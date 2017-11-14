Вулкан, Сахалин и Оралово: викторина о названиях кузбасских поселений

Трудности перевода кузбасских топонимов мы с вами уже как-то раз проходили. А сегодня вновь будем пытаться понять, откуда произошли названия тех или иных поселений нашей области. Одни из них пошли от фамилий поселенцев, другие – от особенностей ландшафта, есть непонятные названия, и есть и откровенно смешны. При прохождении вам пригодятся не только краеведческие знания, логика и удача – тоже ваши верные друзья.