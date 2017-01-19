«Три икса: мировое господство»: аттракцион дядюшки Дизеля

Истерев до дыр образы Доминика Торетто и Риддика, брутальный Вин Дизель вдруг исполнился ностальгии и решил вернуться аж на 15 лет назад, в те времена, когда его звезда только-только входила в зенит. Ответственным за реанимацию «Трёх иксов» был назначен режиссёр Ди Джей Карузо, а для полноты успеха был создан широчайший по географическому охвату актёрский интернационал. И вот, в начале 2017 года агент Ксандер Кейдж вновь отправился в поход за зрительскими симпатиями и кассовыми сборами.

Первые минуты фильма «Три икса: мировое господство» – важнейшая его часть. Вроде бы агент Гиббонс (Сэмюэл Л. Джексон) просто вербует очередного «триикса», но на самом деле это режиссёр Карузо обращается к зрителю.

«Дружище, на что тебе сдались логика и реалистичность? Забудь ты о них на пару часов. А взамен я подарю тебе шикарные трюки, море адреналина, качественный мордобой и отменный юмор. Не заморачивайся по пустякам, просто наслаждайся аттракционом!», — как бы говорит нам создатель картины.

И тут же наносит душевную травму всем глорам футбольной «Барселоны». Если вы готовы последовать этим советам, то вас ждут 110 очень даже неплохих минут.

Агенты xXx

Кто главный «триикс» на этой планете, стало понятно ещё в 2005 году, когда всем миром проклинали рэпера Ice Cube и его корешей-негров на танке. Ксандер Кейдж вернулся – и «Три икса» вновь стали яркими и безбашенными, за что их и полюбил весь мир 15 лет назад. Вин Дизель вернулся лишь чуть-чуть постаревшим – не так мощно бугрится мышца, да морщин немного прибавилось. В остальном это всё тот же Ксандер, образца 2002 года, и это не может не радовать. Когда он мчится на лыжах и скейтборде через всю Доминикану, люди встречают его, как жители филадельфийских трущоб своего Рокки. И это заражает тех, кто помнит оригинальные «Три икса», и заряжает тех, кто знакомится с франшизой впервые. Дизель харизматичен и великолепно готов физически. Все его многочисленные шутки великолепно продуманы и прописаны. Каждый трюк снят так, что не придерёшься. Чего ещё может хотеть любитель красивых экшнов? Разве что достойного окружения.

И оно-таки имеется. Количество «трииксов» на душу населения в этой части франшизы зашкаливает. Особо отметим китайского члена команды Ксианга (Донни Йен), австралийскую снайпершу Адель (Руби Роуз) и, конечно самого красивого агента в истории Индии Серену (звезда Болливуда Дипика Падукон). Но есть и другие, и они почти так же хороши. Каждый боец уникален, со своими особыми «скиллами», напрямую влияющими на ход событий. А на фоне безликих спецназовцев они смотрятся особенно ярко.

Красочность и реалистичность зашкаливают – на спецэффекты создатели не поскупились. Здесь есть все: беспощадные драки, безумный паркур, погони на мотоциклах, на машинах, на своих двоих и даже на горных лыжах. В общем, любителям пощекотать нервишки и испытать в кресле кинозала острые ощущения точно понравится. TricolorTV Magazine

Сюжет

Вы ведь не ждали гениальных режиссёрских ходов от экшна с Дизелем в главной роли? И правильно – основная линия максимально проста и понятна. К какому итогу должны прийти события, ясно с самого начала. Но то, как они развиваются, радует безмерно. Картина щедра на адреналин, как депутаты на обещания, все женщины прекрасны (за исключением самых сволочных), каждая секунда «боёвки» восхищает. Да, а в Лондоне, оказывается, есть хакерское сообщество красивых девушек нимфоманок. Как говорил Ксандер Кейдж, чего не сделаешь ради своей страны!

Но главное достижение режиссёра – даже откровенные глупости в картине так вкусно поданы, что не раздражают. Совершенно не бесит откровенное пренебрежение законами физики, беспомощность профессиональных солдат в поединках с фриками-экстремалами и клоунские одеяния некоторых «трииксов». Да что там, даже развесистая «клюква» в сцене с российским спецназом, и та не вызывает раздражения. Если американский режиссёр только что жестоко троллил элитных бойцов армии США, то почему он не имеет право провернуть тот же номер и с русскими? Тем более, что Вашингтон в «Три икса: мировое господство» предстаёт ничуть не светлее Кремля.

Некоторые сцены в картине откровенно пафосны. Но даже пафос здесь не патриотически-демократический, а здоровый мальчишеский, вполне терпимый. Самое главное — ни в коем случае не воспринимайте происходящее всерьёз. Ну не такой это фильм, чтобы над ним размышлять. Посмотрели, посмеялись, поёрзали в кресле во время боёв и погонь – и в хорошем настроении покинули кинотеатр. Всё. Если непременно желаете поразмышлять над увиденным – дождитесь «Молчания» и «Голоса монстра». А «Три икса: мировой господство» — это не более, чем аттракцион для мальчишек и девчонок всех возрастов. Но аттракцион очень качественный, стоящий денег, потраченных на билет в кино.