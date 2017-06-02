«Учимся жить»: как в Кемерове помогают детям из неблагополучных семей

Очередь из воспитанников центра выстраивается на кулинарные занятия. Детям рассказывают историю появления блюда, алгоритм приготовления, распределяют обязанности, а затем обязательно дегустируют всем реабилитационным центром.



«Раньше вместо кухни был пустой закуток. Мы провели здесь ремонт, оборудовали вентиляцию, приобрели бытовую технику и мебель. Теперь дети с радостью учатся готовить блюда из мяса, пироги, супы. Наша задача – научить не только готовить, но и планировать бюджет. Мы на неделю выдаём детям сертификат на покупку продуктов в магазине. Вместе с педагогом они распределяют средства на продукты, идут в магазин, закупают всё необходимое, а затем размещают в холодильнике по правилам товарного соседства. У многих родители покупке продуктов предпочитают трату средств на алкоголь. Дети не видят денег и и не умеют ими пользоваться. Поэтому всё для них в новинку», – добавляет Евгений Агеев.

