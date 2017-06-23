Всё, что нужно знать о КемТИППе:
памятка абитуриенту
Те, кто дрожит перед ЕГЭ, попутно успевая на примерку выпускного платья/костюма, знают, что экзамены и школьный бал – это лишь репетиция перед самым главным. Начало нового этапа в жизни - это не «первый вальс в школьном зале», а день, когда выпускник решает, с каким вузом будут связаны ближайшие годы его жизни, а может быть, вся дальнейшая карьера. Сибдепо представляет обзорный материал об одном из ведущих кузбасских вузов – Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности (университете).
Пищевая промышленность никогда не утратит своей важности для людей и общества. Даже в нашем стремительно развивающемся мире. Следовательно, специалисты в этой сфере всегда будут востребованы, какими бы скачками ни двигался вперёд научный прогресс. Именно востребованность и актуальность получаемой профессии – главный козырь КемТИППа. И именно поэтому кемеровский вуз на протяжении всех 45-ти лет своей истории растёт, развивается и не испытывает недостатка в абитуриентах. В этой статье мы подробно расскажем обо всех факультетах и перспективах, которые они открывают перед выпускниками. Не забудем и о внеучебной деятельности. Словом – весь КемТИПП как он есть, в одном материале. Абитуриенты, мотайте на ус!
Механический факультет
Выпускник механического факультета – это специалист, способный создавать и обслуживать оборудование для производства и хранения продуктов питания. Более того, многие выпускники вуза сами проектируют и совершенствуют подобное оборудование – получаемая база знаний рассчитана не только на эксплуатацию и производственную деятельность, но и на созидание.
Впрочем, диплом с надписью КемТИПП позволяет найти себя и в сферах, далёких от пищевой промышленности. Например, машино- и автомобилестроение, а также химическое производство.

Исходя из названия факультета несложно догадаться, что альфа и омега учебного процесса – это машины. Холодильные (до -150°C), а также криогенные (ниже -150°C) установки, системы кондиционирования воздуха, машины и аппараты пищевых производств, детальное изучение процессов и пищевой инженерии. Автоматизацию и модернизацию этих машин изучают на отдельной кафедре. Ещё одна кафедра посвятила себя технологиям и дизайну упаковочного производства. Безопасность всех указанных процессов также изучают на отдельной кафедре. И наконец, специальность, открытая сравнительно недавно (с 2007 года) – «Пожарная безопасность». Выпускников охотно принимают не только на предприятия пищевой промышленности, но и в структуру МЧС.
Механический факультет КемТИПП
Школьные предметы, необходимые для поступления:
Математика
Физика
Русский язык
Формы обучения:
Очная, очно-заочная, заочная
Направления обучения с присвоением лицу степени «бакалавр»:
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Технология полиграфического и упаковочного производства
Техносферная безопасность
Направления обучения по программам специалитета:
Пожарная безопасность
Проектирование технологических машин и комплексов»

Подробное описание специальностей и стоимость платной формы обучения – на официальной странице факультета.
Технологический факультет
Если на механическом факультете изучают машины для производства пищевой продукции, то здесь – «секреты» производства самой пищевой продукции. Всю, какая только бывает. Список кафедр говорит сам за себя: «Технология бродильных производств и консервирования», «Технология жиров, биохимия и микробиология», «Технология молока и молочных продуктов», «Технология мяса и мясных продуктов», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Также к технологическому факультет относятся общевузовские кафедры физики, иностранных языков и физического воспитания.

Нужно отметить, что на факультете не просто изучают технологии производства тех или иных продуктов питания. Приоритетные направления - создание новых видов продуктов, разработка безотходных технологий и совершенствование нетрадиционных технологических процессов. То есть, как и в случае с механическим факультетом, вуз в первую очередь нацелен на обучение тех, кто будет двигать прогресс вперёд.
Технологический факультет КемТИПП
Школьные предметы, необходимые для поступления:
Математика
Химия
Русский язык
Формы обучения:
очная, очно-заочная, заочная
Направления обучения с присвоением лицу степени «бакалавр»:
Продукты питания из растительного сырья
Продукты питания животного происхождения

Подробное описание специальностей и стоимость платной формы обучения – на официальной странице факультета.
Экономический факультет
Экономика, традиционно, одно из самых популярных направлений в высшем образовании. И одно из самых актуальных. Но в КемТИППе обучение на «Экономе» ориентировано на специфику вуза, пищевую промышленность. Кроме классических экономических специальностей, таких, как «менеджмент», «торговое дело» и «товароведение», здесь можно получить уникальный для Кемеровской области диплом с записью «Управление качеством в производственно-технологических системах», «Биотехнология» или «Технология продуктов и организация общественного питания».
«Приоритетным направлением деятельности факультета является подготовка высококвалифицированных кадров для промышленности, бизнеса, а также активное проведение научно-исследовательской работы, ведущим элементом которой является широкое привлечение к научным исследованиям студентов, начиная с первого курса, и аспирантов», - сообщает официальный сайт КемТИППа.
Экономический факультет КемТИПП
Школьные предметы, необходимые для поступления:
Математика
Физика
Химия
Русский язык
Обществознание
Формы обучения:
очная, очно-заочная, заочная
Направления обучения с присвоением лицу степени «бакалавр»:
Биотехнология
Технология продукции и организация общественного питания
Управление качеством
Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Торговое дело
Товароведение

Подробное описание специальностей и стоимость платной формы обучения – на официальной странице факультета.
Среднетехнический факультет
Самый молодой факультет КемТИППа. И год его основания здесь не при чём. Просто обучение здесь начинается после окончания 8 класса школы. К тому времени, когда их сверстники закончат школу, студенты Среднетехнического факультета будут иметь квалификацию техника, техника-технолога, бухгалтера или менеджера.
«Среднетехнический факультет предоставляет возможность обучения на бюджетной (бесплатной) и коммерческой основе (по договорам с оплатой стоимости обучения) на базе 9 и 11 классов. Поступить можно на конкурсной основе среднего балла аттестата. Для поступления на специальность 20.02.04 «Пожарная безопасность» учитываются средний балл аттестата и результаты вступительных испытаний по общей физической подготовке (зачетная система)», - уточняют в деканате факультета.
Факультет занимает собственный корпус на улице Терешковой и имеет своё общежитие на 300 мест. Выпускники СТФ могут сразу же, без промедления, начать трудовую карьеру. Причём, факультет поможет им трудоустроиться – он сотрудничает с двумя десятками работодателей, от производственных предприятий до торговых сетей и ресторанов. Кстати, о ресторанах: Среднетехнический факультет – единственное место в городе, где можно освоить специальность «Барное дело» и получить соответствующую запись в дипломе.

Впрочем, около 50% выпускников факультета предпочитают продолжить обучение и получить более высокую квалификацию. Но это уже история совсем о другом факультете.
Среднетехнический факультет КемТИПП
Школьные предметы, необходимые для поступления:
Зачисление на основании среднего балла документа об образовании (общем или среднем)
Формы обучения:
очная, заочная
Направления обучения:
Машиностроение (с присвоением квалификации «техник»)
Промышленная экология и биотехнология (с присвоением квалификации «техник-технолог»)
Техносферная безопасность и природообустройство (с присвоением квалификации «техник»)
Экономика и управление (с присвоением квалификации «бухгалтер»)
Сервис и туризм (с присвоением квалификации «менеджер», «менеджер по продажам»)

Подробное описание специальностей и стоимость платной формы обучения – на официальной странице факультета.
Факультет многоступенчатой профессиональной подготовки
Этот факультет интересен, в первую очередь выпускникам ссузов, уже имеющих диплом о среднем образовании и рабочую квалификацию. Сюда они идут, чтобы поднять её уровень и стать бакалаврами. Понятно, что студентами факультета становятся выпускники СТФ – это то, к чему они целенаправленно готовились. Но те, кто обучался в техникумах и колледжах, не имеющих отношения к КемТИППу, имеют абсолютно такие же шансы на зачисление.
«Это внутренняя структура, она была организована для того, чтобы на первой ступени получить среднее образование, потом – высшее. Но они поступают к нам точно так же, как и все – на конкурсной основе и с испытаниями. Просто так мы никого не переводим, согласно законодательству о высшей школе», - заверяет декан факультета многоступенчатой профессиональной подготовки Ольга Кителева.
Важное преимущество для студентов, поступивших на этот факультет – у них есть возможность обучаться по ускоренной программе бакалавриата и получить диплом государственного образца за три года подготовки. Но это только при условии, что они будут обучаться по дневной форме.
Выпускники, имеющие на руках сразу и рабочую специальность и диплом о высшем образовании, крайне интересны работодателям, заверили нас в деканате. Но можно пойти дальше и стать магистром, а там – и аспирантом. В этом и заключается смысл многоступенчатой системы образования. Но магистры и аспиранты – это уже совсем другой факультет КемТИППа.
Факультет многоступенчатой профессиональной подготовки КемТИПП
Школьные предметы, необходимые для поступления:
Зачисление по результатам вступительных испытаний, проводимые вузом самостоятельно либо по ЕГЭ.
Формы обучения:
очная, заочная
Направления обучения c присвоением лицу специальности «бакалавр»:
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
Технологические машины и оборудование
Продукты питания из растительного сырья» (профиль: « Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий)
Продукты питания животного происхождения» (профиль: «Технология молока и молочных продуктов» и «Технология мяса и мясных продуктов»)
«Экономика» (профиль « Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)

Подробное описание специальностей и стоимость платной формы обучения – на официальной странице факультета.
Факультет
аспирантуры и магистратуры
Здесь будет уместен эпитет «Факультет факультетов». После получения диплома у новоиспечённого бакалавра есть два пути. Первый - удовлетвориться полученным образованием и начинать трудовую карьеру. Второй – начать покорять следующую образовательную ступень – магистратуру. Вот вторые и зачисляются на Факультет аспирантуры и магистратуры (после того, как сдадут вступительные экзамены, конечно). В магистратуре, кстати, можно получить новую квалификацию, отличную от той, что обозначена в дипломе бакалавра.

Впрочем, возможен и «микст» - заочное обучение в магистратуре, параллельно с трудовой карьерой. А самый интересный вариант – целевой договор с работодателем. Какое-то предприятие заинтересовано в конкретном бакалавре и в том, чтобы он получил квалификацию магистра. Оно берёт на себя расходы по его обучению и составляет для него рабочий график, который позволит уделять должное время учёбе. Но, чтобы такое случилось, нужно для начала стать блестящим студентом.

Зачем, спрашивается, это нужно самому студенту? Затем, что выпускник магистратуры КемТИПП – куда более ценный кадр в глазах потенциального работодателя, объясняет декан Оксана Козлова.
«Этот студент овладел ещё более широкими, по сравнению с бакалавром, профессиональными компетенциями, куда более широкими. Кроме того, работодатель может быть уверен, что, помимо освоения профессиональных навыков, этот молодой специалист проделал серьёзную научную работу», - разъясняет декан факультета аспирантуры и магистратуры .
Выпускная квалификационная работа магистра – это уже не «курсовик» и даже не диплом, а полноценное исследование, вклад в науку. А далее – ещё одна развилка: отправиться покорять мир в качестве магистра, или поступить в аспирантуру? И вновь – экзамены, обучение, выпускная квалификационная работа, да ещё и диссертация. Те, кто решит посвятить свою жизнь науке, будет сталкиваться с подобными развилками на протяжении многих лет.
Факультет аспирантуры и магистратуры КемТИПП
Условия для поступления:
Согласно результатам вступительных экзаменов
Формы обучения:
очная, заочная, по целевому договору
Направления обучения c присвоением лицу степени «Магистр»:
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
Биотехнология
Продукты питания из растительного сырья
Продукты питания животного происхождения
Технология продукции и организация общественного питания
Управление качеством
Экономика
Менеджмент
Товароведение

Подробное описание специальностей и стоимость платной формы обучения – на официальной странице факультета.
Наука
Естественно, научная деятельность вуза – главное, чем должен интересоваться студент, рассчитывающий получить серьёзную специальность. Интеллектуальный капитал вуза – залог личного успеха для его выпускников. В состав КемТИППа входит целая сеть лабораторий, НИИ и исследовательских центров: научно-образовательный центр, НОЦ «Холодильная, криогенная техника и технологии», НИИ Биотехнологии, НИИ переработки и сертификации пищевой продукции, Центр новых информационных технологий (ЦНИТ) и другие. Как заверил нас директор НИИ биотехнологии вуза Станислав Сухих, все лаборатории соответствуют высоким стандартам технической оснащённости.
«Только в 2017 году вуз реализует более 20 научных проектов с общей суммой финансирования более 80 млн. руб. За счет грантов закупается лабораторное, производственное и компьютерное оборудование, высокопроизводительные программные комплексы, открываются новые инновационные подразделения, что в общем способствует планомерному развитию научных технологий в вузе», - заявил Станислав Сухих.
КемТИПП издаёт два журнала, известных не только в российской научной среде, но и во всём мире – «Техника и технология пищевых производств» и «Foods and Raw materials».
«Журнал «Foods and Raw materials», издаваемый КемТИПП, включен в новый индекс цитирования Emerging Sources Citation Index (ESCI), являющийся составной частью Web of Science Core Collection. Журнал также включен в базу данных Scopus в марте 2016 года», - рассказали в пресс-службе вуза.
Также КемТИПП является членом целого ряда международных ассоциаций и технологических платформ:
  • IUFoST Международный союз по пищевой науке и технологии;
  • Технологическая платформа «Медицина будущего»;
  • Технологическая платформа «Биоиндустрия и биоресурсы – Биотех-2030»;
  • Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания»;
  • EURHODIP - Ассоциация школ гостиничного бизнеса и общественного питания в Европе;
  • ISEKI-FoodAssociation - Европейская Ассоциация интеграции пищевых наук и инженерных знаний в пищевой отрасли;
  • GFSCI - Всемирная инициатива создания учебных планов по безопасности продуктов питания.
  • Биомедицинский кластер ОАО «Кузбасский технопарк»

Вуз на постоянной основе сотрудничает с коллегами из Швеции, Германии, Китая и стран СНГ. Внутри региона сотрудничество налажено со всеми крупнейшими производителями пищевой продукции. Предприятия Кузбасса предоставляют студентам возможность пройти производственную и преддипломную практику. Кроме того, многие из них участвуют в совместных исследованиях с КемТИППом и предоставляют учёным опытные площадки.
Внеучебная деятельность
Физкультура и спорт
Студентам КемТИППа предоставлен «классический спортивный набор» уважающего себя вуза - баскетбол, футбол, волейбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, шахматы и лыжные гонки. Кроме этих популярных видов, в вузе действует единственная в Кемерове секция бадминтона. А главная гордость КемТИППа – бассейн, один из самых современных в городе. Начиная со второго курса, студенты всех факультетов занимаются плаванием в рамках дисциплины «Физическая культура».

Спортивная деятельность развита не только в рамках секций, в вузе организована полноценная система турниров. Спартакиады первокурсников дают «свежую кровь» сборным факультетов, после межфакультетских соревнований формируется сборная вуза, защищающая честь КемТИППА на городских и областных соревнованиях. Таким образом, спортивный студент имеет возможность тренироваться и соревноваться на протяжении большей части учебного года.
Творческая деятельность
В КемТИППе ежегодно проводится два фестиваля - «Премьера» для первокурсников и «Студенческая весна». Между этими событиями творческие студенты объединяются по направлениям, репетируют, ставят новые номера. Самые творческие участвуют в областных фестивалях «Студвесна» и КВН, а некоторые выходят и на всероссийский уровень. Пример не так давно выпустившихся игроков команды КВН "КемБридж" вдохновил многих. Сейчас в вузе сразу три молодых, подающих большие надежды команды КВН. Руководство во главе с ректором творческие инициативы поддерживает, но не устаёт напоминать, что успехи в учёбе для вуза важнее.
«К сожалению, были прецеденты, когда ребята забывали, что поступили в вуз и, соответственно, забывали про учёбу. Талантливых студентов стараются воспитывать, «подпинывать», если хотите, чтобы брались за учёбу, отрабатывали долги и готовились к сессии. Но если человек совершенно забывает про учёбу, его отчислят, какой бы он не был «звездой» сцены», - предостерегает начальник отдела воспитательной работы Константин Якимчук.
Общественная и волонтёрская деятельность
На базе КемТИППа действуют 5 студенческих отрядов. Каждый открыт ля приёма новых бойцов из числа будущих первокурсников.

  • Добровольческий студенческий строительный отряд «Красная гвоздика» - первый в Кемерове стройотряд, действующий исключительно на добровольной основе. Его бойцы работают на социально значимых объектах безвозмездно.
  • Студенческий поисково-спасательный отряд «Поиск» - студенты, обучающиеся по специальности «Пожарное дело». Принимают участие в поиске пропавших людей, летом работают на городских пляжах в качестве спасателей.
  • Педагогический отряд «Т.Э.М.П» - в течении учебного года работают с воспитанниками детских домов, летом – в детских лагерях отдыха Кузбасса и соседних регионов.
  • Отряд снежного десанта «Астория» - бойцы отряда выезжают в посёлки и деревни Кемеровской области, где оказывают помощь в быту - ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям; проводят игры для младших классов, мастер-классы для ребят постарше, занятия по профориентации для старших классов.
  • Студенческий отряд охраны правопорядка «Барс» - занимается охраной правопорядка и следит за соблюдением режимных моментов на территории вуза; во время городских массовых мероприятий оказывает помощь сотрудникам МВД и Росгвардии.
«Кроме того, у нас бывают ещё и сезонные отряды. Например, уже третий год подряд наши студенты входят в сводный отряд «Кузбасс» - ездят в Крым на виноградники. Для некоторых студентов это практический опыт для будущей специальности – тех, кто специализируется на продуктах питания из растительного сырья», - поясняет Константин Якимчук.
Механический факультет
Технологический факультет
Экономический факультет
Среднетехнический фаультет
Факультет многоступенчатой профессиональной подготовки
Факультет аспирантуры и магистратуры
Наука
Внеучебная деятельность


Текст: Аркадий Кимеев
Фото: Никита Анульев, архив КемТИПП.