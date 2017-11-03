Студенческая атмосфера славных 90-х

Можете нас осуждать, но начнём с пороков, которые мало кому из студентов были чужды. А именно с «зелёного змия». Ведь то были такие чудные времена, когда водку массово разливали в пластик и жесть. Но даже среди этого хаоса особняком стоял один сорт – водка газированная. Как он назывался?
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На этом фестивале выросли, без преувеличения, тысячи студентов. Да что там, ради него многие и поступают в вузы. Ради неповторимой атмосферы репетиций, предконцертного мандража, послеконцертной эйфории и незабываемых вечеринок. Эта атмосфера заставляет студвесновцев вздыхать и спустя многие годы после окончания вуза. И кажется, что фестиваль существовал всегда. Но на самом деле, «Студенческая весна» — это довольно молодое явление. В каком году он стал официальной федеральной программой поддержки и развития студенческого творчества, с областными гала-концертами, выездами в другие города России, "студенческими вагонами" и россыпями наград от администрации области?
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Студенты 90-х помнят, что первым ночным клубом, открывшимся в легендарном кемеровском ДК «Москва», была «дискотека радиостанции «Европа Плюс». И здесь была самая большая концентрация студентов – благодаря близости КемГУ и КузГТУ. А ещё у этого заведения была замечательная особенность: там продавался всего один более или менее крепкий напиток. Как этот напиток назывался в народе?
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Именно в 90-е этот аксессуар начали активно использовать кузбасские студенты. А к концу десятилетия он превратился в неотъемлемую часть их образа.
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В студенческом игровом спорте фавориты среди вузов Кузбасса периодически меняется. Приходит талантливое поколение – и КемГУ на пару-тройку лет выбивается в лидеры. А потом СибГИУ вдруг «взлетит», или КемТИПП. Но в баскетболе уже четверть века областной флагман не меняется – это команда одного и того же вуза. Какого?
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Извините за резкий переход, но снова вопрос о вредных студенческих привычках. Болгарские сигареты были уделом курящих студентов задолго до 90-х – некачественные, зато дешёвые. А благодаря финансовому кризису 1998-го с ними познакомились и студенты конца XX века. И, так же, как предшественники, давали маркам табачных изделий обидные прозвща. Какие сигареты кашляющие студенты злобно обозвали «Погоню́»?
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Этот материал был бы неполон без вопроса о КВН. Студенты 90-х знают, что Высшую лигу Клуба кузбассовцы начали покорять задолго до «Кембриджа». А в 1996-м наша команда ради достижения заветной цели объединилась с коллегами из Кривого Рога. Как называлась эта объединённая команда?
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Модную футболку, непохожую на другие, студентке начала 90-х было сложнее достать, чем что угодно сегодня. Но нашлось противоядие от дефицита – простое но эффективное. Что делали девушки, чтобы превратить обычные майки в «крутые»?
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Вопрос о кузбасских музыкальных группах. Была такая команда которой, казалось, оставался маленький шажок до музыкального "Олимпа" — она очень высоко забралась в авторитетнейшем чарте 90-х — «Золотом граммофоне». Как эта группа называлась?
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Последний вопрос не о Кузбассе, но о бесспорной звезде кемеровских танцполов перовой половины 90-х. Как звали «короля евроденса», известного планете только по своей фамилии – Haddaway?
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