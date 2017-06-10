«Включайся!»: «МегаФон» представил сибирякам новые тарифы

Сложно представить человека, который бы использовал смартфон исключительно для звонков. Большинство пользуются телефоном для выхода в интернет, просмотра видеороликов и общения в соцсетях и месседжерах. Естественно, все хотят платить меньше за больший пакет услуг. Специально для таких людей «МегаФон» представил новую линейку тарифных планов «Включайся!». Они разработаны на основе анализа Big Data (технологии больших данных) и построены исходя из интересов клиента. Сибдепо побывал на презентации тарифов и разобрался, для кого они подойдут.

8 июня в Новосибирске состоялась презентация принципиально новой линейки тарифных планов компании «МегаФон». В их основе не количество минут и объем интернет-трафика, а интересы абонента – соцсети, музыка, видео или мессенджеры.

В новую линейку «Включайся!» вошли шесть тарифов, которые уже можно тестировать – они стали доступны 29 мая. Кстати, только в Новосибирске за день новые тарифы подключают около 500 абонентов. Как рассказал директор Сибирского филиала Андрей Шишковский, для компании это главный показатель того, что новый продукт попал точно в цель.

«При создании этой линейки мы учитывали все современные тенденции и тренды, — рассказал директор Сибирского филиала «МегаФон» Андрей Шишковский – Сегодня интернет формирует свой профиль потребления. Раньше мы делали голосовые тарифы, учитывая тех, кому было удобно звонить внутри сети, тех, кто звонил абонентам других сетей. Сейчас мы стараемся продавать не гигабайты, а сервисы. Потому что пользователям зачастую сложно определить, сколько Гб нужно, чтобы свободно пользоваться соцсетями или каким-то мессенджером, или слушать музыку».

По словам Андрея Шишковского, новая линейка не имеет аналогов. Она основана на данных клиентов «МегаФона» и клиентов Mail.Ru Group. Поэтому не содержит избыточных услуг.

Тариф «Включайся! Пиши»

Кому подойдёт: тем, кто любит What’sApp, Viber, eMotion.

Цена: 290 руб. в месяц.

Что входит

Этот тариф подойдёт тем, кто бесконечно ведёт диалоги в мессенджерах. Подключившись на этот тариф, можно переписываться в What’sApp, Viber, eMotion одновременно 24 часа 7 дней в неделю – общение в них безлимитно. Кроме этого, в пакете тарифа — 450 минут звонков, 450 SMS и 6 Гб интернета на любые сервисы. Бесплатный трафик предоставляется в приложении МегаФон.TV.

Тариф «Включайся! Говори»

Кому подойдёт: тем, кому важно слышать голос собеседника.

Цена: 420 руб. в месяц.

Что входит

Безлимитное общение с мамой, друзьями, второй половинкой, коллегами в мессенджерах What’sApp, Viber, eMotion плюс целых 700 минут голосового трафика. Причём не только в домашнем регионе, но и по всей России.

На мобильный интернет выделено не так много, всего 5 гигабайт, однако этого трафика вполне хватает на месяц, даже если порой хочется активно посерфить в интернете. Если захочется посмотреть МегаФон.TV, трафик для пользователей бесплатный.

Тариф «Включайся! Слушай»

Кому подойдёт: меломанам.

Цена: 420 руб. в месяц

Что входит

Вся музыка мира – у ваших ног. То есть в вашем телефоне. Можно слушать онлайн любимые треки везде — BOOM, «Яндекс.Музыка», Zvooq, «ВКонтакте.Музыка», не заботясь о потраченном трафике – все эти сервисы безлимитны и не «выкачиваются» из пакета интернета. На этот тарифе, кстати, дается 10 гигабайт. Общение в популярных мессенджерах What’sApp, Viber, eMotion безлимитно. На звонки выделено 350 минут. Кстати, бонусом – бесплатный трафик для одного устройства в приложении МегаФон.TV и пакет каналов «МегаФон».

Тариф «Включайся! Общайся»

Кому подойдёт: любителям соцсетей.

Цена: 450 руб. в месяц.

Что входит

Вечный онлайн во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook. Подключившись к этому тарифу, можно бесконечно «лайкать» посты друзей, репостить смешные картинки и делиться своими фотографиями и мыслями – эти соцсети безлимитны. Так же, как и мессенджеры What’sApp, Viber, eMotion. На звонки даётся 600 минут. Также в пакет входит 12 ГБ интернета на любые другие сервисы. Звонки и голос не тарифицируются в поездках по России. Кстати, к этому пакету можно подключить дополнительно безлимитное пользование Instagram за 1,5 рубля в сутки. Тарифный план также дает абоненту бесплатный трафик, 2 фильма в подарок и пакет из 50 каналов МегаФон.TV

Тариф «Включайся! Смотри»

Кому подойдёт: любителям сериалов, кино и YouTube.

Цена: 900 руб. в месяц.

Что входит

Просмотр роликов и фильмов в приложении YouTube — на это выделено 20 Гб. На прочий интернет – еще 15 Гб.

Можно подключить опцию «Видео+» и за 4 рубля в сутки получить дополнительные 20 Гб в месяц на YouTube, Rutube и Vimeo.

Для общения в этом тарифе выделено 1 500 минут на звонки и абсолютно все соцсети безлимитны, как и популярные мессенджеры What’sApp, Viber, eMotion. Кроме этого, абонент получает бесплатный трафик, 4 фильма и пакет из 50 каналов МегаФон.TV. Звонить и пользоваться интернетом можно по всей России – минуты и мегабайты не будут тарифицироваться по ценам регионального роуминга.

Тариф «Включайся! Премиум»

Кому подойдёт: тем, кто хочет всё и без ограничений.

Цена: 1900 руб. в месяц.

Что входит

Всё, что есть в остальных тарифах. Этот тариф подойдёт тем, кто привык использовать смартфон по-максимуму. Поэтому абонентам предоставляются 4 000 минут на звонки на все номера России, безлимитные SMS, неограниченное пользование WhatsApp, Viber, eMotion, Telegram, Facebook Messenger, ТамТам, безлимитный доступ ко всем соцсетями и прослушиванию музыки. Для просмотра видео на YouTube, Rutube и Vimeo дополнительно выделяется 20 ГБ. Ещё столько же — на интернет-серфинг. В MegaFon.TV абонент тарифа «Премиум» получает бесплатный трафик, 4 фильма, пакет каналов «МегаФон» и 3 канала 18+.

Линейка нового поколения достаточно гибкая. Она позволяет не только приобрести наиболее подходящий тариф, но и самому расширить базовые возможности тарифного плана. Как бы собрать мозаику. Например, можно добавить при необходимости безлимитные SMS, ведь на основных тарифах теперь эта услуга отсутствует. Да, да, оператор признает, что этот вид общения давно не пользуется спросом у абонентов. Также можно добавить в общую палитру возможностей нужные социальные сети или мессенджеры, которые не предусмотрены базовым тарифом.

Все тарифы доступны как для действующих абонентов «МегаФона», так и для новых. Ну а те, кто решит стать абонентом «МегаФона», но сохранить при этом свой номер, получат скидку 30% сроком на 6 месяцев.