Телу – время: 100 дней до лета!

С 20 февраля по 12 марта кемеровский фитнес-клуб «Малибу» предоставляет уникальный шанс правильно подготовить своё тело к пляжному сезону – с помощью фитнес-карты «100 дней до лета». В рамках специального тренировочного курса под руководством персонального тренера «Малибу» вы приведёте себя в отличную форму всего за 100 дней! Результаты участниц прошлогоднего курса поражают своей результативностью: девушкам удалось сбросить до 10 лишних килограммов веса, перестроить свой рацион и полюбить фитнес навсегда.

Мечта каждой женщины — привести себя в идеальную форму. Надеть красивое летнее платье, открытые туфли и ловить восхищенные взгляды окружающих! А ещё лучше в новом модном купальнике покорять сердца мужчин на пляже и не испытывать смущения ни от единой части своего прекрасного тела. Но лень и гастрономические страстишки делают мечту труднодосягаемой. А методы похудения, которые мы порой применяем к себе, просто варварские: голодание, жёсткие диеты или, чего хуже, сомнительные медикаменты.

Не отказывайтесь от себя и своей мечты! Вы же наверняка смелая, целеустремлённая и усердная женщина. При помощи профессиональной тренерской поддержки вы сможете преобразиться к пляжному сезону, и фитнес-карта «100 дней до лета» разработана именно для вас.

Карта включает 100 дней нового режима жизни, питания и тренировок. С первого дня вы вместе с персональным тренером распределяете, как эффективно пройдут 30 посещений групповых программ, 15 персональных тренировок с тренером, 10 посещений тренажёрного зала, 3 фитнес-тестирования, посещение сауны. В подарок вы получите фирменный дневник тренировок, в который будете подробнейшим образом записывать все свои усилия и достижения. Эффективность такого комплексного подхода в разы выше самостоятельных занятий, так как часто человек сам просто не в состоянии профессионально выстроить себе систему, у него банально нет для этого необходимых знаний. Бонус мамочкам — детей на время тренировки можно оставить в игровой комнате.

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Дать старт своей сотне можно в любой из дней проведения акции — с 20 февраля по 12 марта. Все 100 дней вас будет вести тренер, днём и ночью отслеживая ваши показатели, вплоть до тотального контроля вашей диеты. Это, по словам участниц прошлогодней акции, самое сложное – перестроить свой рацион, не дать слабину, устоять перед искушением шоколадкой или кусочком тортика. Тренер довольно успешно решает эту проблему. В персональном дневнике рассчитывается покалорийно и фиксируется каждый приём пищи, расписываются рекомендации по обычному и спортивному питанию, а также указываются тренировочные цели и результаты каждой тренировки. За расписанием занятий также можно следить, установив мобильное приложение фитнес-клуба «Малибу» для Android и iOS.

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«Клубная карта «100 дней до лета» подразумевает некий оптимальный набор опций для человека, который хочет привести себя в порядок и в форму к лету, — рассказывает Ирина Обедина, мастер-тренер фитнес-клуба «Малибу», мастер спорта мeждунарοднοгο класса пο лёгкοй атлeтикe, пοлуфиналистка Олимпийских игр 2008 года. — Особенно эта программа будет полезна тем, кому сложно себя мотивировать или наоборот — тем, кого необходимо сдерживать от употребления нездоровой пищи, вызывающей набор веса. Тренер даёт рекомендации, исходя из возможностей и проблем клиента. Подход персональный – от первого до сотого дня».

В начале, середине и в конце стодневки проводится фитнес-тестирование. Специальные весы определяют биологический возраст человека, расход уровня калорий, базовый метаболизм, измеряют соотношение мышечной массы, жировой ткани, причём во всех частях тела по отдельности, чтобы тренеру было удобнее составлять и корректировать персональную программу тренировок. 80% посетителей «Малибу», впервые пришедших в тренажёрный зал, жалуются на боли в спине и пояснице — учёные уже назвали остеохондроз «чумой 21 века»: офис, компьютер, сидячий образ жизни и… слабые мышцы спины присущим многим из нас. Ещё «беспокоит» жирок на животе и бедрах. Эти проблемы достаточно просто решаются, нужно просто принять решение и довериться тренеру.

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«На начальном этапе вместе с тренером выясняется и корректируется цель клиента, поскольку порой люди ставят себе неадекватную цель, либо неконкретную, расплывчатую, например, просто «Похудеть!», — рассказывает Ирина Обедина. – К тому же, многие посетители клубов выбирают лишь одно направление тренировок – либо фитнес, либо тренажёрный зал. Стодневная программа их объединяет делает намного продуктивнее. В «Малибу» 3 групповых зала, в которых проводится порядка 30 различных направлений тренировок: танцевальные, силовые, степ-аэробика, кардионагрузки и так далее».

По словам тренера, клубная карта «100 дней до лета» подойдёт и мужчинам: условия те же, только групповые программы будут несколько другими: стретчинг (упражнения на растягивание, гибкость и эластичность мышц), пилатес (развивает подвижность суставов и мелких мышц), йога (развивает гибкость), Hot Iron (развивает силовую выносливость), в зависимости от индивидуальных особенностей и пожеланий. Например, в тренажёрном зале вы будете работать над силой, а если вам не хватает гибкости — добро пожаловать на йогу. К слову, недостаточная гибкость не позволяет выполнять силовые упражнения с должной амплитудой, соответственно и коэффициент полезного действия данных упражнений невысок.

Стоимость фитнес-карты «100 дней до лета» составляет 17 000 рублей с тренером и 21 000 рублей с мастер-тренером. И это весьма выгодное предложение, поскольку отдельные персональные тренировки стоят достаточно дорого – около 10 000 в месяц. Здесь же 3 месяца тренерской поддержки обойдутся всего в 17 000 рублей. Оплата, кстати, взымается сразу и в полном объёме. Это тоже часть 100-дневной программы — психологическая. Человеку, заплатившему за услугу заранее, будет намного сложнее отказаться от неё или отлынивать от тренировок, появляется целеустремлённость, работа на результат. А результаты, к слову, очень даже впечатляют. Участницы прошлогодней программы поделились своими достижениями и впечатлениями.

Татьяна Макарова: «За три месяца я похудела на 6 килограммов. Мне попался очень хороший тренер Екатерина Сабинина — строгий, заинтересованный в моих успехах, где-то ругалась, где-то хвалила, расслабиться не давала. К тому же, когда платишь сразу, ты заинтересована в результате, и знаешь, что не пускаешь деньги на ветер, что будешь заниматься. Я бы посоветовала эту программу в первую очередь новичкам, тем, кто впервые пришёл в тренажёрный зал, кому нужно составить программу тренировок, кому надо научиться правильно делать упражнения и правильно питаться, это очень важно. Кстати, до «100 дней к лету» я ходила только на фитнес, а после втянулась и до сих пор продолжаю активно заниматься в тренажёрном зале».