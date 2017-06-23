Здесь будет уместен эпитет «Факультет факультетов». После получения диплома у новоиспечённого бакалавра есть два пути. Первый - удовлетвориться полученным образованием и начинать трудовую карьеру. Второй – начать покорять следующую образовательную ступень – магистратуру. Вот вторые и зачисляются на Факультет аспирантуры и магистратуры (после того, как сдадут вступительные экзамены, конечно). В магистратуре, кстати, можно получить новую квалификацию, отличную от той, что обозначена в дипломе бакалавра.



Впрочем, возможен и «микст» - заочное обучение в магистратуре, параллельно с трудовой карьерой. А самый интересный вариант – целевой договор с работодателем. Какое-то предприятие заинтересовано в конкретном бакалавре и в том, чтобы он получил квалификацию магистра. Оно берёт на себя расходы по его обучению и составляет для него рабочий график, который позволит уделять должное время учёбе. Но, чтобы такое случилось, нужно для начала стать блестящим студентом.



Зачем, спрашивается, это нужно самому студенту? Затем, что выпускник магистратуры КемТИПП – куда более ценный кадр в глазах потенциального работодателя, объясняет декан Оксана Козлова.

