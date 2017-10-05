Учитель-блогер и кемеровская школа — в вайнах

Валерия Акулова третий год работает учителем русского языка и литературы в средней общеобразовательной школе №36 в Кемерове. О преподавательских буднях, курьёзных ситуациях и своих учениках 26-летний молодой преподаватель снимает короткие ироничные ролики – вайны — и выкладывает их на своих страничках в соцсетях. Онлайн-журнал Сибдепо узнал у кемеровчанки, как на это реагируют коллеги и родители учеников, как на уроке оторвать внимание ученика от гаджета и что самое трудное в профессии учителя.

Почему учитель?

Как-то так сложилось, что я захотела стать учителем. Бабушка рассказывала, что ещё в начальной школе я приходила домой после уроков, рассаживала игрушки вокруг и рассказывала обо всём, что узнала за день.

Прабабушка сама отработала в школе 52 года и всегда меня отговаривала быть учителем. Но я непослушная. Не вижу себя в другой профессии, быть учителем мне комфортно.

Сама я практически ничего не помню про свои школьные годы, кроме одного случая. Как-то мы с подружкой пришли в школу без сменки. Нас отправили за ней, а мы остались дома кушать плов.

Сейчас я работаю в средней общеобразовательной школе №36, преподаю русский язык и литературу и веду 7 класс.

Самое сложное

Многие думают, что учителя после уроков спокойно уходят отдыхать домой, на переменах пьют чай, а на каникулах развлекаются, как и дети. Но это не так. К урокам нужно приготовиться, после них — проверить написанные работы, выставить оценки в журнал. На переменах – сопроводить детей в столовую, подежурить, разобраться с какой-нибудь ситуацией и так далее.

Для меня быть учителем не трудно. Дети готовы к восприятию информации, да и я не считаю, что русский язык – самый сложный предмет в школе.

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Меня всегда веселят вопросы о дисциплине, методах и приёмах воспитания. Мне кажется, невозможно издать методичку по этому вопросу и всё зависит только от человека. Кого-то дети просто боятся и поэтому сидят тихо, кого-то уважают, кого-то любят. Ко мне иногда подходят коллеги и спрашивают «Как ты их усадила?». Кого-то и усаживать не пришлось, сели и стали слушать. Значит, надо искать другие формы работы, чтобы урок был интересен.

Много хлопот доставляет заполнение различных отчётов, форм, сведений — это отнимает кучу времени. Я люблю свою работу и люблю детей. Я думаю, именно эта любовь помогает мне в профессии.

Друг или наставник?

На перемене и вне школы я друг для своих учеников. Мы пьём с детьми чай, девочкам я делаю причёски, иногда они помогают мне проверять небольшие самостоятельные работы. Как только начинается урок или у меня к ним появляется серьёзный разговор, то мы переходим в позицию «учитель-ученик», они внимательно слушают. Есть чёткое разграничение. Для меня позиция учитель-деспот неприемлема. У учителя нет цели постоянно орать и ругаться на детей. Да и криком ничего не добьёшься.

Уроки в кугуруми

Я стараюсь разбавлять рабочие будни. Так, на 1 апреля в первый год работы я переоделась в ученицу, а на следующий День дурака вела уроки в кугуруми.

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Очень забавная ситуация была в прошлом году. Шёл последний урок. Все уже устали, и один шестиклассник неожиданно сделал мне предложение. Встал на одно колено, в футляр из-под очков положил колечко, скрученное из скрепки. Просил подождать, пока закончит школу, отучится в университете и сходит в армию. Весело было всем.

Ученики и соцсети

Я общаюсь с учениками в Сети. Мы подписаны друг на друга «ВКонтакте» и Instagram, вместе фотографируемся. Я состою в беседах в мессенджерах всех классов, в которых веду уроки. Туда скидываю изменения в расписании, поясняю домашнее задание, там же договариваемся о встречах или просто болтаем. Получается, что мне всегда есть, с кем поговорить, сходить в кино, на каток, батуты, цирк или зоопарк. Есть и с родителями беседа в Viber.

После трудоустройства в школу пришлось «почистить» свои соцсети. Теперь, прежде чем выложить фото, всегда оцениваю, приличное ли оно. Также приходится следить за речью и не допускать ошибки, когда что-то публикую в Сети.

Современная школа

Я не вижу особых отличий между современными учениками и детьми прошлых лет. Только сейчас вокруг много разных гаджетов, школа стала более прогрессивной, появилось больше возможностей для обучения.

Но залипнуть в гаджетах на уроке у моих учеников просто не получится. Потому что перед началом занятия они сдают мне телефоны на стол. А если кого увижу онлайн на уроке, то дам дополнительное домашнее задание. Поэтому они не рискуют.

Вайны про будни учителя

Я часто видела вайны в интернете и уже давно у меня появилась идея самой снимать короткие смешные ролики. Но всё никак не было возможности реализовать её. К тому же, я стеснялась.

В этом году я рано вышла из отпуска, пришла на работу, сделала много дел и даже свободное время осталось. Так появился ролик «Первый рабочий».

Съёмки – это достаточно быстро, а вот монтаж – дело кропотливое, он обычно занимает от 1 до 5 часов. Почти все ролики я снимала сама: ставила телефон на устойчивую поверхность, а затем обрезала лишние кадры, ускоряла-замедляла, искала музыку, делала титры.

Ролики ближе всего моим коллегам, так как сфера до боли знакомая. Не знаю, видел ли вайны директор, не знаю отношения к ним руководства школы. Но ведь ничего плохого в вайнах я не показала.

Последний ролик ко Дню учителя мне помогли снять девочки из моего класса. Они с удовольствием вошли в роль. Детям нравится участвовать в съёмках, узнавать себя в роликах. Они потом подходят на переменках и спрашивают: «Когда новый вайн?».

Но я боюсь привлекать детей к съёмкам, потому что родители могут быть против. Хотя кто-то из учеников показывал видео родителям, а потом рассказывал: «У меня мама так ржала, аж вся красная была».