«Трансформеры: Последний рыцарь» — рецензия на фильм

Мужеству и упорству режиссёра Майкла Бэя можно позавидовать: пять номинаций на «Золотую малину» не охладили его любви к «Трансформерам». Пятый фильм о драчливых роботах вышел точно в срок. И сразу же попал под кинжальный огонь со всех сторон. Даже Оптимус Прайм ещё ни разу так не мутузил Мегатрона, как критики – «Последнего рыцаря». Но режиссёр старался. И у нас даже получилось найти в новых «Трансформерах» кое-что хорошее.

30 баллов на Metacritic, 17% положительных отзывов на Rotten Tomatoes – вот текущие достижения последнего творения Бэя. Даже у фильма «Трансформеры: Эпоха истребления», номинированного на пять «Золотых малин» (и забравшего две из них, в том числе — режиссёрскую), дела обстояли не так плохо. Но есть ощущение, что Бэй и его «машинки» уже настолько достали ценителей кино, что они даже не пытались искать в новой картине что-то хорошее. Мы же решили попробовать. И кое-что наскребли. С плюсов и начнём.

Плюсы

«Уолберг, как обычно, очень старается, хотя он уже объявил о том, что уйдет из серии после этого фильма. Лора Хэддок смешная и сексуальная, и Хопкинс, вступивший в барочную фазу свой актерской карьеры, явно веселится на площадке. Хотя каждый раз, когда он улыбается, это кажется не органичным проявлением эмоций персонажа, а результатом мыслей о новом доме с видом на океан, который он купит на гонорар». Hollywood Reporter

Герои-люди

Сразу оговоримся: персонаж Марка Уолберга хорош только по сравнению с «Эпохой истребления». Придурка-реднека, умеющего хорошо чинить машины, сценаристы, к счастью, стёрли до основания. Теперь Кейд Егер соответствует образу героя-подпольщика. Шутки, прописанные для персонажа из дебильных превратились в просто несмешные, а это уже прогресс. А когда в кадре нет сомнительного юмора, то ему даже можно симпатизировать и сочувствовать. Работа над ошибками налицо.

Главной победой, с точки зрения подбора актёров, можно считать появление в «Трансформерах» Энтони Хопкинса. У него очень подходящая роль аристократа-хранителя тайных знаний. Кроме того, Хопкинс просто гениальный актёр, украшающий любую сцену, в которой появляется. Другое дело, что этот гений уже давно прошёл пик карьеры и согласен даже на нелепые режиссёрские задумки. В тот момент, когда он впервые произносит «чувак», как-то сразу становится понятно, что главной мотивационной составляющей здесь являлся гонорар. Но, как бы то ни было, это Энтони Хопкинс – великий и неподражаемый.

Британка Лора Хэддок в роли учёной Вивиан Уэмбли – лучшее украшение «Трансформеров» со времён Меган Фокс (а может быть, даже лучше, чем сама Меган, это уже дело вкуса). В те моменты, когда ей давали проявить себя, как актрисе, смотрелась великолепно. Но, к сожалению, такие моменты были большой редкостью. В основном, ей полагалось блистать декольте, мило смущаться при виде торса Уолберга и не менее мило стискивать зубы во время преодоления трудностей. Так что на Западе Бэя обвинили ещё и в сексизме и объективизации женской красоты.

«Если вас не потрясает используемая тут техника, которая ставит работы Бэя километрами выше «Форсажей», «Людей Икс: Апокалипсис» и «Мумий» с Томом Крузом, то вы просто невнимательно смотрите» Telegraph

Техника

Техника монтажа и операторская работа в «Трансформерах» изменились в лучшую сторону. В первую очередь, это касается поединков между роботами. Экран больше не мельтешит от непонятного сплетения металлолома, который здесь именовался «битвой». Очень хорошо видно и понятно, кто кого бьёт, куда попадает и какие повреждения наносит. И всё это красиво и динамично с переключением от одного участка битвы к другому. Планета Кибертрон прекрасна в своей чудовищности, а суперкары, как всегда ласкают взгляд. Отдельно отметим новый скилл Бамблби, позаимствованный у терминатора Т-1000 и основательно прокачанный.

Сюжетная завязка

Возможно, всё дело было в нашем заведомо скептическом настрое перед премьерой. Но начало «Последнего рыцаря» неожиданно понравилось. И средневековая часть, с королём Артуром и драконом, и современная, в стиле «всё плохо», с трагической смертью старого робота, храброй девочкой и явлением героя. Бэй с самого начала обозначил несколько вполне интересных сюжетных линий. Другое дело, как он их развил… Но это – уже из второй части обзора, посвящённой минусам.

Минусы

Сюжет в целом

Логика окончательно распрощалась с Франшизой «Трансформеры». Мотивы, модели поведения и действия персонажей стали совсем непонятными. С одной стороны видно, что сценаристы старались сделать «человеческие» сцены не просто связками между боевым хаосом Майкла Бэя. С другой – их не хватило ни на что, кроме ряда обязательных трагических сцен (бедный одинокий Егер и преданные автоботы!), ряда никому не нужных комических сцен (мама и тётушки мисс Уэмбли, беседы о целомудрии Егера) и ряда шаблонных пафосных сцен (всё, что речёт Оптимус Прайм).

Ни одна из задумок, даже интересных, не доведена до ума. Решили несколько очеловечить десептиконов, даже представили их зрителю в сцене, украденной из «Команды самоубийц» — ну хорошо, давайте. Но в итоге «злым роботам» всего лишь добавили по паре реплик. А попытка выстроить отношения между Бамблби и остальными автоботами бесит всех уже давно. Ничего не изменилось и на этот раз – зрителя дразнят несколькими сценами и диалогами, которые ни к чему не ведут. А какими бы интересными в руках умелого режиссёра получились бы к примеру два «самурая» — красный и зелёный! Но мечтать не вредно – из ключевых сцен их просто выкинули.

Вообще, вводить в повествование ненужных героев ради одной сцены – это визитная карточка Бэя. Трансформеры-динозавры, их детёныши (!), дроиды американского правительства, вся команда десептиконов, «вечный» командир американского спецназа Леннокс, девочка-изгой и даже главзлодей – все они не более, чем малая деталь аттракциона. Причём деталь, которая хорошо смотрится только мельком, если клиент приглядится, то рассмотрит «пустышку».

Оптимус Прайм

О каком успехе франшизы можно вообще говорить, если с ключевы персонажем всё настолько плохо? Он не меняется, не развивается, а вместе с ним топчется на месте и вся вселенная «Трансформеров». Десять лет назад его напыщенная речь забавляла а рыцарский образ восхищал. Спустя 10 лет это всем надоело до чёртиков. Как он будет себя вести, что он скажет – всё предсказуемо до безобразия. Поэтому невольно ждёшь других сцен, с кем-нибудь поинтереснее. А Прайм пусть появится в конце и снесёт кому-нибудь башку. И при этом произнесёт что-нибудь идиотское, вроде «я возвышусь, ты падёшь». Самый скучный персонаж, даже на фоне перечисленных. Одно хорошо – в «Последнем рыцаре» его действительно немного.

«Не-фанатам просто не объяснишь, как эта серия добралась до пятой части, но если вы — та часть аудитории, которая с таким энтузиазмом уже четыре раза сдавала наличные на билеты, то вот вам благодарность от Paramount и Hasbro и очередное громкое, бессвязное мессиво под названием «Трансформеры: Последний рыцарь». The Wrap

Среди минусов можно вспомнить и нелепые отсылки к истории (оказывается, Гитлера прикончил Бамблби), и бьющую по глазам, но бесконечную картинку с Кибертрона (это просто невозможно терпеть), и напрочь запоротую концовку. Но всё это мелочи, по сравнению с хаотичным, скомканным сценарием, который утомит даже главную аудиторию фильма – детей. Хотя, если прямо сейчас они – фанаты истории об автоботах, то простят всё ради одних только боевых сцен. Но те, кто ещё малышами восторгались первым фильмом франшизы, выходили из зала «Гринвича» разочарованными.

«Трансформеры» окончательно потерли любую сюжетную привлекательность и превратились в бессмысленный аттракцион. Помните об этом, если соберётесь сводить на него детей. И настраивайтесь соответственно. Иначе эти 2,5 часа покажутся вам невыносимыми. А вот если заранее опустить ожидания до нужной планки, то досидеть до титров вполне реально. Но можно и вовсе пропустить эту премьеру, и дождаться «Трансформеров-6». Наверняка, они мало чем будут отличаться от «Последнего рыцаря», несмотря на уход Бэя. А что они будут, не сомневайтесь. Если не верите, дождитесь сцены после титров.