Выше асфальта: тест-драйв нового Subaru XV

В минувшие выходные кемеровчане знакомились с последней новинкой от Subaru Corporation – официальный дилер компании в столице Кузбасса дал старт тест-драйвам кроссовера XV. Редакция Сибдепо не упустила возможности опробовать и рассмотреть поближе ожидаемую автоновинку. Мы попробовали Subaru XV в деле, а также поинтересовались мнением о машине у участников тест-драйва.

Тест-драйв получился очень «плотным» — участники с самого раннего утра сменяли друг друга, не давая оранжевому XV простоять без дела и пары минут. Те, чья очередь была ещё не скоро, коротали время, рассматривая демонстрационный чёрный автомобиль. Те же, кто только завершил тест-драйв, принимали участие в розыгрыше памятных сувениров. И задерживались в Subaru Центре, чтобы пофотографироваться. В зале также демонстрировалась новая линейка автомобильных духов, работали аниматоры. Но все это, честно говоря, привлекало к себе на так уж много внимания – центром мироздания в этот день был исключительно Subaru XV.

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Внешний вид

На наш взгляд, XV – самый изящный представитель семейства Subaru. Благодаря плавности изгибов он кажется намного меньше, чем, например, грозный Forester. Но это обманчивое впечатление – внутри машины очень просторно. Багажное отделение здорово увеличили, по сравнению предыдущими моделями, теперь оно не меньше, чем в иных внедорожниках. Отметим, что пластиковый обвес для защиты арок и порогов входит в базовую комплектацию – у предыдущего поколения это была дополнительная опция.

Со стороны же XV выглядит поджарым и небольшим. Но при этом хищным и агрессивным, как и все модели Subaru. Возможно, именно поэтому среди желающих обкатать традиционно мужской автомобиль, было немало представительниц прекрасной половины человечества.

«А кто вам сказал что это «мужской» автомобиль? Присвоили, смотрите-ка! А я вам скажу, что и девушке он очень даже подойдёт. Мы тоже любим красоту и силу. Я бы сравнила новый XV на дороге с тигром в джунглях. Он двигается уверенно и изящно, никого не боится и никому не уступит. Не проявляет беспокойства, но на окружающее реагирует моментально. Его надёжность и хозяйке придаст уверенности», — даёт волю воображению автолюбительница Ольга Швецова.

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Мы же, в свою очередь, сравним XV с классическим английским денди (невзирая на его японское происхождение). Лощёный, одетый с иголочки, умный и утончённый, он при этом готов исполнять волю королевы в любых джунглях, песках или ледяных пустынях – достоинства автомобильной марки – надёжность, скорость и проходимость – которыми так гордятся в Subaru Corporation, никуда не делись.

Ходовые качества

«Такой крепкий, сбитый автомобиль. Ну и традиционно уже для Subaru очень устойчив на дороге. У нас семейный автомобиль – Forester. Но сегодня все сравнения будут в пользу XV. Новая модель стала намного привлекательнее и внешне. Комфортно – я посидел и на переднем и на заднем креслах. Удобно и просторно». – делится впечатлениями от вождения кемеровчанин Игорь Дощенко.

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Управление ХV, как и обещали создатели, действительно доставляет удовольствие. По сравнению с предыдущей моделью машина лучше проходит повороты и меньше кренится – сказывается новая система управления вектором тяги. Но главным номером программы тест-драйва стала демонстрация системы безопасности Subaru EyeSight. Эта новинка успела пошуметь ещё до официального релиза автомобиля, получив высшие оценки во всевозможных рейтингах безопасности.

«Больше всего, пожалуй, впечатлила новая система реагирования на препятствия. Вообще машинка очень «заботливая» — есть система слежения за сходом с полосы и скоростным режимом, следования за автомобилем. В общем, Subaru не стоит на месте», — нахваливает XV автолюбитель Алексей Разумов.

EyeSight – это товарищ и помощник водителя, готовый в экстренных случаях взять управление на себя. И, нужно признать, с ним ощущения от тест-драйва были очень необычными. Специалист «Субару центра» выставляет машину точно по направлению к испытательному стенду и разгоняет её. А ты видишь, что нажимать на тормоз он совершенно не намерен. И вот ты начинаешь нервничать, потому что сам такого же доверия к технике пока еще не испытываешь. Но машина останавливается. Сама. Доложим вам, такой эпизод добавил тест-драйву солидную порцию адреналина.

«Когда машина только пришла, мы тут же бросились её тестировать. И почти все не выдерживали и тормозили сами. Похвалюсь – я выдержал. Хоть и направлял XV на свой собственный автомобиль. Потом осмелели – даже сами вставали под двигающийся автомобиль. Но помните – это лишь помощник, а не автопилот. EyeSight нужно внимательно изучить, перед тем как им пользоваться. Например, он не работает, если водитель не пристёгнут», — предостерегает специалист Subaru Центра Кемерово Александр Кущенков.

Аналогов EyeSight на сегодняшний день в мире нет – рассказал Александр. Она принципиальное отличается от других автомобильных систем безопасности: если все остальные используют радары, то EyeSight – стереокамеры, так что её название – «зрение», полностью оправдано. И располагаются камеры, в отличие от радаров, внутри салона, где им не страшны ни снег, ни грязь. Создатели даже добавили на «дворники» дополнительные форсунки, чтобы углы лобового стекла, где установлены камеры, хорошо промывались. Оцените японское упорство: EyeSight разрабатывался аж с 1989 года, невзирая на неудачи и промахи.

Ну и не забываем о традиционных фирменных достоинствах, которые и обеспечили марке Subaru целую армию поклонников: честный полный привод и подвеска. С этим и в новом XV всё обстоит замечательно. Пресловутая «шумка» тоже не подводит – двигатель урчит тихо и приятно, прочих шумов тоже не слышно.

Дизайн салона и интерьер

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Дизайн салона очень изменился, причём в лучшую сторону. Ряд автомобильных изданий даже назвал это «прорывом». Если предыдущий XV был просто удобным, то новичок – ещё и красивый. Приборная панель с несколькими дисплеями выглядит очень стильно, как и новый дизайн руля. Подход создателей к дизайну салона, на наш взгляд, лучше всего характеризует оранжевая строчка, которой прошиты сидения. С одной стороны – мелочь, казалось бы. Но как стильно выглядит! Без неё салон XV растерял бы половину шарма.

«Динамичная, отлично управляемая машинка. Очень хорошая «шумка». Внешность обманчива – снаружи она кажется небольшой, но когда попадаешь внутрь – просторно. Приятные материалы в салоне, а аудиосистема не уступит ни одному аналогу. Обалденно всё!», — оценивает машину кемеровчанин Илья Разборов.

Создатели ещё задолго до выхода автомобиля в свет заявляли, что во главу угла они ставили эргономику. И, в целом, не обманули. Салон XV очень хорошо продуман. Водителю, равно как и пассажирам, будет удобно. У новых сидений – усиленная боковая поддержка, а их размеры радуют – трое габаритных мужчин на заднем сидении не будут испытывать дискомфорта. Ну, а если пассажиров меньше, то можно воспользоваться «бонусом» от создателей – откидным подлокотником с держателями для стаканов. «Просторнее и элегантнее, чем когда-либо прежде», — заявляют создатели в ознакомительном проспекте. И ведь не поспоришь.