Викторина о курортах СССР

Как водится, простенький вопрос для разминки. Одно лишь лицо актрисы Натальи Кустинской сразу вызывает в памяти название этого курорта, самого фешенебельного в Стране Советов.
Правильно!
Неправильно!
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Концертный зал на фото называется «Дзинтари». На наш взгляд, этого более чем достаточно, чтобы угадать о каком советском курорте идёт речь.
Правильно!
Неправильно!
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И ещё один вопрос о курортах для избранных. На этот раз – для избранных пионеров и октябрят. Как известно, самых достойных из них отмечали суперпризом – поездкой в один из всесоюзных детских центров. Всего таких центров было четыре. Какой из них начал работать самым первым?
Правильно!
Неправильно!
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«Я тебя не скоро позабуууудуууу!», — рвал душу певец Ляпис-Трубецкой в 1998-м, в песне, посвящённой этому городу. И было по чему тосковать – во времена СССР это был самый молодёжный курорт, его название практически ассоциировалось с понятием «курортный роман». Ну, вы ведь догадались уже, о чём мы тут толкуем?
Правильно!
Неправильно!
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Тот случай, когда ваши отцы-деды могли позволить себе отдых на определённом курорте, а вы сегодня – нет. Не из-за цен или какой-то особой элитности. А из-за тёплых и светлых чувств, которые испытывают друг к другу РФ и бывшая советская республика, на территории которой и расположен этот город-здравница.
Правильно!
Неправильно!
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На этом курорте творилось нечто, по советским меркам неслыханное – здесь работал вполне себе легальный нудистский пляж! Как назывался этот рассадник разврата на черноморском побережье?
Правильно!
Неправильно!
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В этом городе очень любят Чехова. Возможно, даже сильнее, чем Достоевского в Новокузнецке. И дам с собачками там тоже любят. А ещё в честь этого города назван особый вид шахмат – когда за одной доской собираются три игрока. И неспроста – когда-то три очень крутых игрока разыграли здесь весьма недурную партию. Ах, да – советский курорт здесь тоже был великолепный.
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И вот, наконец, он — Сочи, город, который у среднестатистического советского человека ассоциировался с отпуском, морем и вообще — раем на земле. И ещё с кино! В будущей столице зимней Олимпиады снимались популярнейшие, культовые фильмы. Но одна из указанных ниже картин была снята всё же не в Сочи. Какая?
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