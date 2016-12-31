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В Кузбассе свой «Боярышник»: как отличить «палёный» алкоголь
С 26 декабря в России вступил в силу временный запрет на розничную продажу непищевой продукции, содержащей спирт, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей. На такие меры пошёл Роспотребнадзор после массового отравления «концентратом для принятия ванн «Боярышник». По последним данным, число жертв этой отравы выросло до 79 человек, 76 из которых умерли в Иркутске.

Сибдепо узнал, есть ли в Кемеровской области «иркутский «Боярышник», чем кустари травят кузбассовцев и почему на больничную койку и в морг попадают далеко не пропойцы.
Что такое «Боярышник» и чем он опасен?
Пресловутый «Боярышник» (лекарственная настойка и косметический лосьон) был известен задолго до массовых отравлений, его пили алкоголики во многих городах России.

Есть два вида «Боярышника», который «знатоки» используют в качестве алкогольного напитка: 75-градусная «Настойка боярышника» (лекарственное средство, которое можно употреблять только в малых дозах) и косметический «Боярышник» - лосьон, концентрат для принятия ванн и т.п. (можно использовать только в косметических целях). Разумеется, оба «Боярышника» опасны для здоровья, если они употребляются не по назначению. Но дешевизна и доступность по сравнению с настоящей водкой делают своё дело.

В Калуге, Екатеринбурге и некоторых других городах предприимчивые бизнесмены установили на улицах автоматы по круглосуточной продаже 30-рублёвых «фанфуриков» и «фуфыриков» - флаконов «Боярышника» с незамысловатыми названиями «Боярка-24», «Боярин-24», «Боярыня». Даже сейчас в интернете можно найти объявления о продаже таких автоматов, производители которых гарантируют быструю окупаемость и стабильную прибыль.
"Фуфырики" в ассортименте
Что пьют алкоголики Кузбасса?
По данным полиции, в Кузбассе пресловутого «иркутского «Боярышника» замечено не было, но и без него у нас суррогатов и алкогольной отравы предостаточно. Некоторые кемеровчане, к примеру, могут заметить в своих подъездах пустые пластиковые бутылочки из-под лосьона «Пчёлка», который пришёл на смену «Можжевеловой» парфюмерной воде, некогда популярной в кругу лиц определённого стиля жизни. Притчей во языцех стала «омывайка» «Максимка». Сегодня парфюмерный рынок в буквальном смысле наводнён различными лосьонами на основе 75-градусного этилового спирта, как говорится, на любой вкус.

В одной из кемеровских аптек корреспонденту Сибдепо удалось найти «Боярышник», правда, это был всего лишь безалкогольный сироп. Тем не менее, со слов провизора, к ним в аптеку иногда заходят клиенты из соседних общежитий, чтобы купить спиртосодержащие лекарства - «поправить здоровье». Например, настойкой пиона уклоняющегося – 40-градусный напиток седативного действия стоит всего 13 рублей 50 копеек за 25 мл. Для тех, кому безразличен вкус и запах.
Кто может отравиться «палёнкой»?
Кто угодно. Обычная кемеровчанка Мария Селезнёва, не похожая на алкоголика, рассказала Сибдепо о том, как случайно «проставилась» друзьям контрафактным виски.

«Бутылка Jack Daniel's к нам на стол попала от папиного знакомого, который ею расплатился за небольшую услугу, – рассказывает Мария. – А через три дня в интернете появилась новость об изъятии партии контрафактного алкоголя. На фото были точно такие же бутылки Jack Daniel's.

Пластиковая крышка «как у обычной газировки», блёклые акцизы – друзья по запаху и вкусу сразу определили, что это пойло не может быть элитным американским виски. Но решили, что с колой потянет. Выпили - обошлось: не ослепли, и ладно!

Кемеровчанин Николай Иванов тоже оказался счастливчиком: знакомый продавал «по блату» пятизвёздочный кизлярский коньяк всего по 200 рублей за бутылку вместо 900 в магазине. Дешевизну продавец объяснил просто: продукт он получает напрямую от производителя без акцизных и прочих сборов. Обрадованный такому везению Коля купил сразу ящик, но повезло ему на самом деле больше – он не ослеп и не умер, как некоторые другие любители дешёвых коньяков. Об этом он тоже узнал из новостей.

В последние годы отравления контрафактом изменили социальный статус. Теперь наряду с дворовыми алкашами на больничную койку и стол патологоанатома стали попадать обычные люди, рядовые кузбассовцы. Связано это с тем, что подделывать стали именно дорогой алкоголь, торговые марки, известные бренды, к качеству которых у населения вопросов обычно не возникает.

Как сообщили Сибдепо в правоохранительных органах, самые популярные марки алкоголя на кузбасском рынке контрафакта - это водки «Талка», «Белая берёза», «Танай», «Белуга», ром Bacardi, виски Jack Daniel's, а также дорогие кизлярские коньяки, от которых в уходящем году ослепли и умерли несколько человек.
Контрафактный Jack Daniel's, изъятый в Кемерове
Из чего делают контрафакт?
Менее опасные подделки изготавливают из этилового спирта, разбавляя его водой с добавлением колеров и концентратов, имитирующих вкус того или иного напитка.

Совсем другое дело – спирт метиловый или древесный. Главная опасность заключается в том, что он ни по внешнему виду, ни по запаху не отличается от этилового. Именно он убил жителей Иркутска.

Попав в печень, технический спирт окисляется ферментом под названием алкогольдегидрогеназа. То же самое происходит и с этиловым спиртом, поэтому в обоих случаях наступает опьянение и человек ничего не подозревает. Но вскоре под воздействием алкогольдегидрогеназы метанол расщепляется на формальдегид и муравьиную кислоту, которые вызывают тяжёлое отравление, отказ почек и других внутренних органов. Они повреждают и центральную нервную систему: зрительный нерв и сетчатку глаза, в результате чего человек слепнет.
Склад контрафактного алкоголя в Новокузнецке (3500 бутылок)
Где производят контрафакт?
В основном, контрафакт изготавливают из заводского питьевого спирта, пригодного к употреблению, но его происхождение установить достаточно сложно. По словам правоохранителей, случаи продажи в розлив этого спирта из 5-литрвых канистр и больших бочек давно не регистрировались. Другое дело, когда этот спирт разливают в тару и продают уже под видом известных марок и брендов. Такая продукция стоит дороже, и сбыть её проще.

Буквально на днях полиция в подсобном помещении одного из беловских магазинов "накрыла" цех по производству контрафактного алкоголя, который в день производил 240 бутылок водки и около 150 флаконов с косметическим лосьоном.

Ранее в одном из гаражных кооперативов Новокузнецка полицейские обнаружили около 800 литров алкоголя под так называемыми «элитными» брендами. Позже эксперты-криминалисты выяснили, что контрафактный алкоголь не соответствует ГОСТ, а акцизные марки являются поддельными.

Как сообщили Сибдепо в ГУ МВД по Кемеровской области с начала 2016 года сотрудниками МВД в Кузбассе из незаконного оборота изъято 186 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе 32 тонны – в городе Кемерово.
Как отличить подделку от оригинала?
У каждой марки алкоголя свои отличительные признаки, призванные сигнализировать покупателю об оригинальности напитка. Найти такие «лайфхаки» в интернете не составит труда.
Признаки подделки Jack Daniel's
1
Металлическая крышка
Оригинальный Jack Daniel's выпускается только с пластмассовой крышкой, покрытой пластиковой оболочкой.
2
Отсутствие значка Registered trade-mark на оболочке горлышка
На оригинальном виски он должен присутствовать.
3
Гладкие «плечи»
На «плечах» бутылки с четырех сторон должна быть рельефная надпись «Jack Daniel's».
4
«Кривая» этикетка
Этикетка должна быть наклеена ровно, а порядок надписей на ней должен соответствовать установленному образцу.
Контрафакт можно выявить и по поддельной акцизной марке.

1. Если акциз «Крепкие спиртные напитки до 0,5 л» приклеен на бутылку объёмом 0,7 л или литровую.
2. На настоящей акцизной марке голограмма переливается на свету.
3. Поперечная полоска из фольги должна быть «вшита» в бумагу, как на купюрах, а не наклеена на или под бумагу.
4. Номер слева сбоку на марке должен хорошо читаться.
5. Внизу марки должна быть фольгированная голограмма, а не обычное золотое тиснение.

Но есть способ надёжнее и проще: установить на смартфон специальное приложение, например, такое, как «АкцизКонтроль: сканер алкоголя», которое с помощью фотокамеры сканирует штрих-код акцизной марки, «пробивает» её по базе и показывает достаточно подробную информацию о напитке.
Приложение "АкцизКонтроль"
Где покупать, чтобы не отравиться?
Правоохранители настоятельно рекомендуют ответственно подходить к выбору и покупке алкоголя, лучше это делать в крупных торговых сетях или проверенных магазинах, внимательно изучать упаковку на предмет очевидных признаков подделки и ни в коем случае не пить лосьон и другие косметические средства, не предназначенные для пищевых целей. О фактах продажи контрафакта незамедлительно сообщайте в полицию, возможно, этим вы спасёте кому-то жизнь.

Берегите себя!
Текст: Роман Янченко.
Фото: Сибдепо, ГУ МВД по Кемеровской области, Google Images.