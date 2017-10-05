Тест «Кто ты в школьной иерархии?»

Каждый год 5 октября обнуляются грехи всех школьников. В этот день двойки и плохое поведение за весь год искупаются пышными букетами и словами благодарности. Квартиры учителей превращаются в настоящие цветочные сады, серванты пополняются очередной хрустальной вазой и стопка из ежедневников увеличивается. В День учителя онлайн-журнал Сибдепо решил вспомнить школьные будни. Пройдите тест от Сибдепо и узнайте, кто вы в школьной иерархии.