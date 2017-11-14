Вулкан, Сахалин и Оралово: викторина о названиях кузбасских поселений

Несложный вопрос для разминки. Деревня Оралово (ныне исчезнувшая) в Яшкинском районе названа по фамилии основателей – Ораловых. А что означает слово «орало», от которого образована фамилия? Не нужно быть знатоком истории русского языка, достаточно один раз прочитать «12 стульев».
Правильно!
Неправильно!
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Посёлок Барзас назван в честь речки. А в именовании речки, в свою очередь, спрятано название одного животного. Видимо, когда-то они во множестве водились на этих берегах. Они – это кто?
Правильно!
Неправильно!
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Название деревни Старочервово в Кемеровском районе забавляет не только жителей Кузбасса – различные федеральные издания упоминают её, как поселение со смешным названием. Правда, они употребляют «народное» именование – Старые черви. А всё-таки, откуда оно такое взялось?
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Неправильно!
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Мы настолько привыкли говорить «Тебеньки», что совсем забыли официальное название поселения – Тебеньковка. Даже на дорожных указателях — вольное название. Впрочем, не так важно – корень один, и он образован от фамилии крестьянина Тебенькова. А сама фамилия – от позвища Тебенёк. Осталось ответить: что этот самый «тебенёк» означает в переводе с тюркского?
Правильно!
Неправильно!
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Откуда взял своё название третий по величине город Кузбасса – Прокопьевск?
Правильно!
Неправильно!
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Название одной деревеньки в Кузбассе произошло от насмешливого прозвища, данного жителями соседнего села — Артышты. Жители оной деревеньки занимались выжигом известняка и изрядно дымили. Вот соседи и прозвали деревню…
Правильно!
Неправильно!
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Поселок Береговое в Кемеровском районе известен всем – своими овощами, а также протяжённостью вдоль старой трассы Ленинск-Кузнецкий – Кемерово. Но до 1917 года он назывался совсем по-другому. То, старое именование, поменяли большевики в рамках программы борьбы с неблагозвучными названиями. Но давайте вспомним, как оно звучало?
Правильно!
Неправильно!
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Жители Кузбасса любят громкие названия, Вулкан – не исключение. Например, жители Киселёвска и Прокопьевска крайне своеобразно прозвали самые удалённые от центра части своих городов, используя известное всем географическое обозначение. Какое?
Правильно!
Неправильно!
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