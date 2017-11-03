Студенческая атмосфера славных 90-х

На этом фестивале выросли, без преувеличения, тысячи студентов. Да что там, ради него многие и поступают в вузы. Ради неповторимой атмосферы репетиций, предконцертного мандража, послеконцертной эйфории и незабываемых вечеринок. Эта атмосфера заставляет студвесновцев вздыхать и спустя многие годы после окончания вуза. И кажется, что фестиваль существовал всегда. Но на самом деле, «Студенческая весна» — это довольно молодое явление. В каком году он стал официальной федеральной программой поддержки и развития студенческого творчества, с областными гала-концертами, выездами в другие города России, "студенческими вагонами" и россыпями наград от администрации области?