формат «театр в кино» востребован в России», — рассказала менеджер проекта TheatreHD Майя Фарафонова.

Несмотря на то, что проект уже достаточно известен, до Кузбасса он добрался только в 2016 году. Первыми с TheatreHD познакомились жители Новокузнецка. Однако сейчас в южной столице Кузбасса трансляции приостановились – TheatreHD ищет новую площадку. Зато с ноября увидеть на сцене Джуда Лоу, Дэниэла Рэдклиффа, Артура Дарвилла, Имелду Стонтон и других известных актёров смогут кемеровчане. В силу разницы во времени, кузбассовцы смотрят постановки в записи, в то время как жители европейской части России имеют возможность прикоснуться к мировому театральному искусству в режиме реального времени.

Какие спектакли показывают?

Сейчас в проекте участвуют несколько театров, которые не побоялись современных технологий: «Метрополитен Опера» (Нью-Йорк), «Королевский национальный театр» (Лондон), Шекспировский театр «Глобус» (Лондон), Большой театр (Москва), «Комеди Франсез» (Париж) и другие.

Репертуар проекта включает более 60 постановок разных жанров – балет, драма, опера, комедия и другие. И практически в каждом спектакле – именитые артисты. Также в рамках проекта зрители в родном городе могут посмотреть спектакли-номинанты и лауреаты главной театральной премии России «Золотая маска».

Пока в Кемерове расписание составлено до конца декабря. Горожане смогут оценить 11 постановок.

12 ноября, все желающие познакомятся с одной из визитных карточек Большого театра – балетом «Корсар».

«Это балет удивительной красоты и невероятного темперамента. Экзотический, как восточный базар, пряный, как специи, динамичный, как лучшие образцы жанра историй про пиратов. «Корсар» станет подарком как для тех, кто обожает белую классику, так и для тех, кто не мыслит жизни без приключений», — говорится в описании постановки.

14 ноября кемеровчане смогут оценить актёрскую игру Джуда Лоу. Он исполнит главную роль в постановке «Одержимость». Спектакль рассказывает о бродяге Джино, у которого начинается бурный роман с замужней девушкой. Вместе с ней герои решают избавиться от третьего лишнего – мужа женщины.

Третья постановка в кемеровской афише – опера «Норма», 18 ноября. Это премьера не только для кемеровских зрителей, но и премьера сезона «Метрополитен Опера».

В проекте участвуют не только современные постановки, но и основанные на классике. Так, например, 21 ноября можно будет познакомиться с «Доктором Фаустом» Шекспировского театра «Глобус». В роли Мефистофеля выступит достаточно известный актёр – Артур Дарвилл («Доктор кто», «Легенды завтрашнего дня»).

Do you speak English?

Многие зрители боятся идти на такие постановки из-за языкового барьера: всё-таки спектакли идут на языке оригинала с субтитрами.

Кто-то никогда не изучал английский язык, кто-то просто не уверен в своем уровне знаний. Есть ещё одно опасение – не успеть прочить субтитры. А это, считай, пиши пропало.

Но все страхи напрасны, утверждают постоянные зрители из Новокузнецка. Юлия Прокофьева посмотрела более 10 постановок и может смело заявлять, что никаких сложностей во время просмотра не возникает.

«Моя мама, никогда не изучавшая английский, с удовольствием посмотрела спектакль «Верхний свет» и сказала, что никаких сложностей в понимании действия она не ощутила, — отметила новокузнечанка. – У меня тоже проблем с пониманием не было: если что-то не понимаешь, успеваешь прочитать титр. У моей коллеги доброй традицией стали походы в кино с группой взрослых людей, изучающих английский. После они обсуждали спектакли на своих занятиях, разворачивая серьёзные дискуссии. Кстати, спектакли интересны не только взрослым. Мой 16-летний сын с удовольствием сходил на спектакль с Камбербэтчем и оценил его в роли Франкенштейна. Был очень доволен тем, что его английский позволил ему не зависеть от субтитров. Актёрское мастерство Камбербетча не перестает восхищать и удивлять. Он чрезвычайно пластичен и непредсказуем».

Зрители и авторы проекта убеждены: с помощью таких походов в театр можно отлично подтянуть уровень английского, не тратя дополнительных денег на репетиторов.

Театр или кино?

Не секрет, что кемеровчане чаще ходят в кино, нежели в театр. Во время гастролей театра «Сатирикон» на эту проблему обращал внимания Константин Райкин. Известный актёр беспокоился о том, что театр является элитарным искусством и достаточно сложно привлечь зрителя на спектакли. Его позицию поддерживают и кемеровские театралы. Но с небольшой оговоркой: кемеровчане ходят в театр, но не разбираются в нём. Немногие могут принять арт-хаусную постановку или серьёзную драму. Поэтому проект TheatreHD стал ещё одной надеждой приблизить кемеровчан к прекрасному.

«Я знакома с этим проектом и не ожидала, что он так скоро придёт в наш город, — поделилась с Сибдепо завлит Кемеровского областного театра драмы Анна Резвова. – Оцениваю этот проект исключительно с положительной стороны – кемеровский зритель сможет понимать общемировые тенденции театрального искусства. К тому же это повысит уровень ожидания зрителей. Конечно, мы все понимаем, что на такие спектакли люди часто идут не потому что это какая-то потрясающая постановка, а потому что в ней задействованы известные актёры. Но для западных артистов серьёзным показателем является именно игра в театре, а не кино. Поэтому будет интересно оценить их работу, подчерпнуть какие-то моменты для себя».

Организаторы уверены: театр в кино не оттолкнёт зрителей от учреждений культуры. Это особый, новый вид современного искусства, который расширяет границы.

«Нам часто приходится преодолевать скепсис и консерватизм многих зрителей, которым кажется, что театр на экране не дает тех эмоций, которые можно получить на живом спектакле, — пояснила менеджер проекта TheatreHD Майя Фарафонова. — Но театр в кино и не конкурирует со своим прародителем, он открывает двери для тех, у кого нет возможности, скажем, слетать на оперу в Нью-Йорк или посетить Большой театр. Однажды решившись попробовать, наши зрители с удивлением обнаруживают, что вовлечены в спектакль так же, как если бы были в зрительном зале – очень быстро граница с экраном стирается, и в конце показов всегда звучат аплодисменты. Такие показы создают коллективную эмоцию, которую невозможно получить дома перед телевизором. Во многих городах для зрителей это единственная возможность встречи с большим искусством».

Сейчас спектакли в кино показывают в более чем 60 городах России и ближнего зарубежья. Организаторы показов уверены, что театр в кино найдёт в Кузбассе своего зрителя и проекту удастся расширить географию показов. Поэтому вместе с театральными постановками начали в Кемерове проект «АртЛекторий» — лучшие документальные фильмы о художниках и направлениях в искусстве, а также показы крупнейших выставок десятилетия на большом экране.