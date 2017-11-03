Студенческая атмосфера славных 90-х

Как показывает наша статистика, подавляющее большинство читателей Сибдепо учились в вузах около 20 лет назад (плюс-минус 5 лет). Этот выпуск «Вопроса времени» посвящён, в первую очередь, им – студентам 90-х. И посвящён он отнюдь не учёбе, но исключительно развлечениям, как одобряемым министерством образования, так и не очень — от безбашенных тусовок до благородных спорта и творчества.

Вопрос времени

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Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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