«Вкус серпа и молота»: викторина о ГОСТах на продукты в СССР

В новейшей отечественной мифологии советские продуктовые ГОСТы занимают крайне почётное место. Рунет переполнен ностальгическими постами о том, как все продукты делались именно по ним. И о том, какими они получались вкусными, полезными, а главное – настоящими. Тема настолько популярна, что мы решили разобраться – а насколько хорошо интернет-сообщество знакомо с этими самыми ГОСТами? По такому случаю вот вам новый тест, созданный нами при поддержке специалистов ФБУ «Кемеровский ЦСМ» (они хоть идут в ногу со временем, но историю вспоминают охотно).

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Мы не берёмся утверждать, что сейчас дела продуктовые заметно улучшились по сравнению с советской эпохой. Недобросовестных производителей, плевавших на ГОСТы, хватает и сейчас. Но некоторые обстоятельства изменились. Как минимум, одно преимущество по сравнению с покупателями из СССР у нас есть: мы можем проверить, насколько качественные продукты нам продали. Для этого достаточно обратиться в лабораторию ФБУ «Кемеровский ЦСМ». И речь, кстати, не только о продуктах питания. Фактически, здесь можно провести экспертизу любой продукции или качества услуг.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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