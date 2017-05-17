Царская сажень, шкалик и русская доля: тест на знание мер и весов

20 мая весь цивилизованный мир празднует Всемирный день метрологии – науки об измерениях, а главное – об обеспечении их единства. Именно благодаря метрологии люди ушли от сомнительных мер «шагами», «вёдрами» и «весами взрослого мужчины» и начали пользоваться метрической и имперской системами измерений – удобными и точными. По случаю праздника – Всемирного дня метрологии — Сибдепо совместно с ФБУ «Кемеровский ЦСМ» предлагает вам проверить свои знания в увлекательной сфере мер и весов.

Тест

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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