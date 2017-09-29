Тот самый пентхаус за 120 миллионов в Кемерове

И пусть многие из вас уже читали об этом на страницах Сибдепо и даже федеральных изданий, «Квартира недели» не могла обойти стороной такое вот жильё. Иначе зачем эта рубрика вообще нужна? Итак, вот вам факт – прямо здесь, в Кемерове, почти в четырёх тысячах километров от улиц Тверская, Петровка и Чистопрудный бульвар, продаётся квартира, которую может позволить себе далеко не каждый миллионер — одна из 6 самых дорогих ( среди выставленных на продажу ) на 1/6 части суши.

Расположение и вид из окон

О жилом комплексе «Томский причал» по адресу: Притомская набережная, 3а, мы уже писали. Правда, тогда речь шла о квартире пониже этажом и несоизмеримо ниже классом. Повторимся: речь идёт об одной из самых красивых улиц не только в Кемерове, но, возможно, и во всей области. «Прогулка по набережной» — это наша городская классика, а здесь она начинается прямо от двери подъезда. Но не будем забывать, что эти прогулки любит весь город, так что тихой набережная бывает нечасто – во время рабочего дня и в плохую погоду. А уж во время городских праздников…

Впрочем, новые владельцы пентхауса (если таковые когда-нибудь найдутся) могут смотреть на эту проблему свысока, в прямом смысле слова – в их распоряжении будет собственная прогулочная зона площадью 300 кв. м – вся крыша 17-этажного здания. Это практически баскетбольная площадка олимпийского образца. Можно неспешно прогуливаться вокруг своего шикарного жилья, можно совершать утренние пробежки, а можно и просто стоять и любоваться на толпы ничтожных муравьёв с высоты 50 метров.

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С такой смотровой площадки в любую сторону открывается впечатляющий вид. На запад – впечатляюще-удручающий, с дымящими трубами и мостом чрез Томь. На юг – впечатляюще-обыденный, с видом на всю левобережную часть Кемерова. Вид на север – впечатляюще-оптимистичный, с сосновым бором и буквами «Кузбасс». И вид на восток – впечатляющий и манящий вдаль – на излучину реки и деревеньки на её берегах. Другое дело, что, сколько не всматривайся, а моря или ночного Лос-Анжелеса не отсюда не разглядеть. А без этого, на наш взгляд, теряется сам смысл существования пентхауса.

Добавим, что жильцы «Томского причала» неплохо отгородились от окружающего их грубого и жестокого мира. Закрытый двор, своя детская площадка и вообще инфраструктура, шлагбаум, подземные паркинги, охрана и консьержка. Ну, а пентхаус отлично отгородился не только от мира, но и от всего дома №3 по Притомской набережной – у него даже лифт индивидуальный. Он и доставит счастливых покупателей на 18 этаж, в двухуровневую квартиру площадью 431 кв. м.

Квартира

Готовясь выставить на продажу такую неординарную недвижимость, хозяева подготовили не просто набор фотографий, но целый альбом, ныне выставленный на портале объединения «Держава недвижимость». В нём на 33 страницах подробно расписаны все достоинства квартиры. Для тех, кому лень читать, перечислим самое интересное.

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Всего в квартире 15 отдельных помещений, для удобства назовём их просто «комнатами». Обратите внимание на страницу №2 – в пентхаусе есть отдельные помещения для вашей будущей прислуги и охраны (у них, понятно, свой санузел). На первом этаже — отдельные модульные апартаменты (квартира в квартире) для бледных от зависти гостей с гостиной, спальней и ещё одним санузлом. Продолжая тему санузлов, отметим, что на втором этаже – в личных покоях – они подразделяются на взрослый и детский. Мебель и отделочные материалы только итальянские. Не купленные в России, а изготовленные на Апеннинах специально для вот для этого пентхауса. К примеру, на фабрике Bardelli сделали точную копию панно, размещённого в музее современного искусства в Нью-Йорке. Где оно висит, как думаете? Правильно, в туалете, прямо над клавишей слива.

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Когда мы писали «отгородились от остального дома», мы имели в виду «отгородились железно» — если остальное здание захватит орда зомби, то можно будет даже не вылезать из ванны, из которой открывается шикарный вид на город. Между пентхаусом и 17 этажом есть ещё один этаж – технический, полностью ориентированный на обслуживание 6 по стоимости квартиры России. Собственный насос, котёл, система кондиционирования и обогрева, а также аварийный энергоблок.

И напоследок разочаруем пытливых читателей. Ответа на вопрос: «Кто это у нас такой молодец?», — в этом материале не будет – закон о защите персональных данных ещё никто не отменял. А второй логичный вопрос: «Зачем всё это в Кемерове?», — предлагаем вам ответить самим. В комментариях.