«Вкус серпа и молота»: викторина о ГОСТах на продукты в СССР

В новейшей отечественной мифологии советские продуктовые ГОСТы занимают крайне почётное место. Рунет переполнен ностальгическими постами о том, как все продукты делались именно по ним. И о том, какими они получались вкусными, полезными, а главное – настоящими. Тема настолько популярна, что мы решили разобраться – а насколько хорошо интернет-сообщество знакомо с этими самыми ГОСТами? По такому случаю вот вам новый тест, созданный нами при поддержке специалистов ФБУ «Кемеровский ЦСМ» (они хоть идут в ногу со временем, но историю вспоминают охотно).

Начнём по старшинству- с хлеба, который всему голова. Точнее, с сырья для его производства. Пшеница в те времена делилась на 5 классов, по степени ценности. Какой из них никогда не произрастал на территории РСФСР? 2 класс 3 класс 1 класс 4 класс Правильно! Неправильно! - «Молоко в Советском Союзе делалось из молока. В сметане была сметана, в кефире – кефир, а в масле – масло», — готовы биться об заклад, на эту фразу натыкался каждый третий, если не второй пользователь рунета. В связи с этим вопрос: какой из указанных материалов допускался при производстве пастеризованного молока согласно ГОСТу 13277-79? Вода питьевая Все варианты верны Витамин С или его модификация в виде аскорбината натрия Молоко сухое Правильно! Неправильно! - Возможно, самый знаменитый советский ГОСТ: 23670-79, (с 01.05.2015 заменён на ГОСТ Р 52196-2011) назидательно излагающий требования к изготовлению вареных колбас, сосисок, сарделек, а также мясных хлебов. И вполне допускающий замену парной свинины/говядины/баранины на другие составляющие. Чего из нижеуказанного нет в этом ГОСТе? Выварка копыт Натрий фосфорнокислый Яичный порошок Мороженая буйволятина Правильно! Неправильно! - К вопросу о соблюдении ГОСТов и вообще правил. В 1989 году корреспондент журнала «Здоровье» описывала свой визит на знаменитый Микояновский завод в Москве. В числе прочего в статье приводился отрывок из протокола проверки Госинспекции на предприятии. Попробуйте угадать, какой из пунктов протокола — наша выдумка? аскорбиновая кислота закладывается в фарш в сухом виде вместо 5% раствора Соль для посола предварительно не взвешивается, добавляется в сырье ведром Раствор нитрита натрия находился в емкости без замка Обнаружены туши собак на складе сырья Правильно! Неправильно! - Переходим к главному продукту, без которого было просто не прожить. ГОСТ12712-80 (с 01.07.2014 в России действует ГОСТ 12712-2014) определял правила производства водок и водок особых. Невооружённым глазом видно, что он гораздо строже, чем его «колбасный» коллега. Какая максимальная норма отклонения по крепости напитка допускалась при изготовлении «горькой»? ± 2 % ±0,2 % ± 0,5 % ± 1% Правильно! Неправильно! - Помните такой вид мясных консервов «Завтрак туриста»? А знаете ли, что для их изготовления ГОСТ 9936-76 разрешал некоторые компоненты, которые не допускались при изготовлении классической «тушёнки»? Сможете угадать, какой из указанных ниже компонентов можно было включать в состав «Завтрака»? Мясо хряков и быков Шкурка свиная Мясо, замороженное более 1 раза Свинина 5 категории Правильно! Неправильно! - А вот к этому советскому продукту грех придираться. Да и не получится – газировка, сделанная по советским ГОСТам, заставила бы вас смотреть с презрением на всем известные напитки от мировых производителей. Яркий пример качества – срок годности газированной воды в СССР. Как думаете, сколько он длился? 6 месяцев 1 год 1 неделя 1 месяц Правильно! Неправильно! - Шпроты в масле – очень важная, праздничная баночка консервов. А ещё – баночка, вводящая в некоторое заблуждение. Дело в том, что купить банку, внутри которой лежат в масле настоящие балтийские шпроты, в СССР было большой проблемой. А какая рыба чаще всего доставалась гражданам, заплатившим за «шпроты»? Салака Килька Шпрот, но не балтийский Сельдь Правильно! Неправильно! - Советский ГОСТ 3473-69 (с 01.07.99 действует ГОСТ Р 51174-98) развеивает миф о том, что в СССР не знали другого сорта пива, кроме «Жигулёвского». В нём указано 8 сортов. Не будем разводить дискуссию о их вкусовых качествах. Просто попробуйте угадать, какая из этих марок не производилась в СССР начала 70-х? «Мартовское» «Портер» «Одесское» «Украинское» Правильно! Неправильно! - Последний вопрос, на первый взгляд, не связан с советскими ГОСТами. Но на деле это вопрос о том, почему они соблюдались весьма редко. Итак, будучи не в силах совладать с повальным воровством на предприятиях, государство на официальном уровне ввело понятие «естественная убыль». Оно включало в себя усушку, утруску, битьё, порчу, брак, отказ и собственно воровство. Вопрос: какой процент естественной убыли считался максимально допустимым в Советском Союзе? 20% 30% 5% 10% Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> «Вкус серпа и молота»: викторина о ГОСТах на продукты в СССР Я отгадал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook

Мы не берёмся утверждать, что сейчас дела продуктовые заметно улучшились по сравнению с советской эпохой. Недобросовестных производителей, плевавших на ГОСТы, хватает и сейчас. Но некоторые обстоятельства изменились. Как минимум, одно преимущество по сравнению с покупателями из СССР у нас есть: мы можем проверить, насколько качественные продукты нам продали. Для этого достаточно обратиться в лабораторию ФБУ «Кемеровский ЦСМ». И речь, кстати, не только о продуктах питания. Фактически, здесь можно провести экспертизу любой продукции или качества услуг.