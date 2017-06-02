«Учимся жить»: как в Кемерове помогают детям из неблагополучных семей
Благотворительный фонд «Счастье детям» при поддержке компании «МегаФон» продолжит годовую реализацию совместного проекта «Учимся жить» на базе МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц». Фонд получил грантовую поддержку от оператора связи на сумму 752 508 рублей.
Проект реализуется с 2015 года. В центре «Маленький принц» детей-сирот и подростков из неблагополучных семей учат готовить, шить, работать в мастерских и планировать бюджет.

«В учреждение попадают дети от 3 до 18 лет, которые нуждаются не только в финансовой поддержке, но и те, кто порой не могут даже сварить яйцо. В СРЦ «Маленький принц» подростки попадают на время. Это те, кто остался без надзора родителей, сироты, дети, оказавшиеся в опасном положении, и те, чьих родителей лишили родительских прав. В центре они находятся до трёх месяцев. И наша задача помочь им за это время научиться необходимым для жизни навыкам», – рассказывает директор СРЦ «Маленький принц» Евгений Агеев.

За полтора года существования проект помог приобрести трудовые навыки и необходимые для самостоятельной жизни знания более 300 детям.

В столярной мастерской мальчиков учат работать с берестой, мастерить поделки, ремонтировать мебель и обувь. Девочки шьют мягкие игрушки, фартуки, одежду для местных модных показов, а также плетут украшения из бисера.
Очередь из воспитанников центра выстраивается на кулинарные занятия. Детям рассказывают историю появления блюда, алгоритм приготовления, распределяют обязанности, а затем обязательно дегустируют всем реабилитационным центром.

«Раньше вместо кухни был пустой закуток. Мы провели здесь ремонт, оборудовали вентиляцию, приобрели бытовую технику и мебель. Теперь дети с радостью учатся готовить блюда из мяса, пироги, супы. Наша задача – научить не только готовить, но и планировать бюджет. Мы на неделю выдаём детям сертификат на покупку продуктов в магазине. Вместе с педагогом они распределяют средства на продукты, идут в магазин, закупают всё необходимое, а затем размещают в холодильнике по правилам товарного соседства. У многих родители покупке продуктов предпочитают трату средств на алкоголь. Дети не видят денег и и не умеют ими пользоваться. Поэтому всё для них в новинку», – добавляет Евгений Агеев.
Научиться обращаться с деньгами помогает и реабилитационный магазин «Матрёшка». Эквивалентом рублей выступают баллы, заработанные за помощь педагогам, уборку, участие в мастер-классах. Для каждого воспитанника заведена «трудовая книжка», в которой отображается «зарплата». И обменять её можно на игрушки, конструктор, косметику, раскраски и другие детские товары. Особую трудовую активность дети проявляют в дни пополнения ассортимента магазина.


«Проект имеет ярко выраженный практический эффект. Дети получают базовые навыки, которых не имели до того, как попали в центр «Маленький принц». Я очень рад, что мы можем помочь подросткам строить свою жизнь, учиться, получать новые навыки и чувствовать себя частью современного общества», – рассказал директор Кузбасского регионального отделения «МегаФон» Марк Малахов.

Вручение сертификата приурочили и ко Дню защиты детей. Представители компании "МегаФон" подарили детям большой торт, а в ответ получили красочный спецвыпуск газеты «Город мастеров», в котором воспитанники центра рассказали о том, чему научились благодаря проекту. Не обошлось и без праздника с аниматорами и конкурсами.

«Второй год компания «МегаФон» поддерживает наш проект. Из 40 проектов по России поддержали именно нас. Очередной этап стартует с июня 2017 года и рассчитан на 12 месяцев. За это время мы планируем обучить не менее 350 детей. Знакомство с культурой и историей через труд способствует развитию талантов в ребёнке. Об этой части воспитания, к сожалению, в неблагополучных семьях забывают», – прокомментировала президент фонда «Счастье детям», депутат городского Совета народных депутатов Яна Кудашкина.

Праздничная встреча завершилась массовым запуском воздушных шаров.
Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Никита Анульев.
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