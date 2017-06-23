Условия для поступления:
Согласно результатам вступительных экзаменов Формы обучения:
очная, заочная, по целевому договору Направления обучения c присвоением лицу степени «Магистр»:
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
Биотехнология
Продукты питания из растительного сырья
Продукты питания животного происхождения
Технология продукции и организация общественного питания
Управление качеством
Экономика
Менеджмент
Товароведение
Подробное описание специальностей и стоимость платной формы обучения – на официальной странице факультета
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