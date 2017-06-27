Викторина о курортах СССР

Курс рубля – штука неприятная, но всё же держит не так цепко, как «железный занавес». Планируя летний отдых, россияне с особым интересом поглядывают на чужие берега, доводя до бешенства руководство Минтуризма. Оно наверняка с тоской вспоминает старые добрые времена, когда «отпускные» граждан тратились исключительно на Родине. Мы тоже решили их вспомнить, но без мечты о наживе, а с целью расширения кругозора. Представляем вам викторину о местах, куда рвалась (и порой попадала) душа трудового советского человека.

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Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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