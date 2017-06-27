Викторина о курортах СССР

Как водится, простенький вопрос для разминки. Одно лишь лицо актрисы Натальи Кустинской сразу вызывает в памяти название этого курорта, самого фешенебельного в Стране Советов. Гагра Кисловодск Ялта Батуми Правильно! Неправильно! -

Концертный зал на фото называется «Дзинтари». На наш взгляд, этого более чем достаточно, чтобы угадать о каком советском курорте идёт речь. Нарва-Йыэсуу Коктебель Юрмала Бакуриани Правильно! Неправильно! -

И ещё один вопрос о курортах для избранных. На этот раз – для избранных пионеров и октябрят. Как известно, самых достойных из них отмечали суперпризом – поездкой в один из всесоюзных детских центров. Всего таких центров было четыре. Какой из них начал работать самым первым? «Артек» «Океан» «Смена» «Орлёнок» Правильно! Неправильно! -

«Я тебя не скоро позабуууудуууу!», — рвал душу певец Ляпис-Трубецкой в 1998-м, в песне, посвящённой этому городу. И было по чему тосковать – во времена СССР это был самый молодёжный курорт, его название практически ассоциировалось с понятием «курортный роман». Ну, вы ведь догадались уже, о чём мы тут толкуем? Сочи Геленджик Евпатория Феодосия Правильно! Неправильно! -

Тот случай, когда ваши отцы-деды могли позволить себе отдых на определённом курорте, а вы сегодня – нет. Не из-за цен или какой-то особой элитности. А из-за тёплых и светлых чувств, которые испытывают друг к другу РФ и бывшая советская республика, на территории которой и расположен этот город-здравница. Ессентуки Марциальные Воды Чимбулак Трускавец Правильно! Неправильно! -

На этом курорте творилось нечто, по советским меркам неслыханное – здесь работал вполне себе легальный нудистский пляж! Как назывался этот рассадник разврата на черноморском побережье? Пицунда Феодосия Ялта Анапа Правильно! Неправильно! -

В этом городе очень любят Чехова. Возможно, даже сильнее, чем Достоевского в Новокузнецке. И дам с собачками там тоже любят. А ещё в честь этого города назван особый вид шахмат – когда за одной доской собираются три игрока. И неспроста – когда-то три очень крутых игрока разыграли здесь весьма недурную партию. Ах, да – советский курорт здесь тоже был великолепный. Пятигорск Батуми Сочи Ялта Правильно! Неправильно! -