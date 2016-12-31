В Кузбассе свой «Боярышник»: как отличить «палёный» алкоголь

Кто может отравиться «палёнкой»?

Кто угодно. Обычная кемеровчанка Мария Селезнёва, не похожая на алкоголика, рассказала Сибдепо о том, как случайно «проставилась» друзьям контрафактным виски.



«Бутылка Jack Daniel's к нам на стол попала от папиного знакомого, который ею расплатился за небольшую услугу, – рассказывает Мария. – А через три дня в интернете появилась новость об изъятии партии контрафактного алкоголя. На фото были точно такие же бутылки Jack Daniel's.



Пластиковая крышка «как у обычной газировки», блёклые акцизы – друзья по запаху и вкусу сразу определили, что это пойло не может быть элитным американским виски. Но решили, что с колой потянет. Выпили - обошлось: не ослепли, и ладно!



Кемеровчанин Николай Иванов тоже оказался счастливчиком: знакомый продавал «по блату» пятизвёздочный кизлярский коньяк всего по 200 рублей за бутылку вместо 900 в магазине. Дешевизну продавец объяснил просто: продукт он получает напрямую от производителя без акцизных и прочих сборов. Обрадованный такому везению Коля купил сразу ящик, но повезло ему на самом деле больше – он не ослеп и не умер, как некоторые другие любители дешёвых коньяков. Об этом он тоже узнал из новостей.



В последние годы отравления контрафактом изменили социальный статус. Теперь наряду с дворовыми алкашами на больничную койку и стол патологоанатома стали попадать обычные люди, рядовые кузбассовцы. Связано это с тем, что подделывать стали именно дорогой алкоголь, торговые марки, известные бренды, к качеству которых у населения вопросов обычно не возникает.



Как сообщили Сибдепо в правоохранительных органах, самые популярные марки алкоголя на кузбасском рынке контрафакта - это водки «Талка», «Белая берёза», «Танай», «Белуга», ром Bacardi, виски Jack Daniel's, а также дорогие кизлярские коньяки, от которых в уходящем году ослепли и умерли несколько человек.

