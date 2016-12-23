Топ-10 новогодних иллюминаций в Кемерове

Как ни грустно это признавать, но вездесущий кризис дотянулся своими костлявыми лапами и до главного праздника в году. Того великолепия, что мы наблюдали в Кемерове 6-8 лет назад, уже нет. Учреждения и предприятия, магазины и торговые центры, школы и вузы уже не так активно соревнуются в креативности. Судя по тому, что мы увидели, бюджеты на оформления выделяются уже далеко не те, что прежде. Но, как бы то ни было, праздничных огней всё равно много во всех уголках города. Пусть выбор был не таким большим, как мы привыкли, но на топ-10 хватило.



Безусловно, наше мнение субъективно, как и само понятие «красота». Если, на ваш взгляд, мы пропустили чью-то гениальную новогоднюю идею, оставляйте фото в комментариях или отправляйте к нам на почту. Мы готовы признать свои ошибки и добавить ещё одного участника к нашей традиционной «голосовалке».