Топ-10 новогодних иллюминаций в Кемерове
Как ни грустно это признавать, но вездесущий кризис дотянулся своими костлявыми лапами и до главного праздника в году. Того великолепия, что мы наблюдали в Кемерове 6-8 лет назад, уже нет. Учреждения и предприятия, магазины и торговые центры, школы и вузы уже не так активно соревнуются в креативности. Судя по тому, что мы увидели, бюджеты на оформления выделяются уже далеко не те, что прежде. Но, как бы то ни было, праздничных огней всё равно много во всех уголках города. Пусть выбор был не таким большим, как мы привыкли, но на топ-10 хватило.

Безусловно, наше мнение субъективно, как и само понятие «красота». Если, на ваш взгляд, мы пропустили чью-то гениальную новогоднюю идею, оставляйте фото в комментариях или отправляйте к нам на почту. Мы готовы признать свои ошибки и добавить ещё одного участника к нашей традиционной «голосовалке».
10 место
Фасады ГЦС «Кузбасс» и главного корпуса КемТИППа
По отдельности ни «Кузбасс», ни КемТИПП ничего особенного, честно говоря, не создали. А если ещё честнее, то силы и средства в создание атмосферы праздника вкладывались по минимуму. Если руководство центра спорта сподобилось хотя бы на баннер и гирлянды, то в пищевом вузе рассудили, что синяя подсветка крыльца сама по себе достаточно хороша (особенно, если сравнить с вторым корпусом КемГУ, в канун праздника украшенным строительными лесами).

Но фасады зданий выходят на один участок бульвара Строителей и вместе создают очень нарядное и атмосферное пространство. Над головами горят ярко-жёлтые городские фонари и их свет смешивается с ярко-синим светом фасадов центра спорта и вуза. Получается очень по-новогоднему, особенно когда идёт снег.
9 место
Административное здание Кемеровской ГРЭС
Оформители этого здания тоже решили, что всё и так замечательно – нужен только мастерский штрих, создающий атмосферу Нового года здесь и сейчас. В роли штриха выступили ели, очень удачно растущие перед зданием. Их украсили гирляндами, а на фасад повесили баннер, уточняющий, кто именно поздравляет кемеровчан и гостей города. И вуаля – оформление готово! Отметим, что в свете этих огней даже Кузнецкий проспект, самый унылый и депрессивный в городе (а, возможно, и в мире), смотрится вполне себе празднично.
8 место
Проспект Весенний в Лесной поляне
Проспект Весенний и сам по себе хорош - со своим «Биг Беном», аккуратными домами и прочими элементами Европы (которой теперь восхищаться не положено). Так что создавать специальное оформление никто не стал. Просто добавили новогодних огоньков, благо, подходящие ёлочки имеются в изобилии. Вот только вопрос: почему добавили так неоднородно? На одном участке – сразу 2-3 рядом стоящих дерева мерцают огоньками, но на следующих 300 метрах нога дизайнера не ступала. Вот из снега выглядывает симпатичная светящаяся фея, но и она одинока, как Ипполит Матвеевич во второй серии. В общем, у нас зародилось подозрение, что районные власти вовсе не украшали проспект, а гирлянды – дело рук жителей с активной жизненной позицией. Но, так или иначе, Весенний – по умолчанию красивейший зимний проспект в Кемерове. Так что самое место ему здесь, в нашем рейтинге.
7 место
Коллегия адвокатов "Регионсервис"
Адвокаты, вопреки суворовским заветам, решили брать числом гирлянд. Здание у них небольшое, а гирлянд прикупили много - хватило, чтобы завесить окна полностью. Нельзя посмотреть в окно? А зачем туда смотреть, всё равно наш домик - самый яркий во всей округе. Стресс от красного света? Так мы же адвокаты, вся наша жизнь - стресс. Зато эта композиция неплохо поднимает настроение пассажирам общественного транспорта, недвусмысленно намекая, что до большого праздника (и девятидневных каникул) осталось совсем чуть-чуть. А значит, очередной рабочий день – это не так уж и страшно.
6 место
Оленья упряжка на проспекте Шахтёров
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На перекрёстке Шахтёров-Терешковой дислоцировались два светящихся оленя, влекущих за собой понятно чьи сани. Правда, сказочного возницы в санях нет, что вызывает некоторые неудобства: проезжая мимо с детьми, придётся объяснять, куда и по каким делам отлучился Дед Мороз. Но, с другой стороны, такие разговоры сами по себе создают праздничную атмосферу. И всё бы прекрасно, если бы рядом не стоял шар, облепленный грубо нарисованными снежинками. Нам одним кажется, что просто синий шар смотрелся бы более стильно?
5 место
"Ангелы" на Советском проспекте
Ангелы, безусловно, хороши – захочешь, не придерёшься. Но мы-то с вами знаем, что они не слетелись по случаю грядущих праздников, а стоят здесь круглый год. И исправно мерцают каждую ночь, хоть зимой, хоть летом. Получается, они – не новогоднее оформление, а просто удачно влились в тему. И поднимать их выше пятого места было бы несправедливо.
4 место
Снежный городок на бульваре Строителей
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среди районных снежных городков – самый симпатичный и богато украшенный. Даже при том, что на момент нашего визита работа над снежными скульптурами ещё не была закончена. Зато ледяные были уже готовы: волк, лось и другие намёки на грядущий Год экологии. Ёлка: высокая, стройная и яркая, Дед Мороз – осанистый и величественный, даже выше, чем на площади Советов. И большая сцена – это, кончено, огромный плюс. Гарантирует новогоднее и рождественское веселье для детворы, с актёрами из КемГУКИ.
3 место
Букетная мастерская «Розетта» на Советском проспекте
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цветочный магазин дерзко вклинился между муниципальными объектами и забрал себе «бронзу». Оформление «Розетты» - это всего пять окон, но зато каких! Во-первых, сразу заметно, что дизайнер работал с душой и показал Новый год таким, как представляет его сам. Во-вторых, в центре оформления не абстрактные фигуры, а какой-никакой сюжет. Перед новогодними белыми мишками почти наверняка притормозит любой уважающий себя малыш. А родители легко придумают историю о том, что даже медвежата любят Новый год. В итоге получится сказка, в которую можно будет верить лет до 10-ти. Создание сказки дорогого стоит. Поэтому высокая позиция «Розетты» в нашем рейтинге неоспорима.
2 место
"Парк чудес"
"Парк чудес" держит марку. Со стороны улицы Кирова, правда, новогодних украшений не видно. Но это потому, что все предновогодние усилия были сосредоточены на катке. Советская классика – большая ёлка посредине, а от неё над головами катальщиков разбегаются лучи-гирлянды. Просто, но как красиво! Как атмосферно и празднично! И, что важно, днём каток не менее красив, а главное – интересен горожанам в любое время суток.
1 место
Кемеровский областной театр Драмы имени А. В. Луначарского
Гениальные решения – они всегда просты. Не нужно буйств цветов – оставим только синий и белый. Перебарщивать с гирляндами тоже нет нужды: четыре светящихся полотна между колоннами подчеркнут фундаментальность здания, а холодные звёзды в окнах создадут глубину. А вот на законсервированном фонтане экономить не будем: пусть людям кажется, что он бьёт и зимой. И в качестве вишенки на торте - афиша новогодней премьеры. Сказки, разумеется. И, конечно, всё в тех же сине-белых тонах.
Мы не поручимся, что оформители театра рассуждали именно так. Но результат говорит сам за себя. Ни одно здание в Кемерове, на наш взгляд, не выглядит лучше и праздничнее в канун 2017 года.
Вне конкурса
Площадь Советов
Вне конкурса - просто потому что так было бы нечестно. Ледовый городок на площади Советов и все остальные наши участники выступают в разных весовых категориях. Выделяемые средства, количество рабочей силы, профессиональный уровень художников и скульпторов – всё это несравнимо. Поэтому мы выносим площадь с главной ёлкой Кузбасса за рамки голосования: и так понятно, что она самая красивая и модная. Но, отдавая должное ледяным скульптурам, бесчисленным огням и «тающим» сосулькам на голубых елях, в душе немного тоскуем по огромной снежной горке. Может, было и не очень безопасно, зато как весело!
Текст: Аркадий Кимеев
Фото: Никита Анульев, Алексей Цыбаев