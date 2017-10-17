«Вкус серпа и молота»: викторина о ГОСТах на продукты в СССР

Мы не берёмся утверждать, что сейчас дела продуктовые заметно улучшились по сравнению с советской эпохой. Недобросовестных производителей, плевавших на ГОСТы, хватает и сейчас. Но некоторые обстоятельства изменились. Как минимум, одно преимущество по сравнению с покупателями из СССР у нас есть: мы можем проверить, насколько качественные продукты нам продали. Для этого достаточно обратиться в лабораторию ФБУ «Кемеровский ЦСМ». И речь, кстати, не только о продуктах питания. Фактически, здесь можно провести экспертизу любой продукции или качества услуг.
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