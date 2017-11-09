«Убийство в «Восточном экспрессе» — рецензия на фильм

Вдумайтесь: давно ли на большие экраны выходил настоящий детектив? Не боевик с неизвестной переменной, не история о мировом заговоре и не квест о тайнах религии, а истинный, «чистый» детектив? Не слишком жалуют современные режиссёры этот жанр – слишком высокий риск не собрать большую кассу. Но Кеннет Брана решился. И тут же нарвался на злобный бубнёж со стороны критиков. Давайте разбираться, что им не понравилось в новой экранизации бестселлера Агаты Кристи.

«Окунаться в детективы Кристи – все равно что зайти в уютный профессорский кабинет с лампой под зеленым абажуром. Этот самый уют удачно передан в роскошных интерьерах поезда, в самом сочетании замкнутого пространства и неподвижности – понятно, что как только пути расчистят и экспресс будет готов к отправке, щекочущая нервы тайна будет разгадана». The Hollywood reporter

Атмосфера

«Убийство в Восточном экспрессе» с первых минут погружает зрителя в очаровательную атмосферу затишья перед бурей – события происходят на стыке Европы и Азии за пять лет до II Мировой войны. Очарование почти современного мира, в котором привычные нам идеи пытаются ужиться с нравами викторианской эпохи и аристократическими замашками героев. Несмотря на то, что ситуацию в «Восточном экспрессе» никак не назовёшь позитивной, в словах и действиях героев чувствуется некоторая беспечность. Особенно она проявляется в словах мисс Хаббрад (Мишель Пфайффер): «Пусть у каждого будет будущее». Наивные, знали бы они, что это будет за будущее… Всё описанное происходит на изумительной красоты фоне. Вечно кажущийся полуразрушенным Иерусалим, кипящий Стамбул и горные пейзажи Югославии меняются, как экспозиции в Британском музее. Но главный экспонат на этой выставке — сам «Восточный экспресс». Он кажется фэнтезийной машиной, он полон роскоши и комфорта, а главное – везёт крайне интересных персонажей.

Сюжет

Вся суть недовольства критиков кроется именно здесь. С подобным мы уже сталкивались после экранизации «Тёмной башни» — киноэксперты бросились на защиту первоисточника. Вот основная претензия – Брана упростил детективную составляющую романа Кристи, сильно облегчив работу гениальному Эркюлю Пуаро (которого сам же и сыграл). Верно, пару слоёв лжи режиссёр действительно убрал. В шкафах пассажиров «Восточного экспресса» действительно поубавилось скелетов, они меньше лгут в глаза гениальному сыщику. Но с другой стороны, мы не хуже критиков помним гениальный роман Агаты Кристи, сами в детстве зачитывались. И на наш взгляд, следуй Брана сюжету книги неукоснительно, его фильм больше потерял бы, чем приобрёл.

Агата Кристи – это не только «мать детектива». Её книги были ещё и зеркалом эпохи, а каждый герой — не просто личность с набором секретов, а живое отражение целой социальной группы. Вспомните другие её романы, хотя бы «10 негритят» — Кристи очень любила собирать разношёрстную и разноплемённую компанию на ограниченном пространстве. А взаимодействие персонажей в критической ситуации отражало суть современного общества вообще (естественно, с точки зрения писательницы). Если принять во внимание эти особенности её романов, то Брана не оскорбил первоисточник, а наоборот – очень трепетно и уважительно подошёл к нему.

Что же касается собственно сюжета… Извините, негласный зрительский кодекс чести обязывает нас молчать. Это ведь детектив: напишешь пару строчек, а читатели уже сообразили, что убийца – машинист. Скажем лишь, что картина не лишена юмора, но практически лишена экшна. И это прекрасно, настоящий детектив – это, в первую очередь, череда диалогов. В фильме Браны диалоги великолепны. Ещё бы, вы только посмотрите на список действующих лиц!

«Когда в 1974 году Сидни Люмет экранизировал «Убийство», он сделал фильм занятным, поручив почти каждую роль знаменитому и яркому исполнителю – от Альберта Финни в роли Пуаро до Майкла Йорка в роли венгерского аристократа. 43 года спустя британский актер и постановщик Кеннет Брана пошел по тому же пути. Титры его ленты тоже читаются как «ху из ху» западного кино, и большой вопрос, у кого труппа получилась звезднее». Film.ru

Герои

К главной роли (Эркюля Пуаро сыграл сам режиссёр Кеннетт Брана) у критиков тоже нашлись претензии. Нужно признать, этот Пуаро действительно очень отличается от книжного персонажа. Даже внешне он похудел, стал выше ростом, а знаменитые усы теперь выглядят ещё более нелепыми. Но главные отличия – в характере.

Агата Кристи подарила нам гения, периодически косившего под неуклюжего простофилю, чтобы заманить злоумышленника в ловушку. Но фактически, у оригинального Пуаро не было слабых мест – этакая французская машина по раскрытию преступлений. Брана решил подарить герою душу, со всеми вытекающими. Пуаро научился переживать, он даже (когда никто не видит) проявляет слабость, беседуя с портретом своей былой возлюбленной. Понятно, почему такой персонаж не понравился любителям классики. Но современный зритель, как нам кажется, теплее примет именно такого Пуаро – человечного.

Помимо Пуаро в «Восточном экспрессе» путешествовали 12 пассажиров. И каждая из этих ролей – звёздная. По уже указанным причинам, подробностей в этом обзоре не будет. Но, поверьте, никто не филонил, все роли сыграны блестяще. Улыбчивый Мануэль Рульфо (американский автомобильный магнат), капризный Джош Гад (юрист и секретарь), целомудренная Пенелопа Крус (набожная горничная), опасный Уильям Дефо (сыщик из США) и надменная Джуди Денч (русская княгиня) украшают каждую сцену, в которой появляются. Но особенно хороши Джонни Депп (торговец антиквариатом) и Мишель Пфайффер (ушедшая на пенсию актриса), не утратившая обаяния и в 59 лет.

Единственная роль, вызвавшая недоумение, – профессиональный артист балета, премьер Московского музыкального театра Сергей Полунин в роли венгерского графа. Роль очень маленькая и заключается, в основном, в гневном рычании и избиении окружающих по пустяковым поводам. В итоге и интересный персонаж, считай, потерян, и сам Полунин никак себя не показал.

Есть одно «но», которое неизбежно возникнет при мысли о походе на «Убийство в «Восточном экспрессе»» — многие ведь уже читали книгу или видели предыдущую экранизацию 1974 года. Другими словами, смотреть детектив, заранее зная, чем всё кончится – то ещё удовольствие. Но, если вы поклонник блестящей актёрской игры, оно того всё равно стоит. А если шедевр Агаты Кристи ещё не попадал к вам в руки, то нет решительно никакого повода не купить билет в кино. А потом можно и прочитать книгу, чтобы самому понять – правы ли критики, ругая Кеннета Брана и его картину.